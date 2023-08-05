السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اعرف آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر أغسطس 2023

عداد الغاز
عداد الغاز

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر أغسطس 2023 من ضمن الموضوعات التي يكثر البحث عنها من بداية اليوم لمعرفة التفاصيل.

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آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر أغسطس 2023

وتزداد عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل المواطنين بكافة انحاء محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر أغسطس 2023 لسداد قيمة الفاتورة.

وتزامناً مع اهتمام الكثير من العملاء بمحافظات مصر لمعرفة تفاصيل آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر أغسطس 2023 ، يرصد موقع “الدستور” في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها مؤخراً بشكل مكثف في بداية شهر أغسطس، وإليكم خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر أغسطس 2023، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر أغسطس 2023 

تستطيع الأن سداد قيمة فاتورة شهر أغسطس لعام 2023 بشكل إلكتروني لتخفيف العبء على العملاء وللستهيل عليهم بدلاً من التعرض لزحام الشوارع والمصالح الحكومية، ويذكر أن يبدأ تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي من 1 وحتى 20 من كل شهر وبذلك يمكن للمواطنين تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي حتى يوم 20 أغسطس 2023، ويمكن دفع فاتورة الغاز المنزلي خلال الشهر وحتى يوم 30 من كل شهر. 

خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر أغسطس 2023

1 - في البداية يجب الدخول أولاً على رابط موقع بتروتريد الموجود هنا لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي.
2 - ثم يقوم المتعلم بكتابة كافة البيانات الخاص به ثم يتم إدخال رقم المشترك وهو (فرعي  -  شقة - عمارة - بلوك - قطاع   يومية - منطقة - محافظة).

3 - وفي الخطوة الأخيرة يقوم المستعلم بالضغط على أيقونة عرض الفاتورة.

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