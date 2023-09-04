الإثنين 04 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

لليوم الثانى على التوالى.. انخفاض أسعار الغاز الطبيعى إلى 2.705 دولار

الغاز الطبيعى
الغاز الطبيعى

تراجعت   أسعار الغاز الطبيعي العالمية، لليوم الثاني علي التوالي، اليوم الإثنين، بعد سلسلة مكاسب خلال الفترة الماضية، لتسجل 2.705 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية،  وكانت الأسعار قد سجلت في وقت سابق 2.762 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.

توقعات بارتفاع طفيف

وكشفت تقارير صحفية عن أن مستويات الدعم من المرجح أن تصمد بدلاً من أن تنكسر  وفي هذه الحالة قد يجد سعر الغاز الطبيعي طريقه قريبًا إلى أعلى مستوى عند 2.773 دولار أو أعلى. 

وعلى الرغم من ذلك، لا يزال مؤشر ستوكاستيك يتجه لأسفل، وبالتالي قد يستمر التصحيح حتى يصل مؤشر التذبذب إلى منطقة ذروة البيع ويتراجع مرة أخرى. ويتمتع مؤشر القوة النسبية بمساحة أكبر للأسفل قبل أن يعكس الإرهاق بين البائعين، لذلك قد يكون هناك تراجع أعمق، والخط الفاصل لتصحيح الاتجاه الصعودي يقع عند 200 SMA بالقرب من علامة 2.560 دولار، حيث أن الاختراق تحت هذا يمكن أن يشير إلى سيطرة الدببة.

وكشف اتحاد صناعة المرافق الألمانية "BDEW" عن أن واردات ألمانيا من الغاز الطبيعي انخفضت بنسبة 17.9% بين يناير وأغسطس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وانخفض إجمالي الطلب على الغاز في ألمانيا حتى الآن هذا العام وسط دعوات لتوفير الطاقة وارتفاع الأسعار.

وبشكل عام فقد اتجهت ألمانيا إلى استيراد المزيد من الغاز من النرويج وهولندا، وكذلك الغاز الطبيعي المسال عبر محطات استيراد الغاز الطبيعي المسال التي تم إطلاقها حديثًا، للتعويض عن نقص الغاز الروسي الذي لم تستقبله البلاد منذ عام، منذ بداية سبتمبر.

ألمانيا تتوقع أن تظل أسعار الغاز الطبيعي مرتفعة حتى 2027

فيما جاء تراجع سعر الغاز الطبيعي بعد إعلان وزارة الطاقة الأمريكية عن زيادة أكبر بمقدار 32 مليار قدم مكعب في المخزونات مقابل الزيادة المقدرة بـ28 مليار قدم مكعب والمكاسب السابقة البالغة 18 مليار قدم مكعب. 

انخفاض أسعار الغاز الطبيعى لتسجل 2.762 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية

بعد سلسلة خسائر.. ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى لتسجل 2.552 دولار

فيما تتوقع ألمانيا أن تظل أسعار الغاز الطبيعي مرتفعة حتى عام 2027 على الأقل، وكشفت مجموعة مشغلي تخزين الغاز الألمان، INES، في تحديثها للغاز لشهر أغسطس، عن أن ألمانيا ستظل معرضة لخطر نقص الغاز الطبيعي حتى موسم الشتاء 2026- 2027 ما لم تتخذ تدابير لإضافة محطات الغاز الطبيعي المسال، وسعة التخزين الغاز الإضافي، أو خطوط الأنابيب.

أسعار الغاز الطبيعي الغاز ​الغاز​ الطبيعي 2 705 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية صناعة المرافق الألمانية

مواد متعلقة

انخفاض أسعار الغاز الطبيعى لتسجل 2.762 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا

نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني عبر الدستور ومواقع التربية والتعليم الرسمية

اعترافات المتهم بقتل خادمة: "سرقتنى وكنت باخد حقى منها"

منح الإذن لـ21 مواطنًا بالحصول على الجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالمصرية

تداول 9 آلاف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟ « ٢-٢»

ماجد حبته

إيطاليا تغادر طريق الحرير!

د. محمد سليم شوشة

تحديات مصر وأولوياتها الثقافية

سارة شريف

عقيدة نتنياهو الأمنية

لواء.حمدى البطران

مذكرات مترجم سوفيتى فى حرب الاستنزاف

مؤمن المحمدي

قوامون

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يقرر ترحيل المهاجرين الإريتريين المتورطين في اشتباكات تل أبيب

ملاحقة اللاجئين.. لماذا يقوم الإريتريون بأعمال شغب ضد نظامهم فى إسرائيل؟

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على الاحتلال الإسرائيلى لوقف إجراءاته أحادية الجانب