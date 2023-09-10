الآلاف ينضمون لحملة حزب المصريين الأحرار «السيسى رئيسًا» من أعمار ومحافظات مختلفة

استقبلت حملة حزب المصريين الأحرار «الحزبية الشعبية» لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة الآلاف من طلبات الانضمام، كتابيًا وإلكترونيًا، من شخصيات عامة ونُخب فى المجالات المختلفة ومواطنين فى النجوع والقرى بمحافظات مصر المختلفة.

وطلب الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، من قيادات وأعضاء الحزب بالمحافظات النزول للشارع مع المواطنين، استجابة لطلبات ورغبات الأهالى، للتعبير عن تأييدهم للرئيس السيسى وإعلان الانضمام لحملة تأييده لاستكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

وانضم عدد ضخم من المواطنين للحملة الشعبية لـ«المصريين الأحرار»، من أعمار ومحافظات مختلفة، من أسوان وحتى مطروح، ويستمر أبناء الحزب فى عقد اللقاءات المباشرة مع الناس فى الشارع للتوعية بأهمية المشاركة الفاعلة فى الاستحقاقات الانتخابية، والاختيار الأفضل لصالح مصر وأهلها.

ويستمر الحزب باختلاف المستويات التنظيمية فى تكثيف دورات التجهيز والتأهيل للشباب على أعلى مستوى، لحملة مرشح الحزب، تتضمن التنظيم والتسويق والمتابعة والدعم اللوجستى والرقابة والرصد والتحليل والرد، مع جاهزية غرف العمليات مركزيًا وفرعيًا للمتابعة عن كَثب خلال مجريات العملية الانتخابية.

وشدد رئيس حزب «المصريين الأحرار» على أولوية التعامل المباشر مع الشارع والتلاحم فى لقاءات مُصغرة وطرق الأبواب والوصول لكل فئات المجتمع المصرى، لإعلاء الوعى وتوضيح الصورة الحقيقية لمسار الدولة وتصحيح المفاهيم المغلوطة ومواجهة الشائعات التى يبثها المغرضون.

وأوضح أن النزول للشارع للحوار مع الناس والتوضيح ومواجهة المغالطات، هى الخطوة الثالثة فى المرحلة الأولى لحملة الحزب الشعبية لترشيح الرئيس السيسى، وما زالت تواصل الحملة جهودها على الأرض بكل قوة وعزم.

وأكد أن الحملة تواصل جهودها على الصعيدين الداخلى والخارجى، بتوضيح الحقائق باللغات المختلفة، وبالتواصل مع المصريين بالخارج ومسئولين برلمانيين من دول خارجية، لإغلاق الباب أمام محاولات الكارهين عرقلة مسيرة مصر الرائدة.

وأعلن حزب «المصريين الأحرار»، فى ٣٠ يونيو الماضى، عن اعتبار الرئيس عبدالفتاح السيسى، مرشحًا رئاسيًا للحزب، والعمل على ذلك فى حملة حزبية شعبية قوية تعمل على أربع مراحل، بدأت بالجزء الأول من نشر اللافتات المضيئة، والتدريبات الشبابية للحملة والمنضمين، والنزول للشارع واللقاءات المباشرة، وسيجرى إعداد فيديو توضيحى موجز عقب انتهاء كل مرحلة من حملة «المصريين الأحرار» الحزبية الشعبية لترشيح الرئيس السيسى.

من جهته، قال النائب مصطفى قدرى الشريف، عضو مجلس الشيوخ: «إن تأييد ودعم ترشح الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة، واجب على كل مصرى ومصرية، تقديرًا لما تحقق، ولا يزال يتحقق على أرض الواقع، رغم كل الظروف الاقتصادية التى يمر بها العالم».

وأكد «الشريف»: «القيادة السياسية لم تغفل المحور الاقتصادى، فأنشأت العديد من المشروعات الاقتصادية والاستثمارية الضخمة، مثل إنشاء قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمدن الذكية، ومشروعات البنية التحتية، كالطرق والكبارى ومشروع تنمية سيناء، ومشروع زراعة المليون ونصف المليون فدان، وتطوير العشوائيات، والتطوير الشامل للقاهرة الجديدة، وكذلك إنشاء الجامعات الأهلية والحكومية والتكنولوجية، ومشاريع المزارع السمكية، ومشاريع الطاقة الشمسية، والتوسع فى شبكات الكهرباء، وغيرها من المشاريع القومية التى أقيمت فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى لخدمة الوطن والمواطن».

وتابع: «بلغ عدد المشروعات التنموية بالمحافظة ٤٣١ مشروعًا، وقيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة سوهاج بلغت ٥٫٥ مليار جنيه بخطة عام ٢٠٢٢/٢٠٢٣، ما يؤكد حرص القيادة السياسية على الاهتمام بتنمية محافظات الصعيد، ومنها محافظة سوهاج».