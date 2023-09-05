الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بتروتريد تعلن مدة فترة تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي شهريًا

ارشيفية
ارشيفية

أعلنت شركة بتروتريد، احدي شركات قطاع البترول المصري، اليوم الثلاثاء، مد فترة تسجيل قراءة عداد الغاز الشهرية إلى يوم ٢٧ من كل شهر بدلا من يوم ٢٠.

بتروتريد تمد فترة تسجيل قراءة الغاز الطبيعي

وكشفت الشركة في بيان رسمي لها، يأتي ذلك في إطار جهود الشركة للتيسير على عملائها و تشجيعا لهم لإرسال القراءة عن بعد  و تفعيل أدوات التحول الرقمي المتاحة  ، حيث وفرت شركة بتروتريد لعملائها ١٥ طريقة لتسجيل القراءات عن بعد، و دفع الفواتير إلكترونيا.

كما أتاحت الشركة للعملاء على مستوى الجمهورية إمكانية تسجيل قراءة عداد الغاز  من خلال رابط إلكتروني حيث يمكن السداد من خلال أحد مكاتب البريد أو ماكينات الصرف الآلي للبنوك أو خدمات التحصيل الإلكتروني "فوري، أمان"

خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي

  1. الدخول عبر موقع شركة الخدمات التجارية البترولية من خلال الضغط هنا
  2. اختيار أيقونة الاستعلام عن الفاتورة الشهرية.
  3. تحديد مكان تركيب العداد المنزلي بدقة ( الشقة، الدور، العقار، الشارع، المنطقة، الحي،…).
  4. إدخال تسجيل العداد المنزلي المكون من 10 أرقام في الخانات المخصصة له.
  5. الضغط على كلمة استعلام.
  6. تظهر إجمالي المبلغ المراد الاستعلام عنه قيمة الفاتورة الشهرية.
  7. اختيار وسيلة دفع معتمدة من الوسائل المذكور في التقرير.

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر سبتمبر 2023 شركة بتروتريد

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2023 لشهر سبتمبر

تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر أغسطس 2023 شركة بتروتريد

اتفاق بين هيئة "البحر الأحمر" و"بتروتريد" للعمل في 4 موانئ جديدة

فيما افتتحت شركة بتروتريد مقر فرعها  الجديد بالشروق بحضور، والذي يخدم ١٠٠ ألف عميل بمناطق بدر والشروق وطلائع الشروق ومدينتى وستيلا مصر الجديدة والعاصمة الإدارية.

ويُقدِّم الفرع كافة الخدمات التي يحتاجها عملاء الشركة معتمدا على تقنيات التحول الرقمي التي اعتمدتها الشركة ضمن مشروعها بتروتريد الرقمية، فيمكن للعملاء من خلال الفرع الجديد دفع قيمة استهلاك وحداتهم و ذويهم على مستوى الجمهورية ، و كذلك تسجيل قراءات العداد ـ الميكانيكي ـ أو شحن كارت العداد مُسبق الدَّفع علاوة على خدمة الاستعلام و حل الشكاوى وتحديث البيانات.

وافتتح الدكتور وسيم وهدان، رئيس مجلس إدارة شركة بتروتريد، اليوم الخميس، فرعا جديدا للشركة بالشروق للتسهيل على المواطنين تسجيل قراءة عداد الغاز وشحن الكارت.

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