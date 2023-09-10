الأحد 10 سبتمبر 2023
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تحقيقات ومتابعات

أولياء الأمور يثمنون قرار وزير التعليم بشأن الدروس الخصوصية: "نفسنا نقضي عليها تمامًا"

رضا حجازي
رضا حجازي

تعاني الأسر من ظاهرة الدروس الخصوصية التي تحولت لفرض عليهم، لمساعدة أولادهم في مذاكرة دروسهم، والتي قد اتخذ منها بعض المدرسين مهنة لهم، وحصلوا على إجازة من عملهم الحكومي في المدارس، وقرروا التفرغ لها، الأمر الذي تصدت له وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

تفاصيل قرار وزير التعليم بشأن مدرسي الدروس الخصوصية

أعطى الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، توجيهاته إلى المدارس بمكافحة الدروس الخصوصية وبذل الجهود كافة لمحاربتها استعداداً للعام الدراسي الجديد تمهيدا للقضاء عليها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين خاصة المتغيبين عن المدرسة من المعلمين وغير الملتزمين بتواجدهم بالحصص المقررة لهم طبقا للجدول المدرسي مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يمارس مهنة التدريس دون حق لا سيما من اتخذوا إجازة بدون مرتب أو إجازات طويلة ويمارسون التدريس بمراكز خاصة أو بمقراتهم الخاصة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

أولياء الأمور يشيدون بقرار وزير التربية والتعليم

أشاد عدد كبير من أولياء الأمور بقرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن معاقبة المدرسين الذين يمتهنون الدروس الخصوصية، وأخذ إجراءات قانونية حيالهم.

ومن جانبه، قال عادل محمد، ولي أمر الطالب محمود عادل، الطالب في الصف الثالث الإبتدائي في مرحلة التعليم الأساسي، خلال حديثه مع "الدستور" إن الطالب يحصل على الدروس الخصوصية من الصف الأول الابتدائي، بسبب تكاسل عدد من المدرسين عن تعليم الأطفال في المدرسة.

وأضاف عمر عيد، ولي أمر الطالب إلياس عمر، الطالب في الصف الثاني الاعدادي، مرحلة التعليم الأساسي، لـ" الدستور" أن هذا القرار سيقلل من حجم انتشار  الدروس الخصوصية، خاصًة وأن عدد من المدرسين تركوا التعليم في المدارس وتوجهوا بشكل كامل للدروس الخصوصية لجني الأموال.


وأكد كريم عبدالعزيز، ولي أمر الطالب في الصف الثاني الثانوي، مرحلة الثانوية لـ"الدستور" أن هذا القرار سيحجم من عمل المدرسين في الدروس الخصوصية، معقبًا: "نفسنا نقضي عليها تمامًا".

أولياء الأمور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمكافحة الدروس الخصوصية الإجراءات القانونية إجازة بدون مرتب

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