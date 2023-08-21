حركة تكليفات وتنقلات لمديري العموم للشؤون الإدارية بشركات البترول

أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الإثنين، حركة تكليفات وتنقلات شملت نواب ومديري عموم للشؤون الإدارية ومدير عام للموارد البشرية بشركات قطاع البترول، وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية وتبادل الخبرات اللازمة.

وتضمنت الحركة شغل بعض المواقع التي قد خلت من شاغليها، كالتالي: