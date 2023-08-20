لليوم الثاني على التوالي.. انخفاض أسعار الغاز الطبيعي العالمية

سجلت أسعار الغاز الطبيعي العالمية، لليوم الثاني علي التوالي انخفاضا جديدا لتسجل 2.573 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، فيما سجلت الأسعار في وقت سابق 2.588 دولار للمليون وحدة.

ومن المتوقع أن يستقر سعر الغاز الطبيعى (NATGAS / USD) ما بين مستوى 2.59 دولار ومستوى 2.63 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وعموما قد تشير الزيادة الأصغر للمخزونات الأمريكية أو السحب المفاجئ إلى أن الطلب أقوى من المتوقع، ما يؤدي على الأرجح إلى موجة أخرى أعلى للسلعة.

من ناحية أخرى، تشير الزيادة الأكبر إلى ارتفاع مستويات الإمداد أو استهلاك أضعف من المتوقع، ما قد يترجم إلى خسائر في سعر الغاز الطبيعي.