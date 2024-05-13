بعد قليل.. محاكمة 73 متهمًا في "خلية اللجان النوعية" بالتجمع

تنظر الدائرة الثالثة إرهاب - بعد قليل - محاكمة 73 متهمًا بخلية اللجان النوعية في التجمع، في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وارتكاب عمليات عدائية.



وذكر قرار الإحالة في القضية رقم 51 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من 2004 وحتى 30 يوليو 2023، المتهمون من الأول للثالث، تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي والمتهمون من الرابع وحتى الثالث والسبعون انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها.

والمتهمون من الأول حتى الثالث ومن السادس وحتى العاشر، ومن العشرين وحتى الثاني والعشرين والخامس والعشرين والسادس والعشرين والثامن والعشرين والثلاثين، 39 و40 و55 مولوا الجماعة الإرهابية بأموال وأسلحة ومعلومات بغرض استخدامها في غرض إرهابي.

وتابع: المتهمون من الأول وحتي الثالث ومن السابع وحتي العاشر ومن الثاني عشر وحتي الرابع عشر والحادي والعشرين والثامن والعشرين حتي الثلاثين ومن الـ34 وحتى الـ37 ومن السادس والأربعين وحتى الثامن والأربعين ومن الخمسين وحتى السابع والخمسين حازوا مواد مفرقعة دون الحصول علي ترخيص.