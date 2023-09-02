السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

انخفاض أسعار الغاز الطبيعى لتسجل 2.762 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية

الغاز الطبيعي
الغاز الطبيعي

شهدت أسعار الغاز الطبيعي العالمية، اليوم السبت، انخفاضا بعد سلسلة مكاسب خلال الفترة الماضية، لتسجل 2.762 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.

يأتي هذا فيما كشفت تقارير صحفية أن تراجع سعر الغاز الطبيعي عن ارتفاعه جاء بعد إعلان وزارة الطاقة الأمريكية عن زيادة أكبر بمقدار 32 مليار قدم مكعب في المخزونات مقابل الزيادة المقدرة بـ 28 مليار قدم مكعب والمكاسب السابقة البالغة 18 مليار قدم مكعب. 

فيما تتوقع ألمانيا أن تظل أسعار الغاز الطبيعي مرتفعة حتى عام 2027 على الأقل، وكشفت مجموعة مشغلي تخزين الغاز الألمان، INES، في تحديثها للغاز لشهر أغسطس، بإن ألمانيا ستظل معرضة لخطر نقص الغاز الطبيعي حتى موسم الشتاء 2026/2027 ما لم تتخذ تدابير لإضافة محطات الغاز الطبيعي المسال، وسعة التخزين الغاز الإضافي، أو خطوط الأنابيب.

أسعار الغاز الطبيعي 

وكشف اتحاد صناعة المرافق الألمانية BDEW، أن واردات ألمانيا من الغاز الطبيعي انخفضت بنسبة 17.9% بين يناير وأغسطس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وانخفض إجمالي الطلب على الغاز في ألمانيا حتى الآن هذا العام وسط دعوات لتوفير الطاقة وارتفاع الأسعار.

وبشكل عام فقد اتجهت ألمانيا إلى استيراد المزيد من الغاز من النرويج وهولندا، وكذلك الغاز الطبيعي المسال عبر محطات استيراد الغاز الطبيعي المسال التي تم إطلاقها حديثًا، للتعويض عن نقص الغاز الروسي الذي لم تستقبله البلاد منذ عام، منذ بداية سبتمبر.

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