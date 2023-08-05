محافظ قنا: توصيل الغاز الطبيعي بالمنطقتين الصناعيتين "هوّ" و"الكلاحين"

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، عن انتهاء توصيل مرفق الغاز الطبيعي بالمنطقتين الصناعيتين “هوّ نجع حمادي" و"كلاحين قفط”، ضمن مشروع ترفيق المناطق الصناعية الممول من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بقية ٢.٦ مليار جنية، جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجراها لمتابعة مشروع ترفيق منطقة هوّ الصناعية.

استهل محافظ قنا جولته بالمنطقة الصناعية بتفقد محطة تخفيف الضغط والقياس بسعة ٣٠ ألف متر مكعب / ساعة، والتي تغذي منطقة هوّ الصناعية، مشيرا إلى أن شركة "مودرن غاز" انتهت أيضا من تنفيذ شبكات الضغط البيني بطول ١٠ كم، وكذلك تنفيذ الشبكة الداخلية داخل حدود المنطقة الصناعية، والانتهاء من تدفيع الغاز بها.

وتابع المحافظ جولته بتفقد أعمال تمهيد الطرق وفرش طبقة الأساس بها، وذلك بعد الانتهاء من مد خطوط المرافق والتي شملت ( شبكات مياه شرب بطول ٦٠ كم - شبكات صرف صحي بطول ٣١ كم، وخطيّ طرد قطر ٨٠٠ ملم، و٥٠٠ ملم، وخط إنحدار محطة المعالجة الرئيسية قطر ١٢٠٠ ملم- كابلات كهرباء بطول ١١٥ كم - خطوط تليفونات ) مضيفا أن مشروع الترفيق يشمل ايضا تنفيذ خزان مياه بسعة ١٠ الآف م٣، ومأخذ مياه من النيل مباشرة بطول ١١ كم وقطر ٥٠٠ ملم، ومحطة تنقية ، وخزان حريق بسعة ١١٠٠ م٣، وشبكة حريق بطول ٢٤ كم، بنسبة تنفيذ لإجمالي مشروع الترفيق بلغت ٨٥٪؜.

وأكد الداودي أن هذا المشروع سوف يساهم فى جذب المزيد من المستثمرين للمناطق الصناعية وزيادة نسبة الإشغال بها، مؤكدا أن المحافظة تحرص على متابعة مستجدات المشروع وتسعى لحل كافة التحديات التي تعترض انتظام سير العمل، موجها بضرورة تكثيف العمل للإنتهاء من أعمال الترفيق وفقا للجدول الزمني المقرر، وطبقا للمواصفات القياسية، بما يلبي احتياجات المستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات صناعية بهاتين المنطقتين.