للإخلاء الطبي.. "خدمات البترول الجوية" توقع عقودا جديدة مع شركة "PGS"

أعلنت شركة خدمات البترول الجوية، برئاسة اللواء إيهاب عبد المقصود، توقيع عقد جديد مع شركة “PGS” لتقديم خدمة الإخلاء الطبي بإحدى طائراتها الهليكوبتر من طراز BELL 412 في حالات الطوارئ.

وكشفت الشركة أن العقد المبرم بين الجانبين يتضمن تقديم الإخلاء الطبي للإصابات على السفينة العملاقة Ramform Titan الخاصة بعمليات المسح السيزمي في البحر الأبيض المتوسط.

وبدأت الشركة تقديم خدمة النقل الجوى للعاملين بشركة نبتون، باستخدام طائرة هليكوبتر من طراز اجوستا 139، وقد تم تنفيذ طلعة اخلاء جوى لنقل احد العاملين من الحفار ADMarine 8 لمطار الغردقة بعد الاشتباه باصابته بأزمة قلبية وعقب اتمام المهمة بنجاح تلقت الشركة خطاب شكرمن شركة نبتون لسرعة الاستجابة والتنفيذ ولما لمسوه من احترافية وكفاءة الاطقم الطائرة.

خدمات البترول الجوية

كان قد تم اعتماد خدمات البترول الجوية من قِبل سلطة الطيران المدني السعودي (GACA)كمركز صيانة معتمد لتقديم خدمات الصيانة المختلفة لطائرات الهليكوبتر من طراز AW139، يذكر أن شركة خدمات البترول الجوية قد بدأت تقديم أعمال الصيانة لطائرات الغير مثل السعودية و الأردن بداية من يوليو ٢٠٢٢.

الملا يلتقي وفد شركة ترانس جلوب الكندية

وفي ظل خطط وزارة البترول والثروة المعدنية، لزيادة الاستكشاف والحفر بالمناطق الواعدة، التقي المهندس طارق المل وفدا لشركة كندية بهدف بحث نشاط الشركة داخل مصر وأهم النتائج الإيجابية حول تكثيف نشاط الحفر بالتعاون مع مؤسسات قطاع البترول.

وقالت وزارة البترول إن الملا التقي جورج ماكسويل الرئيس التنفيذي للشركة، وتبين أنه تحقيق زيادة قدرها 25% في الإنتاج البترولي من مناطق عمل الشركة الكندية خلال العام المالي الحالي ليصل إجمالي إنتاجها إلي 12.5 ألف برميل خام يومياً.

وخلال القاء كشف المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية الاستمرار في تكثيف الأنشطة في مناطق عمل الشركة واستخدام التكنولوجيات الجديدة التي تدعم تعظيم الاحتياطيات والإنتاج من الحقول القديمة بالصحراء الشرقية والتي لا زالت تزخر بالفرص التي تتطلب تكنولوجيات جديدة لاستغلالها، فيما أعرب وفد الشركة عن تقديرهم لقطاع البترول المصرى، مؤكدين أن أصول الشركة في مصر تمثل أهمية كبيرة في المحفظة الاستثمارية للشركة.