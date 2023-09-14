أهالي "السلطاني": مكتب الخدمات وفرت رحلة السفر اليومية لاستخراج الأوراق الرسمية

حرصت المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” خلال الفترة الماضية، على تطوير القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجا في ريف وصعيد مصر وخاصًة في محافظة بني سويف.

وبذلت المبادرة الرئاسية جهودًا كبيرة في تأهيل البنية التحتية، وإعادة ترميم المباني والمنازل والمنشأت الحيوية.

مكاتب الخدمات الحكومية متوفرة في القرية



وافتقرت قرية “السلطاني” التابعة لمحافظة بني سويف من مكاتب الخدمات الحكومية، مما دفع الأهالي للسفر خارج القرية لإخراج الأوراق الرسمية وذلك كلفهم الكثير من الوقت والمجهود.

“فردوس ح- 70سنة” كانت شاهدًا على ضعف الخدمات الحكومية بالقرية قبل تدخل فريق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتسجيل شكاوي الأهالي.

وقالت "فردوس" في تصريحات لـ "الدستور"، إنها كانت تشاهد الأهالي يسافرون يوميًا إلى المدن القريبة لاستخراج الأوراق الرسمية، حيث أن أقرب مكتب يبعد مسافة ساعتين بالسيارة للوصول إليه في المركز أو المحافظة ، وكان ذلك يمثل عبء كبير على السكان، مما جعل بعض السكان لا يمتلكون أوراق شخصية، والبعض الأخر لا يحدثها على مدار سنوات طويلة.

وذكرت أن "حياة كريمة" أنهت تلك المعاناة التي استمرت لسنوات طويلة جدًا مع السكان دون وجود حلول لها، وقامت بإنشاء مجمع للخدمات الحكومية داخل القرية.

وأضافت أن رجال المبادرة استجابوا لمطالب السكان ونفذوها خلال وقت قصير جدًا ليستفيد منها الجميع، موجها الشكر للقائمين على المبادرة بعدما قدموا تلك الخدمات للسكان وانهوا معاناة السكان، كما وجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك المبادرة التي غيرت وجه الريف المصري وطورت قرى محافظة بني سويف بشكل كبير.