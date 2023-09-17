الأحد 17 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

حركة تنقلات لمديرى عموم العمليات بشركات قطاع البترول

وزير البترول
وزير البترول

أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية حركة تنقلات شملت مديري عموم للعمليات الشركات  قطاع البترول ، بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية، حيث تضمنت الحركة شغل بعض المواقع التي ستخلو من شاغليها، وشملت الحركة التالية أسماؤهم:

حركة تنقلات لمديري عموم العمليات بشركات قطاع البترول

المهندس أسامة عبد العزيز محمد سيد أحمد، مديراً عاماً للورش والخدمات الهندسية وعضواً بمجلس الإدارة بشركة العامرية لتكرير البترول.

وزير البترول: مصر تتمتع باحتمالات بترولية متميزة وبنية تحتية قوية

الكيمائي يحيي حنفي محمد أحمد، مديراً عاماً للعمليات وعضواً بمجلس الإدارة بشركة بدر الدين للبترول

المهندس طارق على أحمد أحمد بدوي، مديراً عاماً للعمليات وعضواً بمجلس الإدارة بشركة عجيبة للبترول.

المهندس هشام مصطفى أمين إبراهيم، مديراً عاماً للعمليات بالعمليات بشركة تنمية للبترول.

الاتفاق على وضع آليات لتنفيذ قرارات إيجابية للعاملين بقطاع البترول

المهندس إسحاق سعد إسحاق عطية، مديراً عاماً للعمليات وعضواً بمجلس الإدارة ضمن نطاق إشراف العضوين المنتدبين بشركة بتروجلف مصر.

شركتا بتروشهد وبرج العرج

المهندس رضا محمد الطوخي عبد المعز، مديراً عاماً للعمليات وعضواً بمجلس الإدارة بشركة بتروشهد

المهندس عمرو أحمد على درويش، مديراً عاماً للعمليات وعضواً بمجلس الإدارة العظام البترول بشركة برج العرب للبترول إعتباراً من 18 أكتوبر 2023

المهندس طارق عبد الفتاح محمد إبراهيم - مديراً عاماً للعمليات وعضواً بمجلس الإدارة بشركة بترول جنوب أبوزنيمة (بتروزنيمه).

 

كما شمل القرار نقل المهندس حمدي عبد الصمد محمد مبروك، مديراً عاماً للعمليات بالشركة الحديثة للحفر.

المهندس حمدي أحمد محمد النبوي، مديراً عاماً للعمليات وعضواً بمجلس الإدارة ضمن نطاق إشراف العضوين المنتدبين بشركة دسوق بتروليم كومباني "بترودسوق".

المهندس ثروت عاطف صديق محمد، مديراً عاماً للعمليات وعضواً بمجلس الإدارة بشركة عش الملاحة للبترول.

وزير البترول الثروة المعدنية حركة تنقلات المهندس طارق الملا تكرير البترول

مواد متعلقة

بالأسماء.. حركة تنقلات لرؤساء بشركات قطاع البترول

بالأسماء.. ننشر حركة رؤساء شركات قطاع البترول

وزير البترول: مصر تسير فى قطاع التعدين على الطريق الصحيح

"الملا" يُسلم مهندسي قطاع البترول شهادات البرنامج التدريبي على نظم البرمجة الخطية

الأكثر قراءة

قرار فى الدورى المصرى.. استبعاد "هذه الفئة" من الحكام

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023 وقيمة المعاش بعد الزيادة

حركة تنقلات لمديرى عموم العمليات بشركات قطاع البترول

بعد مصرعه فى تبادل للنيران.. ماذا وجد الأمن داخل وكر "خط القوصية"؟

بالنسبة المئوية.. تنسيق كليات جامعة الأزهر لعام 2023/2024

مصادر بالتعليم العالي تكشف لـ"الدستور".. متى تظهر نتيجة تقليل الاغتراب؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

المليار الذهبى.. الإذن بالتنفيذ السريع

أسامة الشندويلي

شكرًا لصناع التأمين.. هذه خطة التطوير

وائل لطفي

الجيش المصرى رجال

ماجد حبته

حدث فى سدس الأمراء

د. منى حلمى

زورونى كل سنة مرة

علي سعدة

مأساة درنة

د.أحمد الخميسى

القصة القصيرة فى الحياة

محاسن السنوسي

"درنة" المنكوبة تستغيث .. و"السيسى" مسافة السكة

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

وزير شئون القدس: حكومة الاحتلال الإسرائيلى تستغل أعيادها للتصعيد فى المسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: نتابع انتهاكات الاحتلال والمستوطنين اليومية مع الجهات والمحاكم الدولية

البرلمان العربى يدين اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى وغلق الحرم الإبراهيمى