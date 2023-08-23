الأربعاء 23 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أول صور لناقلة الغاز "BW LESMES" بعد قطرها إلى غاطس السويس

سفينة
سفينة

وصلت ناقلة الغاز الطبيعي المسال "BW LESMES" لمنطقة الغاطس خارج بالسويس -منطقة الانتظار خارج المجرى الملاحي لقناة السويس- بعدما تعرضت لعطل فني في التوجيه والماكينات أفقدها القدرة على التوجيه، في الكيلو متر 144 ترقيم قناة، ما أدى لاحتكاكها بناقلة البترول "BURRI"، التي كانت تعبر المجرى الملاحي عقبها ولم تستطع توقف السفينة بشكل مفاجئ؛ بسبب شدة التيار.

وحصلت "الدستور" على صور الناقلة "BW LESMES" بعد وصولها لغاطس السويس.

احتكاك بسيط بين ناقلة الغاز الطبيعي المسال "BW LESMES" وناقلة البترول التي تليها "BURRI" خلال التوقف المفاجئ للناقلة "BW LESMES" بالمجرى الملاحي في الكيلو متر 144 ترقيم قناة بعد تعرضها لعطل فني في التوجيه والماكينات أفقدها القدرة على التوجيه، وذلك بالتوازي مع شدة التيار الذي دفع بالناقلة BURRI نحو الاحتكاك بالناقلة العاطلة.

وأكد الفريق ربيع أن قاطرات الهيئة نجحت في التعامل مع الموقف الملاحي الطارئ بسحب الناقلة "BURRI" ورباطها بالتوازي مع أعمال توصيل أسلاك أربع قاطرات أخرى بالناقلة العاطلة "BW LESMES" وبدء قطرها من خلال قاطرة الإنقاذ "عزت عادل" بقوة شد 160 طنا، والقاطرات مصاحب 2" و"سويس 1" و"سويس 2" ، مشيرًا في هذا الصدد إلى انتهاء أعمال قطر الناقلة "BW LESMES" خارج المجرى الملاحي للقناة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن المعاينة المبدئية أفادت بعدم وجود أية تلفيات بالغة تذكر أو وقوع أى حوادث تلوث بمحيط الناقلتين، إلا أن طاقم الناقلة "BURRI" أفاد بحدوث عطل مفاجئ في التوجيه بما يتطلب الاستعانة بقاطرات الهيئة لقطرها لحين إصلاح العطل حيث تم الدفع بالقاطرتين مصر الجديدة ومصاحب 3 لقطرها.

ووجه الفريق أسامة ربيع رسالة طمأنة بشأن عودة انتظام  حركة الملاحة بالقناة من الاتجاهين خلال ساعات، حيث من المقرر أن تستأنف سفن قافلة الشمال عبورها فور الانتهاء من قطر الناقلة BURRI إلى خارج المجرى الملاحي.

هيئة قناة السويس اخبار هيئة قناة السويس اخبار هيئة قناة السويس اليوم تصادم هيئة قناة السويس المجري الملاحي لقناة السويس منطقة الغاطس

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

كواليس اعتقال ترامب.. لماذا وافق الرئيس السابق على تسليم نفسه إلى السجن؟

رسميا.. موعد فتح تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 المرحلة الأولى

غرفة العمليات بالوادي الجديد تباشر أعمالها لمتابعة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

معهد التخطيط ومنظمة بلان إنترناشيونال إيجيبت يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك

لطلاب الثانوية العامة.. رابط نتيجة التظلمات برقم الجلوس 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

الموهبة رأس المال المؤجل

مؤمن المحمدي

التأويل وتلبيس العمة

د. منى حلمى

نار .. ونور

عبدالوهاب داود

ماذا يفعل المصريون فى القرن الجديد؟

أحمد بهاء الدين شعبان

مؤتمر «بريكس».. خطوة ثابتة باتجاه نظام عالمى جديد متعدد الأقطاب

ماجد حبته

قروض بالراند والريال

جلال حمام

متى يحل السلام فى مناطق الصراع بالشرق الأوسط؟

د هند جاد

تحدى الجامعة العربية

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)