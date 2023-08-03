الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

«بتروتريد» تكشف تفاصيل شحن كارت الغاز الطبيعي من ماكينات فوري

ارشيفية
ارشيفية

أعلنت شركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد"، إحدي شركات قطاع  البترول، أنه تنفيذًا لخطة وزارة البترول والثروة المعدنية، بشأن التحول الرقمي، تتيح الشركة للعملاء شحن كارت الغاز من خلال اي ماكينة عليها علامة فوري المنتشرة فى جميع المحافظات.

بتروتريد : تقدر تشحن كارت الغاز الطبيعي من اي ماكينة فوري في الجمهورية 

وكشفت الشركة في بيان لها، نشرته عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن ذلك يأتي مع إتاحة جميع الوسائل الإلكترونية والمصرفية لتسهيل الإجراءات على المواطنين فى عملية تسجيل قراءات الغاز، وسداد الفواتير، وكذلك توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وجميع الشكاوى والمقترحات الخاصة بالعملاء.

وتواصل شركة الخدمات البترولية «بتروتريد»، إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي لشهر أغسطس وذلك بداية الشهر حتى 20 أبريل بشكل إلكتروني توفيراً لوقت المواطن ولتخفيف العبء عليه.

 

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