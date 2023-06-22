بحضور جبران.. أمانة المرأة بنقابة البترول تعقد اجتماعها الدوري

عقدت أمانة المرأة بالنقابة العامة للعاملين بالبترول برئاسة عايدة محيي الدين، نائب رئيس نقابة البترول اجتماعها الدوري، بمقر النقابة العامة بحدائق القبة.

جاء ذلك بحضور محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، وعايدة محيي نائب رئيس النقابة لشئون المرأة وأمينات المرأة بشركات القطاع.

كما شارك الحضور أحمد السروجي الأمين العام للنقابة العامة، وعباس صابر آمين الصندوق، وعضو المكتب التنفيذي، وعلي فوكس عضو المكتب التنفيذي للنقابة.

استهل محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، كلمته بتقديم التهنئه للعاملات الفاضلات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأثني على أداء المرأة في جميع قطاعات الدولة، قائلا إن المرأة تلعب دوراً هاماً في إعلاء شأن الجمهورية الجديدة.

وأكد جبران خلال الاجتماع، أنه على أتم استعداد لسماع أي مشاكل تخص العاملات بقطاع البترول والسعي في إيجاد الحلول التي توازن بين حق العامل والامتثال للوائح والقوانين المنظمة للعمل، واستعرض بعض من النقاط الهامة التي تم عرضها في الاجتماعات التي قام بحضورها بمؤتمر منظمة العمل الدولية بصفته رئيسا للوفد العمالي المصري، وأيضا توجه بالشكر لجميع أعضاء الوفد الذي شارك باجتماعات منظمة العمل الدوليه وأنهم كانوا خير سفراء لمصر وكان ادائهم اكثر من راقي و متميز.

كما ألقت عايدة محيي نائب رئيس النقابة لشئون المرأة، عرضا مختصرا عن فاعليات مؤتمر منظمة العمل الدولية الدورة 111 بجينيف، والتي شرفت بالمشاركة بها وشعورها بالفخر بتواجد المرأة العربية والمرأة المصرية بالأخص في المحافل الدولية.

وأكدت محيي الدين خلال الاجتماع على عمل عدة ورش عمل لأمينات المرأة، خاصة بهذه الفاعليات ليتم نقل كل الخبرات التي تم اكتسابها من خلال حضور الاجتماعات لتكون بمثابة تجربة مفيدة لجميع أعضاء اللجنة.

كما ناشدت عايدة محيي الدين، الجميع بضرورة تكثيف الجهود في الفترة القادمة سعياً وراء إعلاء شأن المرأة، وحسن خدمة العاملات بالقطاع على أكمل وجه.

وعلى هامش الاجتماع، احتفلت أمينات المرأة بنجاح عايده محيي في انتخابات لجنة المرأة بمنظمه العمل العربية، وأعرب الجميع عن فخرهم واعتزازهم بوجودها في هذا المنصب الدولي الرفيع لأنه بمثابة تمثيل لجميع العاملات في القطاع، وتمنوا لها مزيد من الترقي والتقدم.

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