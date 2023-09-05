الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2023 وطرق الدفع الإلكترونية

عداد الغاز
عداد الغاز

ارتفعت معدلات البحث عن رابط تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2023 لتسجيل قراءة الشهر الجديد ودفع فاتورة الاستهلاك لشهر سبتمبر 2023. 

تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2023

في هذا التقرير نعرض رابط تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2023 وآخر موعد لتسجيل القراءة وكذلك آخر يوم لدفع فاتورة شهر سبتمبر.

يمكن تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2023 من خلال موقع شركة بتروتريد الموجود "هنا".

ثم كتابة رقم المشترك المتمثل في فرعي- شقة  - عمارة – بلوك – قطاع – يومية – منطقة- محافظة

الضغط على كلمة اعرض 

مع العلم أن أخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز لشهر سبتمبر 2023 هو يوم 20.

آخر يوم لدفع فاتورة شهر سبتمبر 2023 لاستهلاك الغاز هو اليوم الأخير في الشهر 

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طرق أخرى يمكن بها تسجيل قراءة عداد الغاز 2023 

  1. تطبيق بتروميتر حيث  يتم تحميله من جوجل بلاي ستور وعلى منصة الأبل آب ستور، حيث يتم إلتقاط صورة عن طريق توجيه كاميرا الموبايل لأرقام الأعداد الموجودة في الخانة السوداء وتترجم هذه الصورة إلى أرقام تعكس قراءة عداد الغاز وتسجل مباشرة في قاعدة البيانات للشركة.
  2. فروع الشركة وتسجيل القراءة و دفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية.
  3. مراكز عملاء بتروتريد الخارجية المنتشرة بالنوادي الرياضية و الكومباوندات و الوزارات والمصالح الحكومية
  4. خدمة خدمة الرد الصوتي التفاعلي (IVR)م من المحمول : ٥٧٢٧ أو التليفون الارضى : ٠٩٠٠٠٧٢٧

تسديد فاتورة الغاز لشهر سبتمبر 2023 

يمكن تسديد فاتورة الغاز لشهر سبتمبر من خلال الطرق الآتية وهي بالدفع الالكتروني أو عن طريق الدفع  الكاش 

  • تطبيق بيتروميتر
  • خدمة فوري
  • خدمة مصاري
  • خدمة bee
  • خدمة  ممكن أو ضامن
  • خدماتي للدفع الإلكتروني
  • عن طريق أمان
  • محفظة بنك مصر
  • فروع الشركة المنتشرة في كل مكان في محافظات الجمهورية.
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بتروتريد تعلن مدة فترة تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي شهريًا

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تقرير دولى: مصر تلعب دورًا فعالًا فى سوق الغاز وأمل أوروبا المستقبلى

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