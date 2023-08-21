الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير البترول يلتقى رئيس أباتشى لاستعراض خطط الشركة للاستكشاف

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، جون كريستمان، الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي العالمية، والوفد المرافق الذي ضم ستيف ريني، نائب الرئيس التنفيذي، وديفيد تشي، نائب الرئيس التنفيذي ومدير أباتشي في مصر.

وشهد اللقاء استعراض خطط وبرامج الشركة للاستكشاف وحفر الآبار، وخططها لزيادة حجم أعمالها في البحث والاستكشاف والإنتاج للبترول والغاز من مناطق امتيازها بالصحراء الغربية التي شهدت خلال الفترة الأخيرة تنفيذ برنامج حفر مكثف للآبار وتنميتها، مما ساهم في التغلب على التناقص الطبيعي في الآبار وزيادة معدلات الإنتاج، والتي بلغت حاليًا مستويات تتعدى ١٤٥ ألف برميل يوميًا.

وأكد المهندس طارق الملا أن أباتشي حققت خلال الفترة الأخيرة عدة نجاحات في ظل برنامج حفر الآبار الطموح الجاري تنفيذه في الصحراء الغربية بالتعاون مع قطاع البترول وزيادة معدلات الإنتاج، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل حافزًا جيدًا للشركة لضخ استثمارات إضافية والعمل في مناطق استكشافية جديدة في ظل توافر أجهزة الحفر والتكنولوجيات الجديدة وتطور وسائل ونظريات الحفر، مع وجود احتمالات بترولية مرتفعة في الصحراء الغربية.

وأضاف الملا أنه ناقش مع مسئولي أباتشي فرص توسع أنشطتها إلى منطقة البحر المتوسط الواعدة للبحث عن الغاز الطبيعي، مما يشكل إضافة قوية لمحفظة أعمال أباتشي في مصر. كما أشار الملا إلى الدور المتميز لنجاح نموذج إعادة الهيكلة في شركتي خالدة وقارون للبترول المشتركتين بين قطاع البترول وأباتشي، وتطبيق قواعد الحوكمة، الأمر الذي أدى لزيادة كفاءة التشغيل وانعكس إيجابًا على خفض تكلفة البرميل وزيادة الإنتاج.

من جانبه، أكد كريستمان أن نجاحات مشروعات وأنشطة أباتشي الأخيرة التي تعمل في مصر منذ عدة عقود بالصحراء الغربية تشجعها وتزيد من رغبتها في الاستثمار بمناطق امتياز جديدة، خاصةً مع التقدم التكنولوجي والخبرات المتراكمة، وفي ظل التعاون والتنسيق المتميز مع قطاع البترول المصري والرؤية المشتركة لتحقيق النجاح. وأشار إلى أن مصر تسهم بنصيب كبير في نشاط أباتشي على مستوى العالم.

وشهد اللقاء التأكيد على أهمية تعظيم استخدام الطاقة الشمسية في كافة مواقع الإنتاج البترولي بديلاً للطاقات التقليدية لتوليد الكهرباء، الأمر الذي يسهم في خفض النفقات وكفاءة التشغيل وبالتالي خفض تكلفة البرميل، علاوةً على المردود البيئي للمساهمة في خفض الانبعاثات.

حضر اللقاء المهندس شريف حسب الله، وكيل الوزارة لشئون البترول، والدكتور سمير رسلان، وكيل الوزارة للاستكشاف والاتفاقيات، والمهندس علاء حجر، وكيل الوزارة للمكتب الفني.

البحث والاستكشاف والانتاج البحث والاستكشاف البترول والثروة المعدنية البحر المتوسط الغاز الطبيعي المهندس طارق الملا وزير البترول

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