الجمعة 01 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير البترول يجدد الثقة في إيهاب عبد المقصود رئيسا لـ"خدمات البترول الجوية"

رئيس شركة خدمات البترول
رئيس شركة خدمات البترول الجوية مع محرر الدستور

أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قرارًا بتجديد الثقة في اللواء طيار أركان حرب إيهاب على عبد المقصود واستمراره في منصب رئيس مجلس إدارة شركة خدمات البترول الجوية، كما تم تعيينه عضوًا منتدبًا لمدة عام إضافي.

شركة خدمات البترول الجوية 

شركة خدمات البترول الجوية هي جزء من وزارة البترول والثروة المعدنية، وتقدم خدماتها الجوية لقطاعي البترول والتعدين، وتلعب الشركة دورًا حيويًا في نجاح جميع العمليات المتعلقة بالحقول البترولية البحرية والبرية، بدءًا من مراحل البحث والاستكشاف واستخراج النفط والغاز وصولاً إلى تطوير هذه الحقول.

للإخلاء الطبي.. "خدمات البترول الجوية" توقع عقودا جديدة مع شركة "PGS"

كما تقوم الشركة بإجراء الأبحاث الجيولوجية للمناجم الذهبية في مصر باستخدام تقنيات البحث الجوي الجيوفيزيائي الحديثة والأجهزة المتطورة بالتعاون مع شركات عالمية رائدة في هذا المجال، ويسهم ذلك بشكل كبير في تنمية الاقتصاد الوطني وتوفير الوقت والجهد للعاملين في قطاعي البترول والتعدين.

مجموعة متنوعة من الطائرات

كما تمتلك شركة خدمات البترول الجوية أسطولًا جويًا يتكون من مجموعة متنوعة من الطائرات تضم 45 طائرة، بما في ذلك 37 هليكوبتر. 

وقد اتسعت نطاق أنشطتها لتشمل السوق الإفريقي في كينيا حيث تقدم خدمات النقل الجوي لشركة "إيني" الإيطالية.

تعاون جديد مع الشركات العالمية

وتتعاون حاليًا مع الشريك الأجنبي شركة "بريستو" العالمية لتقديم خدمات البترول الجوية في نيجيريا لصالح شركة "شيفرون"، وقد بدأ تنفيذ هذه المهمة منذ حوالي 6 أشهر، كما تعتزم إضافة طائرات إضافية لتعزيز العمليات في نيجيريا.

 دعم القطاع السياحي

كما تلعب الشركة دورًا هامًا في دعم القطاع السياحي في مصر من خلال توفير طائرات من مختلف الأنواع، بما في ذلك الهليكوبتر والطائرات ذات الجناح الثابت.

وزير البترول شركة خدمات البترول الجوية تجديد الثقة إيهاب عبد المقصود المهندس طارق الملا

الأكثر قراءة

مجموعة ليفربول فى الدورى الأوروبى.. محمد صلاح ورفاقه فى نزهة

حبس سيدة وابنتها وآخرين قتلوا جارتهم لسرقة ذهبها فى الإسكندرية

برقم الجلوس.. لينك نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2023

تشييع جنازة شقيق عمرو عبدالجليل من مسجد المدينة المنورة

تشييع جنازة الربان محمود سعد بطل عملية الحفار فى الإسكندرية

الحكومة تنفى تجميد حركة الطيران بمطار العاصمة الدولى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

تفسيرات مختلفة أم نصوص مختلفة؟

د.كريمة الحفناوى

تجارب الحركات النسائية فى الخروج من الأزمات

محمد عبدالعزيز

النقراشى.. وأخلاق العلماء

لواء. محسن الفحام

المحافظات الواعدة

محاسن السنوسي

وداعًا أغسطس

أحمد الصغير

الرئيس الأكثر إنجازًا فى الملف الاقتصادى

مدحت بشاى

ولاية ثالثة لإطلاق المزيد من إشراقات المواطنة

د. محمد عفيفي

الدور المصرى فى السودان

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة فى الضفة

اقتحام مطار بن جوريون.. وإسرائيل: الحادث جنائى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال