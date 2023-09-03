الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الحوار الوطني

حزب الأمة: جلسة اللجنة السياسية في الحوار الوطني ناقشت 50% من المقترحات

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال سعيد الصباغ، رئيس حزب الأمة، إن جلسة الحوار الوطني ناقشت اليوم العديد من المقترحات حول الحياة السياسية والأحزاب، لافتًا إلى أن المقترحات تضمنت تعديلات في قانون الأحزاب.

أضاف أن المقترحات كانت كثيرة جدًا إذ تم مناقشة 50% من المقترحات، حتى الآن، معقبًا أن الحوار الوطني أمام مهمة كبيرة ستترك أثرها في الحياة السياسية المصرية.

وبدأت منذ قليل، جلسات الأسبوع السادس للحوار الوطني للجنة الأحزاب السياسية ضمن المحور السياسي، والتى تعقد جلسة تحت عنوان "قانون الأحزاب السياسية.. الدمج والتحالفات الحزبية.. الحوكمة المالية والإدارية.. دور لجنة الأحزاب"، بحضور لفيف من النواب والسياسيين ومختلف أطياف المجتمع. وتأتى الجلسات النقاشية، التى تبدأ اليوم، بعد أقل من أسبوعين على إعلان إدارة الحوار الخروج بأولى توصيات المرحلة الأولى للحوار ورفعها ورفعها للرئيس السيسي حيث يتم استكمال مناقشة قضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، للأسبوع السادس، بشعار واحد وهو "المساحات المشتركة بين الجميع". 

وتناقش لجنة الأحزاب السياسية المندرجة تحت المحور السياسي، اليوم، على مدار جلستين، قانون الأحزاب السياسية، والدمج والتحالفات الحزبية، والحوكمة المالية والإدارية ودور لجنة الأحزاب، كما تناقش لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، خلال جلسة واحدة، دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير. 

وتنعقد جلسات المحور الاقتصادى بـ الحوار الوطنىالثلاثاء المقبل، بجلستين للجنة التضخم وغلاء الأسعار، حيث تناقش مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطنين، بالتوازى مع جلسة صباحية للجنة الدين العام وعجز الموازنة، حول بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي، وجلسة مسائية للجنة الصناعة بعنوان أهداف وخريطة الصناعة فى المديين القصير والمتوسط: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة. فيما تتضمن جلسات المحور المجتمعى الخميس المقبل، جلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية، حول الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول، السينما والدراما التليفزيونية، وأخرى حول الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول، المسرح والموسيقى والغناء، بالتوازى معها تعقد لجنة الشباب، جلستين بعنوان التمكين السياسى للشباب، ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية.

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