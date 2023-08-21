حركة تكليفات وتنقلات لمديري العموم للشؤون الإدارية بشركات البترول
أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الإثنين، حركة تكليفات وتنقلات شملت نواب ومديري عموم للشؤون الإدارية ومدير عام للموارد البشرية بشركات قطاع البترول، وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية وتبادل الخبرات اللازمة.
وتضمنت الحركة شغل بعض المواقع التي قد خلت من شاغليها، كالتالي:
- المحاسب خالد أحمد عبد العزيز متولي - نائباً لرئيس الشركة للشئون الإدارية بشركة جنوب الوادي المصرية للبترول.
- محمد عبد المعز الشعراوي محمد نصار - مديراً عاماً للشئون الإدارية بشركة بدرالدين للبترول.
- محمد مصطفی محمد سيد - مديراً عاماً للشئون الإدارية بشركة عجيبة للبترول. للصيانة
- ساره محمد سعيد زعلوك - مديراً عاماً للموارد البشرية بشركة مصر " صان مصر " .
- محمد ممدوح محمد رشاد عزمي - مديراً عاماً للشئون الإدارية بالشركة المصرية للخدمات الرياضية للعاملين بقطاع البترول (بتروسبورت).