الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عضو بالتنسيقية: أكدنا في الحوار الوطني أهمية الفن في حماية المجتمع

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قالت منى أبو طالب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضو مكتب تنظيم مركزي بحزب الحرية المصري، على هامش جلسات الأسبوع السادس للحوار الوطني، التي تناقش ثلاث  محاور جوهرية وهي المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي لـ" الدستور" إن جلسة الصناعات الثقافية  كانت مهمة جدًا، وتحدثنا عن كون الفن وسيلة  لزيادة الوعي المجتمعي، والحفاظ على جذورنا المصرية.

وتابع عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضو مكتب تنظيم مركزي بحزب الحرية المصري: تحدثنا عن طريقة ربط الفن بالتكنولوجيا، وأقترحنا منصة تعمل بالذكاء الاصطناعي، نستطيع من خلالها تجديد التراث الفني المصري.

تفاصيل جلسة الحوار الوطني للأسبوع السادس
يواصل الحوار الوطنى، جلساته للأسبوع السادس، الخميس، لمناقشة أهم القضايا التى تتضمنها محاور الحوار الثلاثة، وهم المحور السياسى، المحور الاقتصادى، والمحور المجتمعى، وذلك بشعار واحد وهو "المساحات المشتركة بين الجميع"، يأتى ذلك بعد الخروج بتوصيات المرحلة الأولى للحوار الوطنى ورفعها لرئيس الجمهورية.

ويتضمن جدول أعمال جلسات المحور المجتمعى انعقاد جلستين للجنة الثقافة والهوية الوطنية لمناقشة ما يتعلق بالصناعات الثقافية: السينما والدراما التليفزيونية، المسرح والموسيقى والغناء، وعلى الجانب الآخر تناقش لجنة الشباب من خلال جلستين "التمكين السياسى ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية"، وتشتبك تلك القضايا بمنظومة تشكيل الوعى المصرى التى تولى الدولة المصرية اهتمام كبير لها خلال الفترة القادمة.

وقال الدكتور أحمد مجاهد مقرر مساعد لجنة الثقافة والهوية بالحوار الوطنى، إن اللجنة ستعمل خلال جلساتها على طرح كافة الأفكار والرؤى من المشاركين بالحوار الوطنى فيما يرتبط بالنهوض وتنمية كافة الصناعات المتنوعة والمتعددة، وكيفية الاستفادة منها فى معركة الوعى والهوية التى تخوضها الدولة المصرية، وذلك على مستوى صناعة السينما والدراما التليفزيونية، علاوة على ما يتعلق بصناعة المسرح والموسيقى والغناء.

أضاف أن خطة اللجنة تشمل كيفية تعظيم دور القوى الناعمة فى تنمية المجتمع، وتحديد الأدوار التى تقع على تلك الصناعات وما تجابها من تحديات تعيق تنفيذ ما يستوجب عليها القيام به كما ستناقش اللجنة آليات استعادة الإنتاج المصرى ريادته بالمنطقة والتسهيلات اللازمة للتصوير داخل مصر وما يستلزم من تنسيق مع الجهات المعنية، خاصة أن التصوير فى المعالم المصرية البارزة تمثل دعاية للثقافة المصرية وترويج قوى للسياحة، فضلاً عن مناقشة ما يتعلق بالموسيقى والغناء وما يتعلق بحقوق الأداء العلني.

حزب للحوار الوطني المحور السياسي لجنة تمكين الشباب الحوار الوطنى جلساته للأسبوع السادس عضو مكتب تنظيم مركزي بحزب الحرية المصري عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

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