السبت 26 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بعد سلسلة خسائر.. ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى لتسجل 2.552 دولار

غاز طبيعي
غاز طبيعي

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي العالمية، اليوم السبت، بعد سلسلة خسائر خلال الفترة الماضية، لتسجل 2.552 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية .

وكشف تقارير صحفية، أن أسعار الغاز الطبيعي تمكنت هذا الأسبوع من الحصول على الدعم من الزيادة الأقل من المتوقع البالغة 18 مليار قدم مكعب في المخزونات الأمريكية، أي نصف الزيادة المقدرة البالغة 36 مليار قدم مكعب.

فيما تبلغ في المجمل مخزونات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي 3.083 تريليون قدم مكعب، بزيادة 513 مليار قدم مكعب عن نفس الفترة من العام الماضي. كما أنها تزيد بمقدار 268 مليار قدم مكعب عن متوسط الخمس سنوات. ويشير هذا إلى أن الطلب لا يزال مرتفعا بسبب ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.

أسعار الغاز الطبيعي 

وقبل ذلك يستقر سعر الغاز الطبيعى (NATGAS / USD) ما بين مستوى 2.59 دولار ومستوى 2.63 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وعموما قد تشير الزيادة الأصغر للمخزونات الأمريكية أو السحب المفاجئ إلى أن الطلب أقوى من المتوقع، ما يؤدي على الأرجح إلى موجة أخرى أعلى للسلعة. 

من ناحية أخرى، تشير الزيادة الأكبر إلى ارتفاع مستويات الإمداد أو استهلاك أضعف من المتوقع، ما قد يترجم إلى خسائر في سعر الغاز الطبيعي.

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