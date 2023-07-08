"التعليم" تعلن إنجازاتها خلال 9 سنوات تولي الرئيس  السيسي

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تقرير عن حصاد انجازات الوزارة منذ عام 2014 حتي 11 يونيو 2023 ، اي خلال 9 سنوات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أبرز إنجازات العام الحالي فما يلي :

حققت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني سلسلة من الإنجازات الهامة في مجال التعليم خلال الفترة الفترة من عام ٢٠١٤ وحتى 30/ 6/ 2023 وتأتي هذه الإنجازات في إطار جهودها المستمرة بهدف تطوير نظام التعليم في مصر وتحسين جودته.

وتستعرض وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تقريرًا عن حصاد الوزارة من مشروعات وبرامج خلال هذه الفترة، حيث يقدم هذا التقرير رصدًا لإنجازات الوزارة والتي تستهدف معالجة أهم قضايا التعليم على الساحة، وخاصة تلك التي لها صلة مباشرة بالتنافسية الدولية مثل جودة التعليم، وقضية الإتاحة وقدرة النظام على المنافسة دوليًا، وذلك في ضوء الأهداف الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعي في مصر، والتي تحقق رؤية الدولة المصرية للتعليم في ضوء استراتيجية التنمية المستدامة.

رؤية مصر 2030

تستهدف الرؤية الاستراتيجية للتعليم حتى عام 2030 التعليم والتدريب للجميع بجودة عاليــة دون تمييز، وفــي إطار نظام مؤسســي، كــفء وعــادل، ومســتدام، ومــرن، وأن يكــون مرتكــزاً علــى المتعلــم والمتــدرب القــادر علــى التفكيــر والمتمكــن فنيًا وتقنيًاً وتكنولوجيًا، وأن يســاهم أيضًا فــي بنــاء الشــخصية المتكاملــة وإطــلاق إمكاناتهــا إلــى أقصــى مــدى لمواطــن معتــز بذاتــه، ومســتنير، ومبــدع، ومســئول، ويقبل التعدديــة، يحتــرم الاختــلاف، يفخر بتاريــخ بلاده، وشــغوف ببنــاء مســتقبلها وقــادر علــى التعامــل تنافسيًا مــع الكيانــات الإقليميــة والعالميــة"

وترتكز (رؤية مصر 2030) في مجال التعليم قبل الجامعي على الأهداف الاستراتيجية الثلاثة التالية:

1- الهدف الاستراتيجي الأول: تحسين جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع النظم العالمية.

2- الهدف الاستراتيجي الثاني: إتاحة التعليم للجميع دون تمييز.

3- الهدف الاستراتيجي الثالث: تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم المصري محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

وفي ضوء هذه الأهداف الاستراتيجية وما تستتبعه من أهداف فرعية وبرامج تنفيذية، فقد قامت الوزارة خلال الفترة من 2014 حتى تاريخه، بإنجاز العديد من البرامج والمشروعات، نستعرضها فيما يلي:

إجمالي مشروعات إنشاء المباني المدرسية منذ 2014 حتى 30 يونيو 2023

- بلغ إجمالي عدد المشروعات التي تم تنفيذها منذ عام 2014 وحتى 30 يونيو 2023 عدد 7630 مشروعا.

- بلغ إجمالي عدد الفصول التي تم إضافتها منذ عام 2014 وحتى 30 يونيو 2023 عدد 117591 فصلا دراسيا.

تحسين جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع النظم العالمية:

أ‌- توظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية

- تجهيز عدد (9249) معمل في عدد (9249) مدرسة.

- تجهيز عدد (27439) فصل مطور في عدد (3260) مدرسة.

- توصيل عدد (2530) مدرسة بشبكات الفايبر حتى سور المدرسة لمرحلة التعليم الثانوي، وكذلك التوصيلات الداخلية، بنسبة إنجاز (100%).

- تجهيز البنية التكنولوجية لعدد (2474) مدرسة لمدارس الثانوي العام الجديدة وتم إنهاء وتوصيل خط ربط لعدد (2391) مدرسة.

- الانتهاء من تحديث البنية التكنولوجية للمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

- توفير عدد (37) ألف شاشة تفاعلية لمدارس التعليم الثانوي بنسبة إنجاز (100%).

- توفيرعدد (3.317883) جهاز تابلت لجميع طلاب المرحلة الثانوية في الأعوام (2018/2019، 2019/2020، 2020،2021) بنسبة إنجاز (100%).

- استكمال تجهيز عدد (19) مدرسة للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالأجهزة التكنولوجية اللازمة.

- عدد المتدربين على توظيف التكنولوجيا في التعليم (5000) متدرب.

- عدد البرامج التدريبية (3) برامج.

- عدد المتدربين الحاصلين على الشهادات الدولية (900) متدرب.

- عدد المسابقات في مجال التكنولوجيا (2) مسابقة.

ب – تأهيل المدارس للحصول على الاعتماد والجودة

- حصلت عدد (1311) مدرسة على الاعتماد والجودة في العام المالي 2015/2016

- حصلت عدد (1308) مدرسة على الاعتماد والجودة في العام المالي 2016/2017

- حصلت عدد (805) مدرسة على الاعتماد والجودة في العام المالي 2017/2018

- حصلت عدد (888) مدرسة على الاعتماد والجودة في العام المالي 2018/2019

- وتوقفت زيارة المدارس عام 2020بسبب تعليق الدراسة في ظل تداعيات جائحة كورونا.

- إجمالي من 2015 وحتى 2020 عدد (4312) مدرسة، منهم عدد (357) مدرسة تعليم خاص، وعدد (3955) مدرسة تعليم حكومي. بالنظر لتداعيات جائحة كورونا.

- بلغ عدد المدارس الحاصلة على شهادة الاعتماد والجودة منذ 2021 حتى تاريخه (986) مدرسة منهم عدد (809) مدرسة رياض الأطفال، وعدد المدارس الابتدائي (288) مدرسة ومدارس الإعدادي (205) مدرسة ومدارس الثانوي العام (25) مدرسة.

- تم تدريب 15000 كادر ومعلم على معايير ونشر ثقافة الجودة.

ج-تطوير المناهج والكتاب المدرسي ونظم التقويم:

- تطبيق منظومة التعليم الجديدة بمرحلة رياض الاطفال والصفوف من الأول حتى الخامس من المرحلة الابتدائية.

- إعداد أدلة التوكاتسو للصف الثاني الابتدائي بالمدارس العادية والمدارس المصرية اليابانية.

- مراجعة وتعديل الكتب الدراسية القائمة بجميع الصفوف والتخصصات المختلفة.

- استكمال تنفيذ الكتاب الإلكتروني التفاعلي لجميع المواد الدراسية بجميع المراحل.

- إعداد التدريبات والاختبارات التفاعلية من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي.

- إعداد الإطار العام لمناهج رياض الاطفال والصفوف من الأول حتى الخامس الابتدائي بمركز تطوير المناهج بالوزارة.

- إعداد الإطار العام لبرامج ذوي الإعاقات غير المدمجين، للصفوف من الروضة وحتى الصف الخامس الابتدائي.

- مراجعة وتعديل المواد التعليمية الرقمية (DLOs) المقدمة من عدد من الشركات (بريتانيكا، يوريكا، لونجمان، نهضة مصر، وغيرها) في مواد: (الرياضيات، العلوم، اللغة العربية، الدراسات الاجتماعية، الفلسفة)، للصفوف من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الثانوي لعدد (2400) عنصر رقمي تعليمي.

تطوير المناهج خلال الفترة من 2018 حتى تاريخه

أولًا: المناهج الجديدة المصممة لنظام التعليم الجديد:

خلال عام 2018/2019

- إعداد أطر مناهج مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، بعدد (7) أطر.

- تطوير كتب الصفوف KG1، KG2، والصف الأول الابتدائي، بعدد (61) كتابًا.

- ربط الكتب الدراسية بروابط بنك المعرفة المصري، استكمالا لمشروع ربط مناهج العلوم والرياضيات للصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2017/2018.

- مراجعة أدلة ولى الأمر لكتب المنظومة الجديدة بعدد (30) دليلًا.

- مراجعة المواد الإلكترونية المقدمة من شركات: لونجمان وبريتانيكا ويوريكا، في مادة العلوم للصفوف من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي، تمهيدًا لرفعها على منصات الوزارة.

خلال عام 19/20

بلغ إجمالي الكتب الدراسية وأدلة المعلم المعدة والمطورة (49) كتابًا، وبيانها كالتالي: -

- تطوير كتب الصف الثاني الابتدائي للفصلين الدراسيين للعام الدراسي 2019 / 2020، وذلك في ضوء إطار المناهج المطور ضمن مشروع نظام التعليم الجديد بعدد (37) كتابًا.

- تطوير كتب اللغة الإنجليزية للصفين الأول الإعدادي، والأول الثانوي للعام الدراسي 2019/2020، لعدد (12) كتابًا.

- إعداد مصفوفة المدى والتتابع لجميع المواد التعليمية للصف الثالث الابتدائي، وفق الإطار الجديد للمناهج، ومعايير ومؤشرات مناهج الصفوف من الرابع الى السادس الابتدائي، لجميع لتخصصات، بعدد (14) مصفوفة.

- مراجعة كتب المواد الدراسية القائمة ، والمطورة من العام الماضي للمستويين الأول والثاني من مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي لعدد (59) كتاب ودليل.

- مراجعة وتعديل المواد التعليمية الرقمية لعدد (700) عنصر تعليمي رقمي.

- مراجعة أدلة ولي الأمر للصفوف من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الابتدائي لعدد(40) دليل.

- تعديل نواتج التعلم الخاصة بأنشطة التوكاتسو.

- إعداد مقاييس تقدير لتقييم أنشطة التوكاتسو.

خلال عامي 20/21، و21/22

- إعداد المواد التعليمية للصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الأول، لجميع المواد الدراسية متضمنة الكتب الدراسية وأدلة المعلم، في ضوء أطر مناهج الصف الرابع الابتدائي الذي تم إعداده وفق الإطار العام لنظام التعليم الجديد.

- إعداد دليل معلم التربية الرياضية والصحية للصف الرابع الابتدائي وفق الإطار الجديد.

- إعداد دليل معلم التربية الفنية للصف الرابع الابتدائي وفق الإطار الجديد.

- تم الانتهاء من كتيبات التوعية بمخاطر الإدمان والتدخين للمرحلة الابتدائية.

- تطوير كتاب ودليل المعلم اللغة الإنجليزية للصف الثالث الإعدادي.

- تطوير كتاب ودليل معلم اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي.

- مراجعة وتعديل الكتب الدراسية المطورة وأدلة المعلم، للفصل الدراسي الثاني، لجميع المواد الدراسية في مرحلة رياض الأطفال، والصفوف من الأول حتى الرابع من المرحلة الابتدائية، ضمن نظام التعليم الجديد.

- إعداد إطار مناهج اللغات الأجنبية الثانية للصفوف من الأول الإعدادي للصف الثالث الثانوي، ضمن نظام التعليم الجديد.

- مراجعة كتاب الصف الرابع الابتدائي Connect plus (الصف الدراسي الثاني) بمدارس اللغات.

- مراجعة ترجمة كتب العلوم والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للصف الرابع الابتدائي (الفصل الدراسي الثاني).

- إعداد الدليل الدراسي Study Guide لجميع المواد الدراسية للمرحلة الثانوية.

- مواءمة كتب مناهج نظام التعليم الجديد للصف الرابع الابتدائي (إعاقة بصرية)، للفصل الدراسي الأول.

- تكييف أدلة المعلم لطلاب الدمج للصف الرابع الابتدائي (الصف الدراسي الثاني).

- مراجعة المواد التعليمية لشركة بريتانيكا بشكل مستمر (مصادر التعلم على بنك المعرفة)، لمادتي العلوم والرياضيات بفروعها للمرحلة الثانوية

- مراجعة المواد التعليمية (تعليم مجتمعي ابتدائي– علوم) المقدمة من شركة منتور(monitor).

خلال عام 22/23

- مراجعة المناهج الجديدة للصف الخامس الابتدائي في ضوء الإطار العام لمناهج الصف الخامس الابتدائي وفق مشروع التعليم الجديد، للفصل الدراسي الأول، لعدد 17 منهجًا.

- إعداد إطار عام مناهج نظام التعليم الجديد للمرحلة الاعدادية وفق نظام التعليم الجديد بنسبة (40%).

- إعداد نسبة 40% من الأطر النوعية للمواد الدراسية للمرحلة الاعدادية وفق نظام التعليم الجديد.

- إعداد إطار عام التعليم المجتمعي بنسبة 10%.

- إعداد نسبة 75% من أطر مناهج اللغات الأجنبية الثانية ضمن مشروع تطوير المناهج وفق نظام التعليم الجديد.

- تضمين لغة الإشارة كمدخل للتواصل بكتاب القيم واحترام الاخر بمرحلتي (رياض الاطفال - الابتدائي) بنسبة 60%

- موائمة مناهج الصف الخامس الابتدائي للمكفوفين في ضوء قدراتهم البصرية (8 مناهج).

- مراجعة الكتب المطورة (الصف الرابع الابتدائي كتاب التلميذ- دليل المعلم) بنسبة 100%

- الانتهاء من مراجعة وتعديل الكتب الدراسية القائمة، بجميع الصفوف والتخصصات. سواء الكتب المطورة أو الكتب القائمة بنسبة 100%.

- مراجعة ترجمة كتب العلوم والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات باللغة الفرنسية للصف الخامس الابتدائي للفصلين الدراسيين بعدد 3 كتب.

- مراجعة ترجمة النسخة المعدلة من كتب (الرياضيات، والعلوم، وتكنولوجيا المعلومات) للصف الخامس الابتدائي باللغة الفرنسية بعدد 3 كتب.

- إعداد المناهج الجديدة للصف الخامس الابتدائي في ضوء الإطار العام لمناهج الصف الخامس الابتدائي وفق نظام التعليم الجديد، (فصل دراسي أول-فصل دراسي ثاني) عدد 34 منهج

- مراجعة المناهج الجديدة للصف الخامس الابتدائي في ضوء الإطار العام لمناهج الصف الخامس الابتدائي وفق مشروع (2.0). (فصل دراسي أول) عدد 17 منهج.

- إعداد إطار عام مناهج نظام التعليم الجديد للمرحلة الاعدادية (7-9) وفق نظام التعليم الجديد بنسبة 60%.

- إعداد الأطر النوعية للمواد الدراسية للمرحلة الاعدادية وفق نظام التعليم الجديد بنسبة 40%.

- إعداد إطار عام التعليم المجتمعي بالمرحلة الابتدائية بنسبة 10%.

- إعداد الاطر للغات الأجنبية الثانية ضمن مشروع تطوير المناهج بنسبة 100%.

- تضمين لغة الإشارة كمدخل للتواصل بكتاب القيم واحترام الآخر بمرحلتي (رياض الاطفال - الابتدائي) بنسبة 60%.

- موائمة مناهج الصف الخامس الابتدائي للمكفوفين بالمرحلة الابتدائية في ضوء قدراتهم البصرية، بعدد (25) منهجًا.

- مراجعة المواد التعليمية التفاعلية لمناهج المرحلة الابتدائية في نظام التعليم الجديد (الصف الخامس) لجميع التخصصات، لوضعها على موقع الوزارة لعدد (16) منهجًا.

- الانتهاء من أطر اللغات الأجنبية الثانية ضمن مشروع تطوير المناهج بنسبة 70%.

- إعداد أدلة معلم المواد الدراسية للصف الخامس الابتدائي للفصلين الدراسيين بعدد (40) دليلًا).

- تضمين مناهج ذوي الإعاقة بأشكالها المختلفة (غير المدمجين)، البصرية والسمعية، بما جاء بالإطار العام لمناهج ذوي الإعاقة، للصف الرابع الابتدائي، (الفصل الدراسي الأول)، بعدد (9) مناهج.

- إعداد الأطر لمناهج ذوي الإعاقة الفكرية للصفوف الرابع – الخامس – السادس بالمرحلة الابتدائية، لذوي الإعاقة الفكرية.

- مراجعة المواد التعليمية (الورقية – الرقمية) لذوي الإعاقة الفكرية لمرحلة رياض الأطفال.

- إعداد عدد (2) دليل معلم لمرحلة رياض الأطفال بمدارس الإعاقة البصرية، وهما: دليل مرحلة رياض الاطفال مكفوفين (المستويين)، ودليل مرحلة رياض الأطفال للمعاقين سمعيًا (المستويين).

- مراجعة عدد (1) كتاب للمستوى الرفيع في اللغات الأجنبية للمدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات، للصف الخامس الابتدائي.

- الانتهاء بنسبة 100% من مراجعة وتعديل الكتب الدراسية القائمة، بجميع الصفوف والتخصصات. سواء الكتب المطورة أو الكتب القائمة.

- الانتهاء بنسبة 100% من دليل (السكان والصحة الإنجابية).

- مراجعة الكتب المطورة (الصف الرابع الابتدائي كتاب التلميذ– دليل المعلم) بنسبة 100%.

- الانتهاء من مراجعة المحتوى الرقمي للمرحلة الثانوية للصفوف الثلاثة بالمرحلة الثانوية في مادة الرياضيات بنسبة (30%).

- مراجعة ترجمة كتب العلوم والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للغة الفرنسية- الصف الخامس- الفصل الدراسي الأول بعدد (6) كتب.

- مراجعة ترجمة النسخة المعدلة من كتب (الرياضيات والعلوم) للصف الرابع الابتدائي للغة الفرنسية (الفصل الدراسي الأول) بعدد (6) كتب.

- الانتهاء من مراجعة المواد التعليمية لقناة (مدرستنا – 3) بنسبة (100%).

- الانتهاء من إعداد دليل معلم الرياضيات لمدارس التعليم المجتمعي للصفوف من الرابع حتى السادس بالمرحلة الابتدائية بنسبة (60%).

ثانيًا: المناهج المعدلة ضمن برنامج إصلاح التعليم:

- مراجعة وتعدل المواد التعليمية الرقمية المقدمة من عدد من الشركات في مواد: الرياضيات، والعلوم، واللغة العربية، والدراسات الاجتماعية والفلسفة، والتاريخ والجغرافيا، واللغة الإنجليزية، للصفوف من رياض الاطفال، وحتى الصف الثالث الثانوي. لرفعها على منصات الوزارة.

- تطوير كتاب ودليل المعلم اللغة الإنجليزية للصف الثالث الإعدادي، الفصل الدراسي الثاني.

- تطوير كتاب ودليل المعلم اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي، الفصل الدراسي الثاني.

تطوير نظام التقويم

تنفيذ أكبر منظومة امتحانات إلكترونية للمرحلة الثانوية حيث تم:

- امتحان وتقويم (1,2) مليون طالب إلكترونيًا في امتحانات نهاية العام الدراسي 2019/2020.

- تصحيح (10,4) مليون امتحان إلكتروني لضمان دقة التقييم.

- تقييم أكثر من (19) مليون مشروع بحثي للطلاب إلكترونيًا.

- تحديث نظم التقييم ووضع الأسئلة بما يناسب تطور نظم التعليم العالمية، مع الاعتماد على الأسئلة التي تخاطب مهارات التفكير الناقد والابداعي ولا تقتصر على قياس مهارات الحفظ والاستظهار.

- تأسيس بنك أسئلة لجميع المواد الدراسية للمرحلة الثانوية لضمان موضوعية وعدالة عملية وضع الامتحان واستبعاد العامل البشري منها.

- تنفيذ امتحانات إتمام الشهادة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية بنظام الأسئلة الموضوعية، مع الاعتماد على التصحيح الإلكتروني لجميع الأوراق الامتحانية لأكثر من (700,000) سنويًا لضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وذلك منذ عام 2021/2022.

إطلاق مجموعات الدعم المدرسي في كافة محافظات الجمهورية

أصدرالدكتور رضا حجازي القرار الوزاري المنظم لمجموعات الدعم المدرسي والتي تهدف إلى تقديم الدعم لتحسين مستوى الطلاب الدراسي، وذلك مقابل مادي مناسب وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، حيث توجد مجموعة من الضوابط لتنظيم مجموعات الدعم وهي: مجموعات الدعم اختيارية في المواد الدراسية للطلاب على مستوى الإدارة التعليمية للشهادتين: (الإعدادية والثانوية العامة، وعلى مستوى المدرسة لصفوف النقل، وتُراعي أعداد الطلاب في مجموعات الدعم، بما يتناسب مع مساحة القاعات المخصصة، مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة، ويُحدد مدير عام الإدارة التعليمية المختص - بالتنسيق مع مجلس الآباء والأمناء بالإدارة قيمة مقابل الاشتراك بالمدارس الرسمية، والمدارس الرسمية " لغات" لجميع المراحل.

جهود المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي في تدعيم منظومة الامتحانات الجديدة ونظام التعليم الجديد

قسم التدريب:

- عدد المعلمين المتدربين على الاختبارات الدولية في العلوم والرياضيات واللغة العربية (75) متدربًا.

- عدد المعلمين المتدربين على الاختبارات القومية في العلوم والرياضيات واللغة العربية (82) متدربًا.

- عدد المعلمين المتدربين على الاختبارات التحصيلية (100) متدرب.

- عدد القيادات المتدربين على المهارات الشخصية (87) متدرب.

- تدريب المعلمين والموجهين على وضع الأسئلة للصفين الأول والثاني الثانوي على مستوى الجمهورية.

- تدريب المعلمين المكلفين بالعمل بمراكز التصحيح على أعمال التصحيح الإلكتروني.

قسم الأبحاث:

- تقييم حالة التعليم على مستوى محافظات العينة بعدد (1) تقييم.

- إعداد خطة التقويم الشامل على مدار العام الدراسي بعدد (500) خطة.

- إعداد تقرير علمي عن حالة التعليم في مصر في نهاية كل عام دراسي بعدد (1) تقرير.

- إعداد تقرير ما تم انجازه للمشاركة في الدراسات الدولية بعدد (1) تقرير.

- إعداد مواصفة لامتحانات الصفوف (12:2) بعدد (193) مواصفة.

- إنتاج الأدوات بعد ترجمتها وفق ضوابط الهيئة بعدد (10) أدوات.

- إعداد مخططات التقويم لجميع المواد الدراسية للفصلين الدراسيين في الصفين الأول والثاني الثانوي التي تدخل في المجموع بعدد (13) مخطط

- إعداد اختبارات وأدوات التقويم وإجراء الدراسات التحليلية للنتائج بعدد (5) اختبارات.

- إنشاء موقع الكتروني لتقويم المؤسسات التعليمية.

التنمية المهنية للمعلمين وللإداريين وتحسين الاحوال المالية الاجتماعية لهم

• التنمية المهنية للمعلمين والاداريين:

- تدريب عدد (827,639) ألف معلم بالصفوف الأولى على نظام التعليم الجديد، وذلك في إطار تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي.

- تدريب عدد (204,493) من الكوادر الإدارية بالمدارس، وذلك في الفترة من يونيو 2014 وحتى تاريخه على مجموعة من البرامج التي من شأنها دعم أداء الإدارة المدرسية.

- عدد المعلمين المتدربين على أساسيات التوجيه الفني (2187) معلم.

- عدد المتدربين على برنامج تطبيقات الإدارة التربوية لمديري ووكلاء الإدارات التعليمية (556) متدرب.

- عدد المتدربين على برنامج التسكين على الكادر (1309) معلم.

- عدد المتدربين على برنامج رفع مستوى الأداء المهني لمعلمي اللغة العربية (27,733) متدرب.

- عدد المتدربين على برنامج رفع مستوى الأداء المهني لمعلمي اللغة الإنجليزية (22,290) متدرب.

- عدد المتدربين على برنامج رفع مستوى الأداء المهني لمعلمي العلوم (15,653) متدرب.

- عدد المتدربين على برنامج تنمية مهارات معلمي الدراسات الاجتماعية (14,844) متدرب.

- عدد المتدربين على برنامج تنمية مهارات معلمي الرياضيات (22,837) متدرب.

- عدد المراكز التدريبية التي تم اعتمادها (3) مراكز.

- عدد الحقائب التدريبية التي تم اعتمادها (15) حقيبة.

- عدد ورش العمل لتحليل البرامج التدريبية (3) ورشة.

- عدد ورش العمل لإعداد أدوات التقييم (20) ورشة.

- عقد تدريب على برامج متنوعة بإجمالي (14100) متدرب.

- عدد المتدربين الحاصلين على الشهادات الدولية لبرامج ((Cisco (1000) متدرب.

- تدريب عدد (70 ألف) معلم على برامج الترقي ضمن السلم الوظيفي لمستويات كادر المعلمين - برامج التسكين على الكادر online بالأكاديمية المهنية للمعلمين.

- تدريب عدد (2500) من الأخصائيين والمعلمين على التعامل مع ذوي الإعاقات البسيطة بمدارس الدمج، وعدد (1000) كشاف للموهوبين، وعدد (9000) معلم على لغة الإشارة وطريقة برايل.

- عدد القيادات التعليمية التي تم تطوير قدراتها من مديري ووكلاء الإدارات التعليمية (786) متدرب.

- تنمية مهنية لعدد (54,299) معلمة للتعليم المجتمعي، وعدد (2484) قيادة.

- منح شهادات الصلاحية اللازمة لوظائف التعليم لعدد (119.597) معلم.

- التنسيق مع الكلية الحربية وجامعة عين شمس نحو تدريب عدد (1000) معلم لمدة ستة شهور، للحصول على دبلومة في الإدارة التربوية والأمن القومي؛ لتأهيلهم للعمل كمديري مدارس.

• تحسين الاحوال المالية الاجتماعية

قام مجلس النواب بإقرار حزمة من المزايا المالية للمعلمين ومعاونيهم على النحو التالي:

- يستفيد منها (٢,١) مليون بقطاع التعليم قبل الجامعي العام بتكلفة (٦,٦) مليار جنيه.

- إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم.

- زيادة بدل المعلم: (٥٠٪) من قيمة هذا البدل في 30/6/2020

- ̵زيادة حافز الاداء الشهري: (٥٠٪) من قيمة هذا الحافز في 30/6/2020.

- زيادة مكافأة الامتحانات: (٢٥٪) من قيمة المكافأة المقررة في 30/6/2020

- حافز إدارة مدرسية شهري = ٢٥٠، ١٥٠ جنيه للمدير والوكيل.

- توسط الزيادات الشهرية للمعلم يتراوح من ٣٢٥ الى ٤٧٥ جنيه بخلاف حافز الادارة المدرسية.

المبادرة الرئاسية لتعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات

الاهتمام بالمعلم وتنميته المهنية وامتلاكه للمهارات اللازمة على رأس أولويات الدولة المصرية، حيث أن انتقاء واختيار المعلمين في مصر حاليا يتم وفقا لعدد من المعايير بهدف الارتقاء بالكوادر التعليمية في إطار تطوير المنظومة التعليمية ككل، وذلك من خلال امتلاكهم المهارات المهنية والمعارف والقيم والسلوكيات المهنية السليمة، فضلا عن قدرتهم على تنمية مهاراتهم بشكل متواصل حتى يتمكنوا من مواكبة أساليب التعلم المختلفة والحديثة المرتبطة بالتحول الرقمى والتكنولوجيا وغيرها من الأدوات العلمية والتربوية.

وقد انطلقت المبادرة الرئاسية لتعيين ١٥٠ ألف معلم على مدار خمس سنوات بواقع ٣٠ ألف معلم سنويًا، حيث يتم انتقاء المعلمين عن طريق اختبار المعلم في خمسة مكونات أساسية هي: المكون المعرفي والتربوي والسلوكي واللغوى والاتصالات.

وقد بلغ عدد المتقدمين لوظيفة معلم في مسابقة الدفعة الأولى ١٤٠ ألفا، فى حين أن الوزارة طلبت تعيين ٣٠ ألف معلم، تم توزيعهم على التخصصات بداية من مرحلة رياض الأطفال الى الصفوف الثلاثة الأولى فى المرحلة الابتدائية، كم أن من بين ال١٤٠ ألف متقدم كان هناك ١١٠ ألاف فقط أوراقهم سليمة، ودخل الى الامتحان ٩٥ ألفا، اجتاز منهم الاختبار بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ٢٨ ألفا، وبالتالى أصبح لا مجال للواسطة أو المحسوبية فى تعيين المعلمين نتيجة للحوكمة.

وقد قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعمل برنامجين تدريبيين للمعلمين الذين اجتازوا الاختبارات، الأول برنامج تأهيل تربوى للتعلم النشط مدته ٤ أيام والبرنامج الثانى خاص بالتدريب واللياقة البدنية والذهنية الهدف منه تدريب المعلمين على تحمل الأعباء الجسدية أثناء العرض والشرح داخل الفصول وأيضا لتثقيفهم وتعريفهم بالمشروعات القومية التى تقوم بها الدولة باعتباره جزءا مهما الولاء والانتماء للمعلم، ثم بعد ذلك يتم إحضار المعلمين الجدد إلى الأكاديمية العسكرية لاستكمال إجراءات الكشف الطبى والرياضى وعمل كشف الهيئة، مما يؤكد وجود آلية لانتقاء المعلمين فى مصر تتميز بالجودة والحوكمة واختيار الأكفأ دون وساطة أو تدخل بشرى.

كما قامت وزارة التربية والتعليم بوضع خطة متكاملة لسرعة تسكين المعلمين الجدد، عقب اجتيازهم الاختبارات التي تتم من قبل الأكاديمية العسكرية وتقديم مصوغات التعيين، طبقًا للتوزيع على مستوى كل مديرية لسد العجز.

نظم المعلومات والتحول الرقمي

- الإشراف على إجراء تدريب لتنمية مهارات العاملين بالديوان

- إعداد وإلقاء محاضرات عن التحول الرقمي

- تدريب جميع العاملين بالإدارة من اجل إعداد كوادر تدريبية تفيد منظومة العمل داخل العاصمة الإدارية بمقر معهد نظم معلومات القوات المسلحة بهدف التدريب على كيفية التعامل من السادة العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية مع المنظومة الإلكترونية والتطبيقات التشاركية على لكل من

- منظومة المحتوى الإلكتروني

- منظومة المراسلات

إتاحة التعليم للجميع دون تمييز: -

‌أ) إنشاء وتطوير وصيانة المباني المدرسية

• بلغ إجمالي مشروعات بناء وتوسعة وإحلال المدارس التي تم الانتهاء منها من 1/7/ 2014 وحتى تاريخه عدد (7630) مشروعًا بإجمالي عدد (117591) فصلًا دراسيًا, بتكلفة إجمالية قدرها (39) مليار جنيهًا، وبيان هذه المشروعات كما يلي:

- إنشاء مدارس جديدة بعدد (2392) مشروعًا، بإجمالي (45483) فصلًا.

- توسعات بمدارس قائمة بعدد (3085) مشروعًا، بإجمالي (39382) فصلًا.

- إحلالات لمباني مدرسية غير صالحة بعدد (2153) مشروعًا، بإجمالي (32726) فصلًا.

• تم إنشاء هذه الفصول والمدارس لخدمة جميع محافظات الجمهورية، طبقًا للكثافات السكانية واحتياج كل محافظة، حيث تم التدخل من خلال هذه المشروعات في عدد (3490) قرية/ حي على مستوى الجمهورية، بما يشمل القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري (حياة كريمة)، ولاستيعاب حوالي (4,7) مليون تلميذ بالمراحل الدراسية المختلفة بقطاع التعليم قبل الجامعي.

• استهدفت هذه المشروعات تدعيم جميع نوعيات التعليم الرسمي، وذلك على النحو التالي:

- تعليم رسمي عام بعدد (6776) مشروعًا.

- تعليم رسمي لغات بعدد (579) مشروعًا.

- تعليم فني بعدد (238) مشروعًا.

- تربية خاصة بعدد (37) مشروعًا.

• تضمنت المشروعات التعاون مع المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري (حياة كريمة)، حيث وصلت نسبة الإنجاز حتى تاريخه (96%)، وتشمل مشروعات الإنشاء والتطوير ورفع الكفاءة كما يلي:

- مشروعات الإنشاء: إجمالي عدد (1131) مشروعًا، بإجمالي عدد (15334) فصلًا.

- مشروعات التطوير ورفع الكفاءة: إجمالي عدد (1301) مدرسة.

‌ب) توفير الكتب المدرسية

• تم توفير الكتب المدرسية لجميع المراحل التعليمية بإجمالي (1,083,646,330) خلال الفترة من 2020 وحتى تاريخه.

‌ج) تغذية المدارس بالوجبات

• صدر قرار مجلس الوزراء في جلسته رقم (160) بتاريخ 15/9/2021 بالتعاقد مع شركة سايلو فودز في إطار تنفيذ منظومة التغذية المدرسية للعام الدراسي 2021/2022 وتم تقديم التغذية المدرسية لجميع محافظات الجمهورية، وذلك على النحو التالي:

- عدد الأطفال المستفيدين بالتغذية سنويا بمرحلة رياض الأطفال / طفل 1764138

- عدد المدارس المستفيدة بالتغذية بمرحلة رياض الأطفال/ مدرسة 18306

- عدد التلاميذ المستفيدين بالتغذية بمرحلة التعليم الابتدائي / تلميذ 2254699

- عدد المدارس المستفيدة بالتغذية سنوياً بمرحلة التعليم الابتدائي/ مدرسة 32331

- عدد الطلاب المستفيدين بالتغذية سنوياً بمرحلة التعليم الإعدادي/ طالب 789029

- عدد المدارس المستفيدة بالتغذية بمرحلة التعليم الإعدادي / مدرسة 2931

- عدد الطلاب المستفيدين بالتغذية في المدارس الثانوية الرياضية / طالب 20008

- عدد المدارس المستفيدة بالتغذية بمرحلة التعليم الثانوي / مدرسة 388

- عدد الطلاب المستفيدين بالتغذية بمرحلة التعليم الثانوي / طالب 232673

- عدد الطلاب المستفيدين بالتغذية بمرحلة التعليم الثانوي الفني / طالب 314445

- عدد المدارس المستفيدة بالتغذية بمرحلة التعليم الثانوي الفني / مدرسة 436

- عدد الطلاب المستفيدين من التغذية في مدارس التربية الخاصة / طالب 78900

- عدد المدارس المستفيدة بالتغذية في مدارس التربية الخاصة / مدرسة 1048

- عدد الطلاب المستفيدين من التغذية في مدارس التعليم المجتمعي / طالب 265821

- عدد المدارس المستفيدة بالتغذية في مدارس التعليم المجتمعي / مدرسة 9508

‌د) توفير مدارس متميزة لمتوسطي الدخل:

المدارس المصرية اليابانية

تشغيل عدد (51) مدرسة مصرية يابانية.

- (26) محافظة.

- (147) طالب احتياجات خاصة.

- (2000) معلم، ومعلمة، ومدير، ووكيل، وإداري.

- (11850) طالب وطالبة.

- تم إيفاد عدد (3) بعثات من المعلمين المصريين إلى اليابان للتدريب على أنظمة التعليم الحديثة وأنشطة التوكاتسو ونقل التجربة إلى مصر.

- تم تدريب عدد (700) معلمًا بالمدارس المصرية اليابانية في مصر على رفع كفاءة اللغة الإنجليزية.

- تم تدريب عدد (2984) معلمًا على أنشطة التوكاتسو، ومنهج نظام التعليم الجديد، وذلك لتحسين الأداء التربوي داخل المدارس.

- تم تدريب عدد (21) معلمًا بالمدارس اليابانية ليكونوا مدربين توكاتسو في مصر، وذلك ضمن البعثة الموفدة إلى اليابان، كما تم تدريب عدد (80) معلمًا ليكونوا مدربين توكاتسو بالمدارس.

- سيتم تفعيل المكون الخاص بتطبيق النموذج الياباني على (100) مدرسة حكومية بمدارس مبادرة "حياة كريمة" بالاتفاق مع هيئة التعاون الدولي الياباني (جايكا)، حيث تم تحديد (30) مدرسة كمرحلة أولى في محافظات: المنوفية – الدقهلية – البحيرة بالتنسيق مع المبادرة.

- استقدام مديرين مدارس يابانيين للعمل كمشرفين يابانيين على المدارس، وتم الاشراف على معظم المدارس.

- استئناف زيارة خبراء يابانيين للمدارس من الجايكا بعد انتهاء حظر السفر لتفقد وتقييم ومراجعة تنفيذ انشطة التوكاتسو وزيارة مدارس التشغيل الجديد ومدارس حياة كريمة

- اعتماد أول (9) مدربين توكاتسو في العالم، وجارٍ الانتهاء من دفعة جديدة بالاشتراك مع وكالة الجايكا للحفاظ على استدامة فلسفة الأنشطة اليابانية.

- تدريب (30,000) معلم ومعلمة ومدير مدرسة وقيادة تربوية على تنفيذ أنشطة التوكاتسو لحصة الأنشطة بمعدل (45) دقيقة أسبوعيًا في المنهج المصري الجديد كمرحلة أولى، وجارٍ الإعداد لتدريب المرحلة الثانية.

مدارس المتفوقين في العلوم والرياضيات والتكنولوجيا:

- مدارس ثانوية حكومية، تطبق طرق التدريس الحديثة بنظام مجموعات العمل، ويتاح الالتحاق بها للطلاب المتفوقين من الحاصلين على الشهادة الإعدادية.

- تم إنشاء تسعة مدارس للمتفوقين بداية من عام 2014 ليرتفع عدد مدارس المتفوقين إلى (11) مدرسة بالعام (2017/2018).

- في العام الدراسي 2018/2019 تم افتتاح عدد (3) مدارس ليصل إجمالي المحافظات المدارس إلى (14) مدرسة موزعة على عدد (14) محافظة.

- وصل عدد مدارس المتفوقين عام 2022/2023 إلى (19) مدرسة، في عدد (18) محافظة.

- من المستهدف خلال الفترة القادمة زيادة عدد مدارس المتفوقين لتصبح هناك مدرسة واحدة على الأقل بكل محافظة من محافظات الجمهورية.

المدارس الدولية الحكومية:

- هي مدارس حكومية دولية ذات جودة عالية تلبي احتياج الأسر ذات الدخل المتوسط.

- تدار عن طريق الوزارة بالشراكة مع جمعية أصحاب المدارس الخاصة.

- عدد المدارس الرسمية الدولية (20) مدرسة.

مدارس النيل

- مدارس تطبق شهادة النيل الدولية وهي شهادة مصرية مصممة طبقًا للمعايير الدولية بالشراكة مع هيئة كامبريدج الدولية.

- ̵وصل عدد المدارس إلى (14) مدرسة بمحافظات ومدن: السادات، دمياط الجديد، أسيوط الجديدة، أسوان الجديدة، القاهرة الجديدة (الأندلس والياسمين)، والشروق، الشيخ زايد، والعبور، و6 أكتوبر، والشيخ زايد، المنوفية، الأقصر، المنيا.

- جارٍ افتتاح عدد (4) مدارس جديدة نموذج مدارس النيل المصرية الدولية، اعتبارًا من العام الدراسي 2024/2023

المشروع القومي لبناء المدارس بالمشاركة مع القطاع الخاص

- مدارس يتم إنشاؤها بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث تمنح الدولة عددًا من المستثمرين قطع أراضٍ بنظام حق الانتفاع لمدة (30) عامًا، وذلك لبناء مدارس وصيانتها وتشغيلها بمستوى خدمة تعليمية متميزة وبمصروفات محددة تحت إشراف الوزارة.

- انطلقت المرحلة الأولى من المشروع في يناير 2016.

- عدد المدارس المقامة بالمشاركة مع القطاع الخاص PPP (16) مدرسة سمى لغات في عدد (7) محافظات هي: القاهرة – الجيزة – القليوبية - الشرقية – الغربية – المنوفية – دمياط).

- طرح المرحلة الثانية من المشروع القومي لبناء وتشغيل (1000) مدرسة متميزة جديدة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

- البدء في إجراءات طرح عدد (56) قطعة أرض واستكمال إجراءات التأهيل المسبق، وإجراءات التعاقد مع الجهات التي تسفر عنها المناقصات.

- التنسيق مع المدارس المصرية اليابانية ومدارس النيل المصرية الدولية لتضمينها ضمن مدارس الطرح الثاني من مدارس الشراكة، وذلك في ضوء التكليف الصادر للوزارة بتخصيص نسبة (10%) من المدارس المستهدف إنشاؤها خلال الفترة القادمة للعمل بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

- اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء طرح عدد (28) مركز تدريبي على حرف التشييد والبناء لتحويلهم لمدارس تكنولوجيا تطبيقية بالمشاركة مع القطاع الخاص.

المدارس الرسمية للغات

- مدارس رسمية تقدم نفس الخدمة التعليمية المقدمة بالمدارس الخاصة لغات بتكلفة أقل بكثير.

- عدد المدارس حالياً: 1138 مدرسة رسمية لغات + 119 مدرسة رسمية متميزة + 8 مدارس رسمية متميزة لغات (لغة أولى فرنسية)، وتشتمل كل مدرسة من هذه المدرسة على المراحل الأربعة للتعليم قبل الجامعي: رياض الأطفال، الابتدائي، الإعدادي، الثانوي العام.

- إجمالي عدد المدارس (مراحل): (3389) مدرسة تشمل (30344) فصلًا، بها عدد (1,393772) مليون طالب وطالبة، منها (11) مدرسة تعليم فني صناعي بها عدد 3321 طالب، ومدرسة ثانوي فني فندقي بها عدد (472) طالبًا.

- إجمالي عدد المعلمين المعينين ومتعاقدين (48,514) معلم ومعلمة.

محو الامية وتعليم الكبار:

• تم محو أمية عدد (3,977,844) مواطنًا من 1/7/2014 حتى 30/9/2021، رغم المعوقات الناتجة عن جائحة كورونا وتداعياتها.

• عدد المتحررين من الأمية:

- من 1 /07/ 2014 حتى 30/06/2015 (792780) مواطنًا

- من 1/07/2015 حتى 30/06/2016 (1057256) مواطنًا

- من 1/07/2016 حتى30/06/2017 (687804) مواطنًا

- من 1/07/2017 حتى30/6/2018 (272517) مواطنًا

- من 1/07/2018 حتى30/06/2019 (320381) مواطنًا

- من 1/7/2019 حتى30/6/2020 (254.497) مواطنًا

- من 1 /7/2020 حتى30/6/2021 (409.840) مواطنًا

- من 1/7/2021 حتى 30/6/2022 (449,303) مواطنًا

- تم إصدار عدد (1,047,264) شهادة محو أمية من الهيئة بفروعها من 1/7/2014 حتى تاريخه.

- تم تنفيذ التدريب التربوي للمعلمين بجميع المحافظات بعدد (132) أسبوع تدريبي، بإجمالي تدريب عدد (14,121) معلمًا.

- ابرام عدد (78) من البروتوكولات الفاعلة مع مؤسسات المجتمع المدني والوزارات والهيئات بالدولة وفقًا للقانون 8 لسنة 1991.

- عدد المتابعات الميدانية للفصول (161) متابعة.

- عدد اللجان التي تم تقييم الأداء بها (7402) لجنة.

- عدد الكتيبات والمطويات التي تم إصدارها وطباعتها لتناسب المتحررين من الامية (18000) كتاب.

- وصل عدد الدارسين المتحررين الذين تم محو أميتهم (166572) دارسًا ناجحًا في مجال ما بعد محو الأمية (التعليم المستمر).

- إعداد خطة إعلان المحافظات الحدودية: شمال سيناء – جنوب سيناء- البحر الأحمر- أسوان- مرسى مطروح- الوادي الجديد، خالية من الأمية خلال الفترة من يناير 2021 حتى ديسمبر 2022، متضمنة ثلاثة برامج رئيسية هي: سد منابع الأمية – التحرر من الأمية – ما بعد محو الأمية.

- إعداد خطة لإعلان مصر خالية من الأمية خلال الفترة من يناير 2021 حتى ديسمبر 2024 وفق ثلاث مراحل: المرحلة الأولى: المحافظات الأقل في نسب الأمية، المرحلة الثانية: المحافظات المتوسطة في نسب الأمية، المرحلة الثالثة: المحافظات الأعلى في نسب الأمية.

المشاركة المجتمعية:

• تقوم الوزارة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني المختلفة لتعزيز الخدمة التعليمية وتحسينها، ومن أبرز جهود المشاركة المجتمعية خلال الفترة من 2014 حتى تاريخه:

- المساهمة في توفير عدد (128) فصل مجتمعي جديد، وتوفير عدد (580) قاعة رياض أطفال منشأة داخل الجمعيات، وبناء عدد من المدارس الابتدائية والإعدادية بإجمالي (109) مدرسة.

- صيانة البنية التحتية لعدد (457) مدرسة (ابتدائي-إعدادي-ثانوي)

- تحويل البيئة الفيزيقية لعدد (357) مدرسة تعليم عام لتكون مدارس دامجة.

- تنفيذ توعية صحية وقوافل طبية لعدد (1281) مدرسة (ابتدائي إعدادي – ثانوي)

- التنمية المهنية لعدد (58,345) معلم ومدير لمراحل (رياض الأطفال –ابتدائي - تعليم مجتمعي).

- تقديم مساعدات مادية واجتماعية لعدد (327,312) طالب في المراحل (ابتدائي-إعدادي-ثانوي)

- افتتاح عدد (71) قاعة رياض أطفال منشأة داخل الجمعيات الأهلية في عدد من المحافظات لتخدم (1446) من التلاميذ و (102) من المعلمات.

- تنفيذ (55) برنامج تدريبي لعدد (2256) من معلمات رياض الأطفال بالتعليم المجتمعي.

- تنفيذ (339) برنامج تدريبي لعدد (29106) معلمة للمرحلة الابتدائية بالتعليم المجتمعي.

- تنفيذ (246) برنامج تدريبي لعدد (9441) معلمة للمرحلة الإعدادية بالتعليم المجتمعي.

- تنفيذ (203) برنامج تدريبي لعدد (3697) معلمة للمرحلة الثانوية بالتعليم المجتمعي.

- افتتاح عدد (32) مدرسة ابتدائية تم بنائها من خلال المجتمع المدني في عدد (8) محافظات

- افتتاح عدد (20) مدرسة إعدادية تم بنائها من خلال المجتمع المدني في عدد (5) محافظات

- افتتاح عدد (6) مدرسة ثانوي تم بنائها من خلال المجتمع المدني في عدد (1) محافظة

- تقديم مساعدات مادية واجتماعية للتلاميذ غير القادرين بالمرحلة الابتدائية لعدد (69,895) طالب في (21) محافظة.

- تقديم مساعدات مادية واجتماعية للتلاميذ غير القادرين بالمرحلة الإعدادية لعدد (39,994) طالب في (17) محافظة

- تقديم مساعدات مادية واجتماعية للتلاميذ غير القادرين بالمرحلة الثانوية لعدد (14190) طالب في (20) محافظة.

- صيانة البنية التحتية لعدد (90) مدرسة ابتدائية في عدد (8) محافظات من خلال المجتمع المدني.

- صيانة البنية التحتية لعدد (40) مدرسة إعدادية في عدد (4) محافظات من خلال المجتمع المدني.

- صيانة البنية التحتية لعدد (26) مدرسة ثانوية في عدد (5) محافظات من خلال المجتمع المدني

- تنفيذ عدد (123) للتوعية الصحية في (1149) مدرسة ابتدائية في (19) محافظة.

- إقامة عدد (82) قافلة طبية للتوعية الصحية في (514) مدرسة إعدادية في (16) محافظة.

- إقامة عدد (90) قافلة طبية للتوعية الصحية في (231) مدرسة ثانوية في (16) محافظة.

- تحويل البيئة الفيزيقية لعدد مدارس التعليم العام لتكون بيئة دامجة، حيث تمت تهيئة عدد (1464) مدرسة لاستهداف عدد (8047) من الطلاب.

- انشاء عدد مدارس المجتمعية الجديدة من خلال المجتمع المدني بطاقة استيعابية عدد (11) فصل لاستهداف (115) من الطلاب، في (3) محافظات.

- تنفيذ عدد (40) برنامج تدريبي لعدد (742) معلمة في (338) مدرسة من مدارس التعليم المجتمعي.

دعم مدارس الدمج لذوي الإعاقة والفائقين والموهوبين

• التنمية المهنية لمعلمي وإخصائي ذوي الإعاقة والدمج والموهوبين:

- تدريب عدد (35,955) معلمًا وإخصائيًّا ووكيلاً ومديرًا خلال عامي 2015/ 2016، و2016/ 2017.

- تدريب عدد (42,000) معلم وإخصائي ووكيل ومدير خلال عام 2017/2018.

- تدريب عدد (26367) معلم على التعامل مع ذوي الإعاقات البسيطة بمدارس الدمج عام 2019.

- عدد الطلاب المستفيدين لتنمية مهارات ذوي القدرات الخاصة (2661) طالبًا.

- إنشاء عدد (14) مركزًا للتفوق والموهبة لطلاب التربية الخاصة.

- إنشاء (18) مركزًا للموهوبين في (10) محافظات منذ يناير 2016.

- بلغ عدد مراكز الموهوبين (39) مركزًا عام 2018/2019

- تم إنشاء عدد (5) مراكز للموهوبين منها (2) بالغربية و (1) بالإسماعيلية و(1) بالوادي الجديد خلال عامي 2020/2021 و2021/2022.

- إجمالي عدد المتدربين على حقيبة الموهوبين والتعلم الذكي (950) متدرب 2019/2020.

- عدد المتدربين ببرنامج التنمية المهنية للعاملين بالتربية الاجتماعية (141700) Online في مجال التربية الخاصة والتعلم الذكي خلال عامي 2020/2021 و2021/2022.

- تدريب مسئولي الدمج والذين بلغ عددهم (315) مسئولًا على مستوى الجمهورية.

- إنشاء عدد (5) مركز للموهوبين منها (2) بالغربية و (1) بالإسماعيلية و(1) بالوادي الجديد.

- تجهيز عدد (10) غرف مصادر التعلم للدمج بالمدارس التعليم العام المستهدفة منها (9) غرف بالقاهرة و(1) غرفة بالجيزة.

- تشغيل عدد (3) فصول لمزدوجي ومتعددي الإعاقة ملحقة بمدارس التربية الخاصة منها (1) فصل بالقاهرة و(1) فصل بالإسكندرية و(1) فصل بالشرقية.

- التوسع في استيعاب الطلاب بمدارس التعليم العام للطلاب ذوي الإعاقة البسيطة بعدد (209,000) طالب.

- إجمالي عدد المتدربين على حقيبة الموهوبين والتعلم الذكي (700) متدرب عام 2021/ 2022.

- عدد الطلاب المشاركين في مراكز الموهوبين سنويًا (2450) طالب.

المراكز الاستكشافية

- عدد المراكز الاستكشافية (54) مركزا موزعين على (27) مديرية على مستوى الجمهورية.

- عدد الطلاب المستفيدين من التدريب على المشاريع العلمية بالمراكز الاستكشافية (8527) طالب.

- إنتاج عدد (1019) فيديوهات إثرائية تنمى ثقافة الابتكار والإبداع.

- إنتاج عدد (712) فيديو تم عرضها على قناة اليوتيوب الرسمية

- إنتاج عدد (250) فيديو جاهز للعرض.

- إنتاج عدد (5) برمجية تفاعلية للحقائب التدريبية (الجانب التكنولوجي).

- إنتاج عدد (43) فيديوهات تعليمية إثرائية ثلاثية الأبعاد للمفاهيم العلمية.

- عمل دليل مرجعي لاكتشاف الطلبة المبتكرين.

- تنفيذ عدد (6) نموذج محاكاة لقاعات المتحف العلمي وللمفاهيم العلمية بتقنية الواقع الافتراضي.

- إنتاج عدد (6) برمجيات تفاعلية للحقائب التدريبية في اللغات والحاسب الآلي.

- زيادة المدارس الدامجة لذوي الإعاقات البسيطة المدعومة تكنولوجيا بإجمالي عدد (100 مدرسة).

- تنفيذ بطولات جمهورية لطلاب مدارس التربية الخاصة والدمج لعدد (400) طالب.

- عدد المستفيدين (طلبة وأولياء أمور) من دورات الحاسب الآلي واللغات بالإدارة العامة للمراكز الاستكشافية (41607) من الطلاب وأولياء الأمور.

- عدد الطلاب المستفيدين من الأنشطة اللاصفية العلمية والفنية بالمراكز الاستكشافية (261442) طالب.

الرعاية التأمينية

• بلغ عدد الطلاب المستفيدين من التأمين، والطلاب المستفيدين من الإعانة الاجتماعية، والطلاب المستفيدين من العلاج (نسبة عجز)، والطلاب المستفيدين من العلاج (سكر / أورام) في جميع المراحل إجمالي (6892) طالب.

الأنشطة الطلابية والمسابقات

• استهدفت خطة الوزارة منذ عام 2014 إعادة الأنشطة للمدارس مرة أخرى بكافة أنواعها: رياضية، كشفية، ثقافية، اجتماعية، علمية، في المدارس القائمة بالفعل، وكذلك المنشأة حديثًا.

- شارك (6,413,774) طالبًا وطالبة في كافة مجالات الأنشطة خلال العام المالي 2015/ 2016.

- شارك (3,743,578) طالبًا وطالبة في كافة مجالات الأنشطة خلال العام المالي 2016/ 2017.

- شارك (7,015,108) طالبًا وطالبة في كافة مجالات الأنشطة خلال العام المالي 2017/2018.

- شارك (2,105.188) في كافة مجالات الأنشطة خلال العام المالي 2018/2019.

- شارك عدد (493165) طالبًا وطالبة في كافة مجالات الأنشطة خلال العام 2019/2020.

- شارك عدد (17068119) طالبًا وطالبة في كافة مجالات الأنشطة خلال عامي 2021/2022، و2022/2023.

- عدد الطلاب المستفيدين من تنمية مهارات الطلاب في مرحلة رياض الأطفال (8,422) طالب.

- عدد الطلبة المستفيدين من تنمية الهوايات الصحفية (181300) طالب.

- خلال العام الدراسي 2022 / 2023 تركزت استراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تخصيص يوم للأنشطة الرياضية والفنية والثقافية بهدف المشاركة في اكتشاف مواعب الطالب والاستثمار فيها ، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والثقافة.

- عودة المسرح المدرسي بقوة خلال العام الدراسي 2022 / 2023 ، وذلك من خلال إطلاق مبادرة إحياء المسرح المدرسي بالتعاون مع وزارة الثقافة ومجموعة قنوات مدرستنا وشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بهدف اكتشاف المواهب ورعايتها واستثمارها في مجال المسرح والفنون وهو ما يستهدف بناء شخصية الطالب الثقافية والفكرية وترسيخ الهوية المصرية واكتشاف المواهب ورعايتها وتنميتها، كما تم

تنافسية نظم ومخرجات التعليم:

• تطبيق نظام التعليم الجديد القائم على إكساب الطالب مهارات حياتية وقدرات تحليلية وابتكارية، وتحقيق متعة التعلم لأبنائنا، وذلك من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الخامس الابتدائي.

• امتحان وتقويم طلاب الثانوي العام بسنواته الثلاث إلكترونيا منذ عام 2020/2021 وحتى تاريخه.

• توفير العديد من وسائل الدعم التكنولوجي لمنظومة التعليم الجديدة وتوفير مصادر التعلم الرقمية للطلاب عن طريق:

- انتاج عدد (614) برمجية الكترونية تعليمية.

- انتاج عدد (560) من الجرافيك وأفلام الكرتون.

- انتاج عدد (1572) من أفلام الفيديو التعليمية.

- بث عدد (9689) حصة تفاعلية على موقع الوزارة

- عدد طلاب المرحلة الثانوية المسجلين في متابعة البث المباشر للحصص التفاعلية على موقع الوزارة (17060) طالب.

- عدد البرامج التدريبية في مجال توظيف التكنولوجيا (40برنامج).

- تدريب عدد (93,637 ألف) معلم على توظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية.

- تدريب عدد (5000) مُتدرب على توظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية online.

• المشاركة في عدد (13) مسابقة من المسابقات التربوية والتكنولوجية الدولية.

• استثمار العلاقات الدولية في تحسين جودة العملية التعليمية:

- الاتفاق مع مؤسسة (ICDL)، ووزارة الاتصالات على تقديم (40) ألف منحة تدريبية مجانية للمعلمين للحصول على رخصة قيادة الحاسب الآلي.

- تنفيذ برنامج "ربط الصفوف الدراسية" لدعم برنامج إصلاح التعليم المصري (2.0)، وذلك منذ عام 2014.

- قيام المجلس الثقافي البريطاني بتدريب (37) ألف معلم.

- التعاون مع الجانب الفرنسي لتطوير عدد (8) مدارس تعليم فني.

- رفع قدرات المعلمين والموجهين والباحثين في المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، فيما يتعلق بالاختبارات الدولية، بالتعاون مع الجانب البريطاني.

التعلم عن بعد في ظل انتشار فيروس كورونا

• عملت الوزارة على توفير العديد من المنصات لضمان استمرار عملية التعلم بفاعلية في ظل انتشار فيروس كورونا وقرار تعطيل الدراسة في المدارس بداية من منتصف شهر مارس 2020، وذلك على النحو التالي:

- إتاحة بريد إلكتروني رسمي موحد بالإضافة إلى مجموعة تطبيقات Microsoft office، وذلك لعدد (20) مليون طالب.

- إطلاق قنوات مدرستنا (مدرستنا 1، مدرستنا 2، مدرستنا 3) لبث الدروس التعليمية لمختلف المراحل التعليمية وفق لجدول بث أسبوعي يتم الإعلان عنه بداية من العام الدراسي الحالي 2020/2021، وذلك بالإضافة إلى القنوات التعليمية التي يبثها قطاع القنوات المتخصصة.

- إطلاق "منصة الحصص الالكترونية" بهدف توفير طرق تعلم جديدة وشرح سلس للمناهج الدراسية بطريقة تفاعلية وممتعة أونلاين، يقدمه معلمون خبراء في مجالهم، بالإضافة إلى أسئلة على كل درس تدعم نظام التقييم الجديد للمرحلة الثانوية، كما تحتوي المنصة على مصادر تعليمية متعددة.

- إطلاق منصة التواصل Edmodo.org لإتاحة التواصل بين الطلاب والمعلمين عن بعد، حيث تمكن ما يقرب من 22 مليون طالب موزعين على ما يقرب من 55 ألف مدرسة من التواصل مع معلميهم كما لو كانوا في المدرسة، وذلك لشرح الدروس التعليمية والإجابة على استفسارات الطلاب وتسليم المشروعات البحثية.

- إطلاق منصة البث المباشر للحصص الافتراضية https://stream.moe.gov.eg لبث المراجعات لطلبة الثانوية العامة والدبلومات الفنية، قبل امتحانات الشهادة الثانوية العامة والدبلومات الفنية.

تطوير التعليم الفني

• التوسع في إتاحة التعليم الفني بمختلف تخصصاته:

- عدد المدارس (أصلي – ملحق) عام 2017/2018 (1147) مدرسة ثانوي صناعي، (243) مدرسة زراعي، (817) مدرسة تجارى، (92) مدرسة فندقي، بإجمالي عدد (2299) مدرسة تعليم فني.

- عدد المدارس (أصلي – ملحق) عام 2019/2020 (1235) صناعي، (251) مدرسة زراعي، (863) مدرسة تجارى، (97) مدرسة فندقي، بإجمالي عدد (2446) مدرسة تعليم فني.

- عدد المدارس (أصلي – ملحق) عام 2020/2021 (1339) صناعي، (256) مدرسة زراعي، (886) مدرسة تجارى، (107) مدرسة فندقي، بإجمالي عدد (2588) مدرسة تعليم فني.

كما تواصل الوزارة العمل على تنفيذ خطة التوسع في التعليم الفني وتطويره، وذلك على النحو التالي:

‌أ) التعليم الصناعي

 إنشاء عدد 71 مدرسة ثانوية صناعية. 2014/2023

 إنشاء عدد 131 تخصص وبرنامج. 2014/2023

 إنشاء مجمع دمو التعليمي التكنولوجي بالفيوم. 2016/2018

 إنشاء المجمع التعليمي التكنولوجي بأبو غالب. 2016/2018

 إنشاء مدرسة الضبعة الفنية المتقدمة للطاقة النووية. 2017/2019

 إنشاء مدرسة واو الفنية الصناعية بولاية واو بدولة جنوب السودان. 2020/2023

 تطوير 54 برامج دراسي ذات المناهج المبنية على منهجية الجدارات المطلوبة في سوق العمل 2020/2023.

 استحداث 4 برامج مطورة ذات المناهج المبنية على منهجية الجدارات المطلوبة في سوق العمل نظام 3 سنوات.

 استحداث 2 برامج مطورة ذات المناهج المبنية على منهجية الجدارات المطلوبة في سوق العمل نظام خمس سنوات. 2019/2023

 رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية لعدد (500) مدرسة. 2014/2023

 تدريب عدد (1000) من هيئات التوجيه المختلفة ايضًا على تصميم البرامج والاطر وكتابة الوحدات الدراسية.

 تدريب عدد (46898) يمثل نسبة 75% من هيئات التدريس المختلفة على مستوى الجمهورية على استراتيجيات التدريس الفعال والمهارات الفنية وأساليب ووسائل التقييم.

 تدريب عدد (1000) من هيئات التوجيه لا عمال التحقق الداخلي والخارجي.

 تدريب عدد (850) من ممثلي سوق العمل للمشاركة في تقييم الطلاب في مرحلة الدبلوم الفني. 2021/2023

‌ب) التعليم التجاري

 إنشاء عدد (42) مدرسة ثانوية منهم (5) أصلى و(37) ملحق. 2014 / 2023

 تطوير (2) برنامج دراسي ذات المناهج المبنية على منهجية الجدارات المطلوبة في سوق العمل. 2019 / 2021

 استحداث (3) برامج مطورة ذات المناهج المبنية على منهجية الجدارات المطلوبة في سوق العمل. 2019 / 2021

 رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية لعدد (121) مدرسة. 2022 / 2023

 تدريب عدد (7000) من هيئات التوجيه وهيئات التدريس المختلفة على استراتيجيات التدريس الفعال والمهارات الفنية وأساليب ووسائل التقييم. 2019 / 2023.

 تدريب عدد (630) من ممثلي سوق العمل للمشاركة في تقييم الطلاب في مرحلة الدبلوم.

 استكمال رفع البنية التكنولوجية لعدد (86) مدرسة.

 استحداث مقترح (5) برامج مطورة + (2) لتطبق بالصف الرابع والخامس فئة فني أول طبقا لاحتياجات سوق العمل.

 استحداث عدد (1) برنامج (الأمن السيبراني) ليطبق بالمدارس التجارية نظام الثلاث سنوات المطبقة للبرامج المطورة ذات المناهج المبنية على منهجية الجدارات المطلوبة في سوق العمل.

‌ج) التعليم الزراعي

 انشاء عدد (29) مدرسة ثانوية زراعية. 2014 /2023

 انشاء عدد (17) تخصص وبرنامج. 2014 / 2023

 تطوير (14) برنامج دراسي ذات المناهج المبنية على منهجية الجدارات المطلوبة في سوق العمل. 2019 / 2023

 استحداث (7) برامج مطورة ذات المناهج المبنية على منهجية الجدارات المطلوبة في سوق العمل و(3) برامج تكنولوجيا تطبيقية. 2019 / 2023

 رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية لعدد (10) مدارس. 2014 / 2023

 تدريب عدد (6810) من هيئات التوجيه وهيئات التدريس المختلفة على استراتيجيات التدريس الفعال والمهارات الفنية وأساليب ووسائل التقييم. 2021 / 2023

 تدريب عدد (450) ممثلي سوق العمل للمشاركة في تقييم الطلاب في مرحلة الدبلوم. 2021 / 2023

‌د) التعليم الفندقي

 انشاء مدرسة طلعت حرب الثانوية الفنية للشئون الفندقية والخدمات السياحية نظام السنوات الثلاث بمدينة بدر. 2019/2020

 تحويل عدد 23 مدرسة تجارية الى مدارس فندقية. 2014/2015

 تحويل مدرسة أحمد زويل الإعدادية للبنين التابعة لإدارة غرب الإسكندرية التعليمية بمحافظة الإسكندرية إلى مدرسة فندقية. 2022/2023

 رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية لعدد (50) مدرسة فندقية 2021/2022

 تدريب عدد (615) من هيئات التوجيه وهيئات التدريس المختلفة على استراتيجيات التدريس الفعال والمهارات الفنية وأساليب ووسائل التقييم. 2022 / 2023

 تدريب عدد (360) ممثلي سوق العمل للمشاركة في تقييم الطلاب في مرحلة الدبلوم. 2022 / 2023

كما تعمل الوزارة على تطوير نظم وطرق وآليات تدريس مناهج التعليم الفني، وذلك على النحو التالي:

- يتم اعتماد جودة التعليم الفني من خلال هيئة ضمان الجودة "إتقان"، كما أن هناك أكاديمية خاصة لمعلمي للتعليم الفني.

- عدد المناهج التفاعلية (197) منهجًا عام 2020/2021، و(50) منهجًا 2021/2022.

- عدد المناهج التي تم تطويرها (برامج الجدارات) (27) منهجًا في عام 2020/2021، و (35) منهجًا في 2021/2022.

- عدد المدارس الفندقية المشاركة بمشروع رأس المال (40) مدرسة.

- تطوير عدد (7) برامج من برامج التعليم الفني وفقا لمنهجية الجدارات

- عدد التخصصات والمهن طبقا للأنشطة الاقتصادية بالنطاق الجغرافي (27) تخصصًا.

- عدد الشراكات مع القطاع الخاص (PPP) في التعليم والتدريب المزدوج، وإنشاء مدارس داخل مصنع أو مزرعة (3) شراكات.

- - عدد التخصصات الجديدة (28) تخصصًا.

- - عدد مناهج التعليم الفني المحولة لمناهج الكترونية تفاعلية وتجهيزها بالفيديوهات التعليمية والتدريبات التفاعلية (810) منهجًا.

- - عدد التخصصات المزمع التوسع فيها والموجودة حاليا وفق احتياجات سوق العمل (34) تخصصًا.

- - عدد المدارس التي سيتم بها تطوير منظومة التقییم داخل مدارس التعليم الفني (470) مدرسة.

- عدد الطلاب المستفيدين من برامج التدريب المھاري طالب (223) طالبًا.

- عدد المعلمين المدربين على تطبيق المناهج المطورة باستخدام الجدارات (64606) معلمًا.

- عدد المعلمين المتدربين للعمل كمیسرین للتوجيه والإرشاد المھني بالمدرسة (4558) معلمًا.

- عدد المعلمين ومسئولي المھن المتدربين على ریادة الأعمال ومھارات التوظيف (3869) معلمًا.

- عدد المدارس المطبق بھا نظام الجدارات (325) مدرسة في عام 2021/2022.

- 10 مدارس تعليم فني دولية.

• مدارس التكنولوجيا التطبيقية

- تم استحداث مدارس لتكنولوجيا التطبيقية في 2018/2019 حيث بدأت بعدد (3) مدارس هي:

o مدرسة (العربي) للتكنولوجيا التطبيقية بالاشتراك مع مجموعة شركات ومصانع العربي تخصص تركيبات كهربائية، تبريد وتكييف الهواء، تصنيع ميكانيكي بقويسنا، بمحافظة المنوفية.

o مدرسة (الإمام محمد متولي الشعراوي) للتكنولوجيا التطبيقية بالاشتراك مع مجموعة شركات طلعت مصطفى تخصص تشطيبات معمارية، تبريد وتكييف الهواء، كهرباء، شبكات صحية، نجارة عمارة بمحافظة القاهرة، التجمع الثالث.

o مدرسة (التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات) تخصص ميكاترونيات بالاشتراك مع شركة الماكو وشركة (إيجي ترافو) بمدينة بدر، بمحافظة القاهرة.

- تم إنشاء عدد (8) مدارس للتكنولوجيا التطبيقية في عام 2019/2020 وهي:

o مدرسة (أي تك) للتكنولوجيا التطبيقية تخصص حاسبات وتكنولوجيا المعلومات بالاشتراك مع شركة أي بي أم ومؤسسة الألفي للتنمية البشرية والاجتماعية بمدينة الشروق، بمحافظة القاهرة.

o مدرسة (الإنتاج الحربي) للتكنولوجيا التطبيقية بالسلام تخصص تكنولوجيا الميكانيكا، تكنولوجيا الكهرباء والإلكترونيات. بالاشتراك مع وزارة الإنتاج الحربي بمدينة السلام، بمحافظة القاهرة.

o مدرسة (الإنتاج الحربي) للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان تخصص تشغيل ماكينات وتركيبات ميكانيكية، السباكة والمعالجات الحرارية، اللحام وتشكيل المعادن، بتروكيماويات، تركيبات كهربائية، معدات كهربائية، إلكترونيات، حاسبات، تبريد وتكييف الهواء، نجارة الأثاث، ميكانيكا السيارات. بالاشتراك مع وزارة الإنتاج الحربي، بحلوان، بمحافظة القاهرة.

o مدرسة (الصالحية) للتكنولوجيا التطبيقية تخصص تكنولوجيا الزراعة والري وتكنولوجيا الإنتاج الحيواني والداجني بالاشتراك مع شركة الصالحية للاستثمار والتنمية بمدينة الصالحية الجديدة، بمحافظة الشرقية.

o مدرسة (السويدي) للتكنولوجيا التطبيقية بديرب نجم تخصص كهرباء وميكانيكا بالاشتراك مع مؤسسة السويدي للتنمية بديرب نجم، بمحافظة الشرقية.

o مدرسة (إيجيبت جولد) للتكنولوجيا التطبيقية تخصص تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات بالاشتراك مع مجموعة شركات إيجيبت جولد بمدينة العبور، بمحافظة القليوبية.

o مدرسة (إلكترو مصر) للتكنولوجيا التطبيقية تخصص صيانة كهربائية بالاشتراك مع الغرفة الفرنسية والمعهد الأوروبي للتعاون والتنمية بمدينة السلام، بمحافظة القاهرة.

o مدرسة (WE) للتكنولوجيا التطبيقية بالقاهرة في تخصصات: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتكنولوجيا الحاسوب، والأنظمة الإلكترونية والأنظمة الكهربية.

- وصل عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية في أكتوبر 2020 إلى (16) مدرسة باستحداث المدارس الخمسة الآتية:

o مدرسة (أكاديمية الفنون) للتكنولوجيا التطبيقية بأكاديمية الفنون بالعمرانية في محافظة الجيزة، تخصصات: تكنولوجيا تركيب وتشغيل أجهزة الاضاءة، والصوت، والتصوير. كذلك تكنولوجيا الخدع والماكياج والتنكر والأقنعة، وتصنيع وتحريك ديكور العروض الفنية، وتحريك الدمى والعرائس، وتركيب وإصلاح الآلات الموسيقية، وتفصيل ملابس وأزياء وأحذية العروض الفنية، وتكنولوجيا الحرف اليدوية والمنتجات الورقية.

o مدرسة (الشهيد/ أحمد حامد تعلب) للتكنولوجيا التطبيقية في مدينة نصر بالتعاون مع شركة (أمريكانا) ومؤسسة (مصر الخير) في تخصص إعداد فني تشغيل المطاعم.

o مدرسة (HST) للتكنولوجيا التطبيقية في محافظة القاهرة في تخصصات في تخصص تكنولوجيا الفنون الرقمية والألعاب، وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في المراقبة والإنذار.

o مدرسة (ريادة) للتكنولوجيا التطبيقية في بورسعيد بالشراكة مع شركة (ريادة) في تخصصات فني تكنولوجيا إنتاج وتصنيع الألبان

o مدرسة (B. TECH) للتكنولوجيا التطبيقية في حي الأسمرات بالتعاون مع شركة (B. TECH) في تخصصات: الإمداد والتوريد والخدمات اللوجستية، والتسويق وأساليب عرض المنتجات، والمبيعات وخدمة العملاء.

- الإعلان في يونيو 2021 عن التنسيق الخاص بعدد (27) مدرسة تكنولوجيا تطبيقية باستحداث المدارس الإحدى عشرة الآتية:

o مدرسة غبور-1 للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة 15 مايو بالتعاون مع شركة غبور، في تخصصات صيانة السيارات.

o مدرسة غبور-2 للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة السادس من أكتوبر بالتعاون مع شركة غبور، في تخصصات صيانة السيارات.

o مدرسة (فولكس (بالتعاون في حي الأسمرات مع شركة فولكس فاجن، في تخصصات صيانة واصلاح السيارات.

o مدرسة (G I T) للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة برج العرب بالإسكندرية بالتعاون مع شركة (G I T)، في تخصصات: إنتاج الماكينات الزراعية – تشكيل وتشغيل المعادن – تصميم وتركيب وصيانة دوائر التحكم الكهربائية – تشغيل وبرمجة ماكينات الإنتاج.

o مدرسة (ظهر) للتكنولوجيا التطبيقية ببورسعيد في تخصصات البترول، بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية ومحافظة بورسعيد، وشركة أبك إينى ومؤسسة السويدي.

o مدرسة (MCV) للتكنولوجيا التطبيقية بالشرقية، وبدأت الدراسة بها في العام الدراسي 2021/2022.

o عدد (5) مدارس ((We للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظات الجيزة والدقهلية والسويس والإسكندرية والمنيا، وبدأت الدراسة بها في العام الدراسي الحالي 2021/2022.

- يبلغ عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي 2022/2023 (48) مدرسة بالتعاون مع كبار الشركاء الصناعيين.

• التخصصات الجديدة بالتعليم الفني:

- إنشاء عدد (30) تخصص نوعي/ مهنة جديدة خلال الفترة من 2015 حتى 2017.

- مدارس التعليم الفني التي تطبق دليل لتحسين الدروس العملية بنظام ياباني (الجايكا) لتخصصين فقط هما صيانة وإصلاح الميكانيكا –الالكترونات -في مدرسة بالقليوبية -وثلاث مدارس ببور سعيد- بالإضافة لتخصص الجلود في سوهاج في التعليم الفني.

- إنشاء (3) برامج تعليم مزدوج في بورسعيد بالتعاون مع مصنع (سوميتومو) الياباني – ضمن المشروع المصري الياباني لتطوير التعليم العام والفني (مبادرة السيد الرئيس).

- إنشاء مدرستين فنيتين للوجستيات كفصول ملحقة وبدأتا العمل في 2016-2017 في بورسعيد والإسماعيلية بالتعاون مع هيئة المعونة الأمريكية (ووصل عدد تخصصات اللوجستيات بالمدارس إلى (6) مدارس حتى عام 2020/2021) (السويس – دمياط – البحر الأحمر).

- إنشاء (المباني – المناهج – المعامل) للمدرسة الفنية النووية بالضبعة، وبدأت الدراسة بها خلال العام الدراسي 2017-2018.

- إنشاء المدرسة المهنية في دمو بمحافظة الفيوم وبدء الدراسة 2017-2018 (تعاون إيطالي).

- إضافة (21) تخصصًا بمدارس التعليم الفني الصناعي، طبقاً للأنشطة الاقتصادية بالنطاق الجغرافي (18/19/2020).

- إنشاء تخصص الطاقة الجديدة والمتجددة في عدد (13) مدرسة في (9) محافظات مختلفة وهي: (القاهرة – الإسكندرية – البحيرة – القليوبية – السويس – سوهاج – قنا – أسوان – البحر الأحمر).

• تطبيق نظام الجودة بمدارس التعليم الفني

- إنشاء عدد (12) من نوادي ابتكار FABLAB في المحافظات.

- عدد المدارس المطورة وفق المعايير الاوربية (4 مدارس).

- عدد المدارس التي تم تطوير البنية التحتية (204) مدرسة.

- التوسع في خطوط الإنتاج الاقتصادية في كل مدرسة، في إطار مشروع رأس المال، وصل عدد المدارس المشتركة إلى (522) مدرسة.

- عدد المدارس التي تطبق النموذج الياباني (5) مدارس.

- ­ عدد المدارس الحاصلة على الاعتماد والجودة (47) مدرسة حتى عام 2022.

• تطوير المناهج باستخدام منهجية الجدارات:

تم تطوير (70%) من مناهج التعليم الفني، وتم تطبيقها في أكثر من (400) مدرسة، كما تم تدريب (60,000) معلم على تلك المناهج المطورة.

- تطوير مناهج التعليم الفني باستخدام منهجية الكفايات/ الجدارات المهنية المرجعية Competency–based Curriculum. تم التطبيق 2019/2020 على الفرق الأولي فقط في عدد (105) مدرسة بمدارس التعليم الفني (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)

- تطوير عدد (36) برنامج خلال العام الدراسي 2019/2020 (14 صناعي – 2 تعليم مزدوج صناعي – 9 زراعي – 2 تعليم مزدوج زراعي - 4 تجاري + 1 تعليم مزدوج تجاري - 4 فندقي).

- تطوير (15) برنامج خلال العام الدراسي 2020/2021 (5 صناعي – 5 تعليم مزدوج صناعي – 2 زراعي – 3 تعليم مزدوج زراعي)

- تطوير (40) برنامج خلال العام الدراسي 2021/2022.

- تحويل عدد (153) من مناهج التعليم الفني لمناهج الكترونية تفاعلية وتجهيزها بالفيديوهات التعليمية والتدريبات التفاعلية للتخصصات المختلفة ورفعها على البوابة الالكترونية للتعليم الفني 2017/2018.

- عدد المقررات الدراسية الورقية المطورة إلى مقررات اليكترونية (440 منهجًا تفاعليًا) بالتعليم الفني حتى 2020/2021.

زيادة جودة وتنافسية الخدمات المقدمة في ضوء الشراكة مع القطاع الخاص ورجال الأعمال:

- عدد الطلاب الحاصلين على التدريب العملي في شركات محلية عدد (16000) طالب 2018/2019، كما استفاد عدد (39243) طالب من برامج التدريب المهاري 2019/2020.

- عدد الطلاب المدربين على إدارة مشروعات صغيرة عدد (58307) طالب 2018/2019.

- عدد الطلاب المدربين في المدارس على كيفية إدارة مشروعات صغيرة (60,000) طالب 2019/2020.

- عدد الطلاب المستفيدين من المناهج المطورة طبقا لمنظومة الجدارات (55000) طالب.

- مشاركة عدد (361700) طالب من طلاب التعليم الفني في رحلات ومعسكرات.

- عقد عدد (60) شراكه مع القطاع الخاصPPP في التعليم والتدريب المزدوج وإنشاء مدارس داخل مصنع، ومدارس داخل مزارع بالتعليم الفني.