الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

14 ساعة عمل بحضور 600 مختص.. إحصائية جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني

جلسات الحوار الوطني
جلسات الحوار الوطني

أعلنت الأمانة الفنية للحوار الوطني، عن إحصائية المشاركة في ٤ جلسات عقدتها لجنتي الاستثمار والصناعة بالمحور الاقتصادي أمس.

حضر الأربع جلسات ٦٠٠ فرد من قوى سياسية وأحزاب ومقدمي مقترحات وخبراء ومواطنون، منهم ١٣٠ متحدثا و٤١٠ مستمعين و٦٠ صحفيا، بواقع ١٤ ساعة عمل "٧ بالتوازي".

وناقش المحور الاقتصادي أمس قضيتين شكلتا أولوية هامة لدى المواطنين، في جلستين ممتدتين حول:

- الجلسة الأولى: «أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري (تحديات توطين الصناعة المصرية - تحديات القوى العاملة المصرية)» ضمن موضوعات لجنة الصناعة.

بالتوازي مع الجلسة الثانية: «تحليل مناخ الاستثمار (المحلي والأجنبي) بين الواقع والفرص والتحديات»، ضمن موضوعات لجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي).

 ويواصل الحوار الوطني جلساته النقاشية، بحضور كثيف ومشاركة متنوعة من مختلف التيارات والفئات والخبراء.

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