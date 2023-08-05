السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مصدر: خفض الغاز لمصانع الأسمدة ليس له تأثير وتمت إعادة الضخ

الغاز الطبيعي
الغاز الطبيعي

قالت مصادر مطلعة، إن مصانع الأسمدة لم تتأثر بشكل كبير وجوهري من قرار خفض الغاز، وتم إعادة إمدادات الغاز الطبيعي بمستواها المعتاد لمصانع الأسمدة.

وأضاف المصدر أن السلطات المختصة إعادة ضخ الـ20% من الغاز الطبيعي لمصانع اليوريا التي اقتُطعت خلال الفترة الماضية بسبب مشاكل الكهرباء، وجاء تخفيض الغاز للمصانع كأحد الحلول السريعة المتاحة للمساهمة في حل أزمة الكهرباء بسبب عدم توفير الاحتياجات اللازمة من المواد البترولية لشبكات الكهرباء.

كانت قد عقدت لجنة إدارة الأزمات اجتماعها، لمتابعة خطة تخفيف الأحمال الكهربائية على مستوى الجمهورية، وكذا تنفيذ الإجراءات التى أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى إطار التعامل مع ملف تخفيف أحمال الكهرباء نتيجة الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة، فى ظاهرة غير مسبوقة.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن لجنة الأزمات تضم فى عضويتها ممثلين لعدد من الوزارات والجهات المعنية، لافتًا إلى أن خطة تخفيف الأحمال الكهربائية التى تم إعدادها بالتنسيق بين وزارتى الكهرباء والبترول، تشمل 24 محافظة من محافظات الجمهورية، ويستثنى من هذه الخطة محافظات: "مطروح، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر"، وذلك نظرًا لقلة معدلات الاستهلاك بتلك المحافظات للطاقة الكهربائية.

الإرتفاع الشديد في درجات الحرارة البترول والثروة المعدنية الدكتور مصطفى مدبولي إمدادات الغاز الطبيعي حل أزمة الكهرباء
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