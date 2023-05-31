"حصص مصر" تواجه جشع المراجعات النهائية في الدروس الخصوصية

أوجدت وزارة التربية والتعليم العديد من المنصات التعليمية مؤخرًا مثل «حصص مصر» بهدف مساعدة الطلاب على المذاكرة، بجانب التحصيل المدرسي ومجموعات التقوية، ليكونا جنبًا إلى جنب في مواجهة الدروس الخصوصية.

ويتكبد أولياء الأمور كل عام تكاليف مادية ضخمة من أجل إلحاق أبنائهم بالدروس الخصوصية، ومن بعدها المراجعات النهائية التي تسبق الامتحانات، وأصبح سعرها مبالغا فيه رغم تغير مشهدها مؤخرا وتحول إلى احتفالية بجمع أعداد كبيرة من الطلاب في قاعة مناسبات، وهو ما دعا وزارة التليم لوضع خطة مواجهة معتمدة بشكل كبير على المنصات الرقمية.

المراجعات النهائية على حصص مصر

واتساقًا مع ذلك، أعلنت وزارة التربية والتعليم إطلاق خدمة المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة، تحت إشراف المركز القومي للامتحانات بمختلف المواد الدراسية، من خلال منصة حصص مصر التعليمية.

وأكدت الوزارة أن المراجعات النهائية للثانوية العامة يشارك بها نخبة من أشهر المعلمين المتخصصين في تدريس مناهج الصف الثالث الثانوي، موضحة أنه يستطيع الطلاب التواصل مع المعلمين وسؤالهم عن النقاط التي تحتاج إلى توضيح، من خلال البث المباشر على منصة حصص مصر، كما تتم إتاحة المراجعات النهائية بشكل مسجل، بحيث يستطيع الطلاب الرجوع لها في أي وقت بعد انتهاء البث المباشر.

وأوضحت الوزارة أن منصة حصص مصر، بالإضافة إلى ذلك تقدم نماذج من امتحانات تجريبية كنسخة من امتحانات نهاية العام لشهادة الثانوية العامة، وأسئلة على كل وحدة دراسية، حيث تتناول النماذج الامتحانية نوعيات مختلفة من الأسئلة المقالية، وأسئلة الاختيار من متعدد.

شاهيناز: "المنصة مناسبة في مواعيدها لكل الطلاب"

شاهيناز شوقي، ولي أمر، عاشت تجربة مع منصة حصص مصر، أوضحت أنها اشتركت منذ بداية العام الحالي في أوله: “الاشتراك وقتها كان 599 جنيهًا لكن مؤخرًا في المراجعات النهائية أصبح 100 جنيهًا ويتيح كل المواد في الصف الدراسي للعام بشكل كامل”.

أضافت ولي الأمر أنها تتابع صفحة المنصة على فيسبوك، والتي تعلن عن الحصص قبل بثها وتنشر جدولا بها: “في ميعاد الحصة بنسجل الدخول ومن خلال أيقونة البث نقدر نشوف البث المباشر ودا طبعًا بعد الاشتراك على المنصة”.

وترى شاهيناز أن الميزة في تلك المنصة هو ترك الحصص على الموقع الرسمي بعد انتهاء البث، حتى يتمكن الطلاب من مشاهدته في الوقت المناسب لهم: “فيه أوقات البث مبيكنش مناسب للطلاب في مواعيده، لكن يقدر يشوفه بعد ما تنتهي الحصة”.

ما منصة حصص مصر؟

في العام 2020، أطلقت وزارة التربية والتعليم منصة حصص مصر، بسبب جائحة فيروس كورونا والتي أدت إلى بقاء الطلاب في المنازل فترات طويلة، وذلك بشكل تفاعلي وتحت إشراف المركز القومي للمناهج والمركز القومي للامتحانات التابعين للوزارة.

وتستهدف المدارس التي تدرس باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية، كما تقدم نفس الخدمة لطلاب المدارس الدولية بمنهجي اللغة العربية والتربية الوطنية، فضلا عن تقديم محاضرات الخط العربي وإدارة الوقت وإدارة ضغوطات الامتحانات.

علي: «المراجعات النهائية بالدروس تستغلنا»

محمد علي، ولي أمر مشترك في منصة حصص مصر، أوضح أنه اشترك وقتما كان السعر 250 جنيهًا من أجل اضطلاع ابنه على المراجعات النهائية تحديدًا: “أسعار المدرسين أصبحت مبالغ فيها لأن فيه استغلال لحاجة الطلاب”.

وبيّن علي أن المراجعات النهائية في كل مادة كانت تبلغ 100 جنيه للحصة الواحدة، ويكون هناك أعداد غفيرة من الطلاب في السناتر والقاعات ما يصعب التحصيل الدراسي على الطلاب، لكثرة الأعداد، أما المنصة يشعر الطالب خلالها أنه في درس خصوصي.

وأضاف: “جميع المدرسين في المنصة ممتازين ويتفاعلون مع الطلاب في كل المواد، وهناك قسم للتدريبات وأخر للأسئلة والثالث للبث المباشر للحصص، ويتم بعدها بث الحصص على صفحة فيسبوك الخاصة بالمنصة للعودة لها من قبل الطلاب إذا أرادوا”.