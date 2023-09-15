أهالى بنى سويف لـ"الدستور": "حياة كريمة فى عون الفقراء"

وفرت المبادرات الرئاسية "حياة كريمة" للمواطنين في القرى النائية والفقيرة والأكثر احتياجًا، حيث كرست جهودها لدعم المواطنين الأكثر احتياجًا بأنحاء الجمهورية، وعلى مدار السنوات القليلة الماضية تمكنت من إحداث طفرة حقيقية على كافة المستويات بمختلف محافظات وقرى الصعيد خاصة في محافظة بني سويف.

وحرصت "حياة كريمة" على توفير الأدوات المدرسية للأطفال في القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا في مراكز محافظة بني سويف، استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد.



والتقى "الدستور" عددًا من المواطنين في محافظة بني سويف من الذين حصلوا على الأدوات المدرسية لأبنائهم في المرحلتين التعليميتين الابتدائية والإعدادية ضمن جهود فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



مواطنون لـ"الدستور": حياة كريمة السند والعون للفقراء



وقالت مروة أحمد، من أهالي بني سويف لـ"الدستور"، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة مدت يدها للفقراء بشكل كبير جدًا خاصة في المواسم، مشيرة إلى أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وزعت الأدوات المدرسية والحقائب والسترات والأحذية على الطلاب والأطفال في فاعلية كبيرة، كان فيها جانب ترفيهي للأطفال.

وأوضحت نورهان عيد، من أهالي بني سويف: "المبادرة الرئاسية حياة كريمة ساعدتنا في توفير احتياجات أولادنا قبل بدء العام الدراسي الجديد 2023 /2024.. حياة كريمة في عون الفقراء".



وأضافت نسمة أحمد، من أهالي بني سويف، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تساند أهالي الصعيد والريف المصري.