الخميس 03 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر أغسطس 2023

عداد الغاز
عداد الغاز

ترتفع معدلات البحث عن آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر أغسطس 2023، كي يتمكن المواطنون من تسجيل القراءة ودفع الفاتورة في المنافذ المخصصة لذلك. 

«بتروتريد» تكشف تفاصيل شحن كارت الغاز الطبيعي من ماكينات فوري

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر أغسطس 2023

يستعرض "الدستور" في التقرير التالي اخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر اغسطس 2023 وخطوات تسجيل القراءة. 

يبدأ تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي من 1 وحتى 20 من كل شهر وبذلك يمكن للمواطنين تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي حتى يوم 20 أغسطس 2023. 

 ويمكن دفع فاتورة الغاز المنزلي خلال الشهر وحتى يوم 30 من كل شهر. 

 

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر أغسطس 2023 

 

يمكن تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي من خلال رابط موقع بتروتريد الموجود هنا 

https://www.petrotrade.com.eg/billing/billq.aspx

 

ثم يتم إدخال رقم المشترك وهو 

فرعي    شقة     عمارة    بلوك    قطاع   يومية    منطقة   محافظة

 

ثم الضغط على كلمة اعرض لعرض الفاتورة 

كما توفر شركة بتروتريد طرق أخرى لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي منها 

مندوبي الشركة المتجولين وكذلك من خلال تطبيق بيتروميتر أو عن طريق الاتصال على رقم خدمة العملاء 17169، أو من خلال خدمة  IVR   المتاحة من خلال الأرقام 09000727 من التليفون الأرضي أو 5727 من التليفون المحمول 

 

في بداية الشهر.. رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لجميع الشركات

 

تسديد فاتورة الغاز المنزلي لشهر أغسطس 2023 

 

ويمكن تسديد فاتورة الغاز من خلال طرق السداد الالكتروني الذي تتيحه شركة بتروتريد أيضًا من هنا 

https://www.petrotrade.com.eg/web/read.html

 

حيث يتم تسجيل رقم المشترك أيضا كالسابق والضغط على السداد الالكتروني  بالمحافظ الالكترونية

 

كما يوجد طرق أخرى لتسديد فاتورة الغاز المنزلي لشهر اغسطس عن طريق تطبيق بتروميتر أو مندوبي الشركة أو عن طريق خدمة العملاء من الرقم 17169 أو على الأرقام 09000727  من أي هاتف أرضي أو رقم 5727 من أي هاتف محمول. 

 

ويمكن الدفع الالكتروني من خلال فوري، مصاري، ضامن، أمان  أو المحافظ الالكترونية لبنك مصر أو البنك الأخلي المصري أو من خلال محفظة فودافون كاش. 

 

txt

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر أغسطس 2023

txt

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023 وطرق الدفع

اخر موعد لتسجيل قراءة اخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر اغسطس 2023 عداد الغاز المنزلي لشهر اغسطس 2023 عداد الغاز المنزلى قراءة عداد الغاز المنزلي تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي

الأكثر قراءة

البنك المركزى يرفع سعر الفائدة 1% على الإيداع والإقراض

النيابة العامة تحيل المتهمين بقتل "طبيب الساحل" إلى الجنايات

مصرفى يكشف أسباب قرار «البنك المركزى» برفع سعر الفائدة

النيابة العامة تكشف القصة الكاملة.. كيف قُتل طبيب الساحل؟

أهالى قرية ميت أم صالح بالمنوفية يشيعون جنازة سيدة بركة السبع

وجدت أسفل عقار سكني.. أمن القاهرة يبحث في لغز جثة مدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «3-3»

وائل لطفي

تحديات جديدة أمام مصر

ماجد حبته

مصر واليونان مجددًا

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الساحل الإفريقى؟

محاسن السنوسي

إفريقيا شركاء لا أجراء

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى