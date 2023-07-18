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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس شركة خدمات البترول الجوية يبحث سبل التعاون مع "بريستو جروب"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

التقى اللواء إيهاب عبد المقصود، رئيس مجلس إدارة شركة «خدمات البترول الجوية – PAS»، إحدى شركات قطاع البترول المصري، بوفد من شركة ”بريستو جروب” في المقر الرئيسي للشركة، لبحث سبل تعزيز التعاون.

وجرى على مدار يومين مناقشة استمرار تعاقد شركة "بريستو" على الهليكوبتر "طراز EC135"، والتي تقوم بتنفيذ عمليات لصالح شركة شيفرون بنيجيريا منذ ما يزيد عن عام.

وأثنى وفد "بريستو" على آداء الأطقم الطائرة والفنية للشركة وتقدموا بالشكر لكل القائمين على تنفيذ هذا العقد وعلى التعاون المثمر بين الشركتين وجاري بحث توثيق سبل التعاون بين الجانبين.

وفي سياق منفصل، يفتتح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بعد قليل، فعاليات منتدى مصر للتعدين في نسخته الثانية بمشاركة الوزراء ورؤساء كبرى شركات التعدين العالمية والمحلية والمستثمرين والخبراء فى هذا القطاع الحيوي.

الاستثمار في العنصر البشرى البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خدمات البترول الجوية بريستو جروب افتتاح

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