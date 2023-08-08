الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تسجيل قراءة الغاز شهر أغسطس 2023

قراءة الغاز
قراءة الغاز

يزداد البحث عن رابط تسجيل قراءة الغاز شهر أغسطس 2023 كي يتمكن المواطنون المستفيدون من تسجيل قراءة هذا الشهر قبل آخر موعد للتسجيل ودفع الفاتورة المستحقة.

تسجيل قراءة الغاز شهر أغسطس 2023 

نعرض في التقرير التالي رابط وخطوات تسجيل قراءة الغاز شهر أغسطس 2023، وأخر موعد لتسجيل القراءة، وكذلك أخر موعد لدفع الفاتورة.

يمكن تسجيل قراءة الغاز لشهر أغسطس 2023 من خلال رابط شركة بتروتريد المتاح على الانترنت من هنا https://www.petrotrade.com.eg

بعد فتح الصفحة السابقة يجب إدخال رقم المشترك  ثم الضغط على كلمة (اعرض) لمعرفة قيمة الفاتورة للشهر الجديد.

يكون آخر موعد لتسجيل قراءة الغاز لشهر أغسطس هو يوم الأحد 20 أغسطس 2023، ويكون أخر موعد لدفع فاتورة الغاز الطبيعي أخر يوم في الشهر.

اعرف آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر أغسطس 2023

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طرق أخرى لتسجيل قراءة الغاز لشهر اغسطس 2023

  • تطبيق بتروميتر: يتم تحميله من  جوجل بلاي ستور وعلى منصة الأبل آب ستور، حيث يتم إلتقاط صورة عن طريق توجيه كاميرا الموبايل لأرقام الأعداد الموجودة في الخانة السوداء وتترجم هذه الصورة إلى أرقام تعكس قراءة عداد الغاز وتسجل مباشرة في قاعدة البيانات للشركة.
  • مراكز عملاء بتروتريد الخارجية المنتشرة بالنوادي الرياضية و الكومباوندات و الوزارات والمصالح الحكومية
  • فروع الشركة وتسجيل القراءة و دفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية.
  • خدمة خدمة الرد الصوتي التفاعلي (IVR)م من المحمول : ٥٧٢٧ أو التليفون الارضى : ٠٩٠٠٠٧٢٧

ارشادات في حالة تسريب الغاز 

 توضح شركة بتروتريد عدد من الإرشادات التي يجب اتباعها فى حالة حدوث أي  تسرب للغاز وهي إجراءات الأمان للحفاظ على صحتك وأمانك  وتكون 

1- قفل محابس البوتجاز والسخان ومحبس الغاز الرئيسي 

2- وقف استخدام أي أجهزة كهربائية ممكن تعمل أي شرارة 

3- فتح الأبواب والشبابيك للحصول على التهوية مناسبة 

4-  عدم استخدام المراوح والتكييف للتهوية في حالة وجود رائحة غاز .

5-  الاتصال بـ طوارئ الغاز على 129 

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ارتفاع أسعار الغاز لـ2.579 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية

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مصدر: خفض الغاز لمصانع الأسمدة ليس له تأثير وتمت إعادة الضخ

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