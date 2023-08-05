السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

ارتفاع أسعار الغاز لـ2.579 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية

ارشيفية
ارشيفية

ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي العالمية، اليوم السبت، لتسجل 2.579 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، خلال التعاملات.

وكشفت تقارير أنه من المحتمل أن يأخذ سوق الغاز الطبيعي إشارات من بيانات المخزون التي ستصدرها وزارة الطاقة الأمريكية، حيث أن التخفيض الأكبر في المحزونات أو الزيادة الأصغر سيؤكد أن الطلب آخذ في الارتفاع، وبعد كل شيء يؤدي ارتفاع درجات الحرارة خلال أشهر الصيف إلى زيادة استهلاك سلع التبريد. 

ارتفاع أسعار الغاز لـ2.579 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية

ومن المتوقع أن يبلغ متوسط إنتاج الغاز الطبيعي الجاف 102.6 مليار قدم مكعب في اليوم في الفترة من يوليو الجاري وحتى نهاية ديسمبر 2023، وتسيير مكاسب الأسعار في أوروبا جنبًا إلى جنب مع ارتفاع تكاليف الوقود في آسيا، حيث تتنافس المنطقتان على الغاز الطبيعي المسال المتاح، وتستمر درجات الحرارة الأكثر دفئًا في الأسابيع المقبلة في زيادة الاستهلاك ونشاط التصدير للغاز الطبيعي، والذي سيكون صعوديًا بالنسبة لسعره، ومع ذلك فإن النفور من المخاطرة الناجم عن احتمالية رفع الاحتياطي الفيدرالي مرة أخرى في سبتمبر قد يُبقي مكاسب السلع محدودة.

وفي سياق منفصل عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية  عبر الفيديوكونفرانس الاجتماعين الدوريين مع رؤساء ومسئولي عدد من شركات الإنتاج البترولى بالصحراوين الشرقية والغربية و ضما شركات العلمين والواحة ومارينا للبترول بمنطقة الصحراء الغربية، وشركات العامة للبترول و الفنار ومجاويش ووادى السهل وبتروأمير وذلك لمراجعة والوقوف على تقدم تنفيذ برامج إنتاج الشركات التي تعمل وفق خطة متكاملة.

وأكد المهندس طارق الملا على أهمية التنسيق والتكامل بين مجموعة الشركات بكل منطقة لتنفيذ والإسراع بالخطط الإنتاجية المعتمدة مما يسهم في زيادة الإنتاج والوقوف على التحديات مما يدعم تحقيق أهداف برامج زيادة الإنتاج والذي يعد الهدف الرئيسي والحيوى للقطاع، بناء على استراتيجية تكامل بين الشركات والعمل على الاستغلال الأمثل للموارد والأصول والمعدات وتعظيم الاستفادة من الكفاءات الفنية للشركات في تنفيذ الخطط بما يسهم في النهاية في تحقيق الأهداف والبرامج الموضوعة بالتوازي مع خفض نفقات التشغيل وترشيدها.

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