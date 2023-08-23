أول صور لناقلة الغاز "BW LESMES" بعد قطرها إلى غاطس السويس

وصلت ناقلة الغاز الطبيعي المسال "BW LESMES" لمنطقة الغاطس خارج بالسويس -منطقة الانتظار خارج المجرى الملاحي لقناة السويس- بعدما تعرضت لعطل فني في التوجيه والماكينات أفقدها القدرة على التوجيه، في الكيلو متر 144 ترقيم قناة، ما أدى لاحتكاكها بناقلة البترول "BURRI"، التي كانت تعبر المجرى الملاحي عقبها ولم تستطع توقف السفينة بشكل مفاجئ؛ بسبب شدة التيار.

وحصلت "الدستور" على صور الناقلة "BW LESMES" بعد وصولها لغاطس السويس.

احتكاك بسيط بين ناقلة الغاز الطبيعي المسال "BW LESMES" وناقلة البترول التي تليها "BURRI" خلال التوقف المفاجئ للناقلة "BW LESMES" بالمجرى الملاحي في الكيلو متر 144 ترقيم قناة بعد تعرضها لعطل فني في التوجيه والماكينات أفقدها القدرة على التوجيه، وذلك بالتوازي مع شدة التيار الذي دفع بالناقلة BURRI نحو الاحتكاك بالناقلة العاطلة.

وأكد الفريق ربيع أن قاطرات الهيئة نجحت في التعامل مع الموقف الملاحي الطارئ بسحب الناقلة "BURRI" ورباطها بالتوازي مع أعمال توصيل أسلاك أربع قاطرات أخرى بالناقلة العاطلة "BW LESMES" وبدء قطرها من خلال قاطرة الإنقاذ "عزت عادل" بقوة شد 160 طنا، والقاطرات مصاحب 2" و"سويس 1" و"سويس 2" ، مشيرًا في هذا الصدد إلى انتهاء أعمال قطر الناقلة "BW LESMES" خارج المجرى الملاحي للقناة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن المعاينة المبدئية أفادت بعدم وجود أية تلفيات بالغة تذكر أو وقوع أى حوادث تلوث بمحيط الناقلتين، إلا أن طاقم الناقلة "BURRI" أفاد بحدوث عطل مفاجئ في التوجيه بما يتطلب الاستعانة بقاطرات الهيئة لقطرها لحين إصلاح العطل حيث تم الدفع بالقاطرتين مصر الجديدة ومصاحب 3 لقطرها.

ووجه الفريق أسامة ربيع رسالة طمأنة بشأن عودة انتظام حركة الملاحة بالقناة من الاتجاهين خلال ساعات، حيث من المقرر أن تستأنف سفن قافلة الشمال عبورها فور الانتهاء من قطر الناقلة BURRI إلى خارج المجرى الملاحي.