وزير البترول يجدد الثقة في إيهاب عبد المقصود رئيسا لـ"خدمات البترول الجوية"

أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قرارًا بتجديد الثقة في اللواء طيار أركان حرب إيهاب على عبد المقصود واستمراره في منصب رئيس مجلس إدارة شركة خدمات البترول الجوية، كما تم تعيينه عضوًا منتدبًا لمدة عام إضافي.

شركة خدمات البترول الجوية

شركة خدمات البترول الجوية هي جزء من وزارة البترول والثروة المعدنية، وتقدم خدماتها الجوية لقطاعي البترول والتعدين، وتلعب الشركة دورًا حيويًا في نجاح جميع العمليات المتعلقة بالحقول البترولية البحرية والبرية، بدءًا من مراحل البحث والاستكشاف واستخراج النفط والغاز وصولاً إلى تطوير هذه الحقول.

كما تقوم الشركة بإجراء الأبحاث الجيولوجية للمناجم الذهبية في مصر باستخدام تقنيات البحث الجوي الجيوفيزيائي الحديثة والأجهزة المتطورة بالتعاون مع شركات عالمية رائدة في هذا المجال، ويسهم ذلك بشكل كبير في تنمية الاقتصاد الوطني وتوفير الوقت والجهد للعاملين في قطاعي البترول والتعدين.

مجموعة متنوعة من الطائرات

كما تمتلك شركة خدمات البترول الجوية أسطولًا جويًا يتكون من مجموعة متنوعة من الطائرات تضم 45 طائرة، بما في ذلك 37 هليكوبتر.

وقد اتسعت نطاق أنشطتها لتشمل السوق الإفريقي في كينيا حيث تقدم خدمات النقل الجوي لشركة "إيني" الإيطالية.

تعاون جديد مع الشركات العالمية

وتتعاون حاليًا مع الشريك الأجنبي شركة "بريستو" العالمية لتقديم خدمات البترول الجوية في نيجيريا لصالح شركة "شيفرون"، وقد بدأ تنفيذ هذه المهمة منذ حوالي 6 أشهر، كما تعتزم إضافة طائرات إضافية لتعزيز العمليات في نيجيريا.

دعم القطاع السياحي

كما تلعب الشركة دورًا هامًا في دعم القطاع السياحي في مصر من خلال توفير طائرات من مختلف الأنواع، بما في ذلك الهليكوبتر والطائرات ذات الجناح الثابت.