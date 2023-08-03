ترتفع معدلات البحث عن آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر أغسطس 2023، كي يتمكن المواطنون من تسجيل القراءة ودفع الفاتورة في المنافذ المخصصة لذلك.

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر أغسطس 2023

يستعرض "الدستور" في التقرير التالي اخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر اغسطس 2023 وخطوات تسجيل القراءة.

يبدأ تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي من 1 وحتى 20 من كل شهر وبذلك يمكن للمواطنين تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي حتى يوم 20 أغسطس 2023.

ويمكن دفع فاتورة الغاز المنزلي خلال الشهر وحتى يوم 30 من كل شهر.

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر أغسطس 2023

يمكن تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي من خلال رابط موقع بتروتريد الموجود هنا

https://www.petrotrade.com.eg/billing/billq.aspx

ثم يتم إدخال رقم المشترك وهو

فرعي شقة عمارة بلوك قطاع يومية منطقة محافظة

ثم الضغط على كلمة اعرض لعرض الفاتورة

كما توفر شركة بتروتريد طرق أخرى لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي منها

مندوبي الشركة المتجولين وكذلك من خلال تطبيق بيتروميتر أو عن طريق الاتصال على رقم خدمة العملاء 17169، أو من خلال خدمة IVR المتاحة من خلال الأرقام 09000727 من التليفون الأرضي أو 5727 من التليفون المحمول

تسديد فاتورة الغاز المنزلي لشهر أغسطس 2023

ويمكن تسديد فاتورة الغاز من خلال طرق السداد الالكتروني الذي تتيحه شركة بتروتريد أيضًا من هنا

https://www.petrotrade.com.eg/web/read.html

حيث يتم تسجيل رقم المشترك أيضا كالسابق والضغط على السداد الالكتروني بالمحافظ الالكترونية

كما يوجد طرق أخرى لتسديد فاتورة الغاز المنزلي لشهر اغسطس عن طريق تطبيق بتروميتر أو مندوبي الشركة أو عن طريق خدمة العملاء من الرقم 17169 أو على الأرقام 09000727 من أي هاتف أرضي أو رقم 5727 من أي هاتف محمول.

ويمكن الدفع الالكتروني من خلال فوري، مصاري، ضامن، أمان أو المحافظ الالكترونية لبنك مصر أو البنك الأخلي المصري أو من خلال محفظة فودافون كاش.