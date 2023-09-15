أهالى بنى سويف يثمنون ندوات "حياة كريمة" للتوعية الطبية: جنبتنا الأمراض

تعمل المبادرة الرئاسية حياة كريمة بشكل دؤوب لخدمة الأهالي في القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا، وذلك لتخفيف العبء عن كاهلهم ومساعدتهم في التعامل بشكل سهل ومريح مع حياتهم اليومية، وذلك من خلال حل المشكلات والأزمات التي تواجههم في ريف وصعيد مصر

وتواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة جهودها لدعم صحة المواطنين في القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا، وذلك من خلال تطوير المستشفيات الحكومية، وإعادة تأهيلها من جانب البنية التحتية وتوصيل المرافق العامة والخدمية لها وتوفير الأجهزة الطبية، والأدوات التي تساعد الأطباء في عمليات الكشف، وتطوير الوحدات الصحية، ومد القري الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا بالقوافل الطبية الدورية من أجل الاطمئنان على صحة المواطنين، وتوفير الكشف والعلاج والعقاقير الطبية، والتحاليل الطبية، والأشعة بشكل مجاني تمامًا للأهالي.

تحول المبادرة الرئاسية حياة كريمة المواطنين من أصحاب الحالات الحرجة على المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، وفق البرتكول التي أبرمته مؤسسة حياة كريمة مع وزارة الصحة والسكان.

في هذا السياق، التقت "الدستور" عدد من المواطنين في محافظة بني سويف الذين حصلوا على معلومات وتجيهات طبية ثرية من قبل الندوات التوعوية التي تنظمها المبادرة الرئاسية حياة كريمة بشكل دوري، للوقوف على مدى تأثيرها على حياتهم.



أهالي بني سويف: ندوات حياة كريمة الطبية زادت وعينا في التعامل مع الأمراض المزمنة

قالت أسماء محمود، إحدى المواطنات من محافظة بني سويف لـ"الدستور"، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة نظمت الكثير من الندوات التوعوية لمساعدة الأهالي وزيادة وعيهم في التعامل مع الأمراض المزمنة، معقبه: "مكنتش أعرف أن أعراض السكر العالي زي المنخفض، وأن قياس السكر شيء أساسي لتحديد الحالة".

وأوضحت أمل عيد، إحدى المواطنات من محافظة بني سويف لـ" الدستور"، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة نظمت ندوات توعوية عديدة لتوجيه المواطنين بطرق تجنب الإصابة بالأمراض المزمنة والوبائية.

وأضافت علا محمد، إحدى المواطنات من محافظة بني سويف، حياة كريمة دعمتنا بشكل كبير جدًا في مختلف المجالات.