الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

طارق الملا: هناك اكتشافات جديدة للغاز نعمل على تطويرها

وزير البترول
وزير البترول

قال المهندس  طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر تمكنت من تحقيق اكتشافات جديدة للغاز الطبيعي، ونعمل عليها في الوقت الحالي، بالتعاون مع شركائنا من الشركات العالمية.

طارق الملا: هناك اكتشافات جديدة للغاز نعمل على تطويرها 

وتابع "الملا"، في تصريحات إعلامية، على هامش مؤتمر غازتك 2023 بسنغافورة، أن صناعة الغاز الطبيعي في مصر تطورت الفترات الماضية، على نحو جيد جدًا، وقال: لقد زاد إنتاج مصر من الغاز الطبيعي على مدار الأعوام القليلة الماضية، وذلك بعد تحقيق اكتشاف "حقل ظهر".

حقل النرجس 

وتحدث وزير البترول عن اكتشاف "حقل النرجس"، وكشف أن الوزارة والشركات العالمية تعمل في الوقت الحالي على تطوير الحقل، لتحقيق أقصى استفادة من الكشف الكبير.

مجال الغاز الطبيعي

وأضاف "الملا" أنه لا بد من زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، لاسيما مع معدلات إنتاج الغاز الطبيعي عالميًا الآن، مشيرًا إلى أنه تم توقيع اتفاقات لمدة عامين قادمين مع عدد من الشركاء الدوليين في مجال الغاز الطبيعي، لتطوير ما يقرب من 30 اكتشافًا بحريًا جديدًا.

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وفي سياق متصل، شارك الملا فى الجلسة الوزارية الاستراتيجية ضمن فعاليات مؤتمر غازتك 2023 بسنغافورة، والتى ناقش خلالها عددًا من وزراء البترول والطاقة دور الغاز الطبيعى والغاز المسال فى تمكين صناعة الطاقة العالمية من مواجهة المتطلبات قصيرة المدى للطاقة منخفضة الكربون، وضمت الجلسة إكبيريكى إيكو، وزير الدولة النيجيرى لموارد البترول والغاز، وباباك أريادجى، نائب وزير الطاقة والموارد المعدنية الإندونيسى، وجوزيف مكمونيجل، أمين عام منتدى الطاقة الدولى.

وأكد الملا، خلال الجلسة، أن هناك حاليًا انتشارًا وتسارعًا فى أنشطة ومشروعات الغاز الطبيعى والغاز المسال، فى ظل إجماع عالمى على أن الغاز الطبيعى هو الوقود الأفضل، خلال المرحلة الانتقالية للتحول الطاقى الكامل، مشيرًا إلى أن مصر تبنى على الزخم الذى أحدثه مؤتمر المناخ COP27، الذى عقد بمدينة شرم الشيخ شهر نوفمبر 2022، وأنه لتحقيق الأهداف المرجوة، فهناك احتياج للاستمرار والاستدامة فى ضخ الاستثمارات ودعم سبل التعاون والتكامل بين الدول.

وكان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قد التقى على هامش فعاليات المؤتمر بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا السابق، وعددًا من رؤساء شركات البترول والغاز العالمية.

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