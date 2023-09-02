تصاعدت حدة البحث عن رابط تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2023 لشهر سبتمبر عبر المنصات الإلكترونية منذ مطلع الشهر الجاري حيث يرغب الملايين من أصحاب العدادات في سداد فواتير الاستهلاك الشهرية هروبا من غرامات التأخير التي تفرضها الشركة على العملاء المتخلفين عن الدفع في المواعيد المخصصة لهم.

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2023 لشهر سبتمبر

يستطيع عملاء شركة الخدمات التجارية البترولية بتروتريد petrotade للغاز الطبيعي تسجيل قراءة العداد المنزلي من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يدخل العميل المتعاقد مع الشركة كافة البيانات اللازمة للاستعلام عبر الموقع الإلكتروني الرسمي.

وتأتي خدمات المواقع الإلكترونية لشركات الخدمات البترولية للاستعلام عن فواتير استهلاك العملاء في إطار برنامج وزارة البترول للتحويل الرقمي بهدف توفير سبل الراحة لأصحاب العدادات ومستخدمي الغاز الطبيعي في الاستعلام عن القراءة أو سداد الفواتير الشهرية في كافة محافظات الجمهورية من خلال وسائل دفع معتمدة.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز عبر شركة بتروتريد 2023

يستطيع عملاء شركة الخدمات التجارية البترولية بتروتريد petrotade للغاز الطبيعي معرفة قيمة فواتير الاستهلاك الشهرية من خلال الموقع الإلكتروني بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع شركة بتروتريد petrotade من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة الاستعلام عن فواتير الاستهلاك الشهري.

إدخال بيانات العميل المتعاقد مع الشركة بالتفصيل.

تحديد مكان تركيب العداد بدقة (الشقة، الدور، العقار، الشارع، المنطقة،…).

تسجيل رقم العداد المكون من 10 أرقام بدقة.

الضغط على كلمة استعلم.

ظهور إجمالي المبلغ المراد سداده عن قيمة الفواتير الشهرية لعداد الغاز المستعلم عنه.

تحديد وسيلة الدفع المعتمدة من شركة بتروتريد.

مواعيد سداد فواتير الاستهلاك الشهري للغاز الطبيعي

يمكن من خلال رابط تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2023 لشهر سبتمبر والسداد خلال الفتر من من يوم 5 - 30 سبتمبر 2023 وفقا للمواعيد التي حددتها بتروتريد petrotade للغاز الطبيعي لكافة العملاء من جميع المحافظات حيث يمكن السداد من خلال أحد مكاتب البريد أو ماكينات الصرف الآلي للبنوك أو خدمات التحصيل الإلكتروني (فوري، أمان،…).

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