«الدستور» يرصد مواعيد انعقاد عموميات شركات البترول خلال سبتمبر

تعد الجمعيات العامة لشركات البترول في مصر حدثاً هاماً، يجتمع خلالها مساهمي هذه الشركات لمناقشة الأوضاع المالية والإدارية واتخاذ القرارات الحاسمة للشركة، ويترأس اغلب هذه الجمعيات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أو من ينوب عنه من رئيس هيئة البترول أو وكلاء الوزارة.

مواعيد إنعقاد الجمعيات العامة لشركات البترول

تعقد هذه الجمعيات سنويًا وتعتبر مناسبة لتبادل المعلومات والبيانات المالية والإعلان عن الأداء المالي للشركة خلال العام المالي السابق.

كما تناقش الجمعيات العامة قضايا متعددة، بما في ذلك تقديم تقارير من مجلس الإدارة حول النتائج المالية والأداء العام للشركة وخططها المستقبلية، كما يمكن أن يتم مناقشة قضايا أخرى مثل تعيين أو استقالة أعضاء مجلس الإدارة، وتقديم توصيات حول توزيع الأرباح والمكافآت للمساهمين.

وينشر الدستور جدول الجمعات العامة لشركات البترول جلسات سبتمبر 2023

تعقد يوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 جمعيات ثلاثة شركات «أسيوط لتكرير البترول، السويس لتصنيع البترول ، النصر للبترول» بداية من الساعة العاشرة ونصف صباحاً حتى الساعة الثانية عشر ونصف ظهراً ، وذلك برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك بمقر الهيئة العامة للبترول بالمعادي.

الإسكندرية والعامرية للبترول

كما تعقد جمعيات شركات «الإسكندرية للبترول، العامرية لتكرير البترول، البتروكيماويات المصرية» فى يوم الخميس 21 سبتمبر 2023 بداية من الساعة العاشرة ونصف صباحاً حتى الساعة الثانية عشر ونصف ظهراً بمقر الهيئة العامة للبترول.

أنابيب البترول وبتروجاس والقاهرة للتكرير

وتعقد جمعيات شركات «أنابيب البترول – الغازات البترولية بتروجاس – القاهرة لتكرير البترول» يوم السبت 23 سبتمبر 2023 بداية من الحادية عشر صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً بمقر هيئة البترول برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول.

مصر والتعاون والعامة للبترول

كما تعقد جمعيات شركات « التعاون للبترول – مصر للبترول – العامة للبترول» يوم الأحد 24 سبتمبر 2023 بمقر الهيئة العامة للبترول ، ويرأس الجمعيات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بالفيديو كونفرانس، بداية من الساعة الواحدة ظهراً حتى الساعة الثاثة عصراً.

ويعتمد المهندس طارق الملا وزير البترول نتائج أعمال هذه الشركات عن العام المالي 2022 /2023.