بالأسماء.. حركة تنقلات لرؤساء بشركات قطاع البترول

أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، حركة تنقلات وتكليفات شملت رؤساء ونواب وعضو منتدب بشركات قطاع البترول.

ويأتي ذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية، حيث تضمنت الحركة شغل بعض المواقع التي قد خلت من شاغليها. وشملت الحركة التالي أسمائهم: