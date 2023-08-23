ذا ناشونال: مصر تسعى لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعى

سلطت صحيفة ذا ناشونال الناطقة باللغة الإنجليزية الضوء على الاكتشاف النفطي الجديد بخليج السويس، وقالت إن مصر تتطلع إلى زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المحلي المتزايد والصادرات إلى أوروبا.

وأعلنت شركة تشيرون المصرية عن اكتشاف نفطي في منطقة جيسوم والطويلة الغربية بخليج السويس، حيث تسعى البلاد إلى تعزيز إنتاجها من الطاقة.

وقالت تشيرون، أمس الثلاثاء، إن هذا الاكتشاف تم من قبل شركة النفط والغاز من خلال البئر الاستكشافي GNN-11، الذي ينتج حاليًا أكثر من 2500 برميل يوميًا.

وقالت الشركة، إن إجمالي إنتاج النفط من الامتياز بلغ 23 ألف برميل يوميًا، مقارنة بـ 4000 برميل يوميًا قبل تطوير حقل جي إن إن.

وتمتلك شيرون حصة عمل تبلغ 60 في المائة في الامتياز، بينما تمتلك الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك) الحصة المتبقية البالغة 40%.

وقالت الشركة: "يؤكد اكتشاف النوبة الجديد إمكانات التنقيب في المنطقة الشمالية من الامتياز، وتخطط شركتا تشيرون وكوفبيك لحفر ثلاثة آبار استكشافية إضافية على الأقل في منطقة الامتياز، وبمعنى أوسع، يوضح الاكتشاف أيضًا أنه على الرغم من أن خليج السويس يعد منطقة هيدروكربونية ناضجة نسبيًا، إلا أنه لا يزال لديه إمكانات استكشاف كبيرة متبقية".

وتتطلع مصر، ثالث أكبر اقتصاد في العالم العربي، إلى زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المحلي المتزايد والصادرات إلى أوروبا.

ووصلت قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي إلى 8.4 مليار دولار في عام 2022، بزيادة 171 في المائة عن العام السابق، حيث أدت أزمة الطاقة في أوروبا إلى زيادة الطلب على الوقود.

وفي ديسمبر الماضي، اكتشفت مصر حقل غاز كبير قبالة ساحلها الشمالي الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، باحتياطيات محتملة تبلغ 3.5 تريليون قدم مكعب من الغاز.

وتم الاكتشاف في منطقة نرجس، وهي واحدة من أربع مناطق استكشاف بحرية تمتلك فيها شركة النفط الأمريكية شيفرون حصص تشغيلية إلى جانب شركة ثروة بتروليوم المصرية.

يتوقع طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، أن يجذب قطاع الطاقة المصري استثمارات أجنبية بقيمة 8 مليارات دولار في السنة المالية المقبلة، مضيفًا أنه سيتم تخصيص الاستثمارات للأنشطة التنموية والتشغيلية في قطاع النفط والغاز.

وتمتلك مصر خطط استكشاف بحرية بقيمة 1.8 مليار دولار لحفر آبار غاز جديدة في البحر الأبيض المتوسط ​​ودلتا النيل.