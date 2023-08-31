بتروتريد: تسجيل قراءة الغاز من يوم 1 لـ 20 سبتمبر

أعلنت شركة الخدمات التجارية البترولية (بتروتريد)، إحدى شركات قطاع البترول المصري، تسجيل قراءة الغاز من يوم 1 سبتمبر وحتى يوم 20 سبتمبر، وذلك تطبيقاً لبرنامج وزارة البترول والثروة المعدنية للتحوُّل الرَّقمي في كافة الخدمات المُقدَّمة للمواطنين.

بتروتريد: تسجيل قراءة الغاز من يوم 1 لـ20 سبتمبر

وكشف الشركة في بيان لها اليوم الخميس، أنه في إطار حرص الشركة على تيسير الخدمات المُقدَّمة بهدف راحة عملاء الشركة مُستخدمي الغاز الطبيعي وتوفيراً لوقتهم و جهدهم، وتوفِّر الشركة طريقة إلكترونية مختلفة يستطيع من خلالها عُملاء الشركة تسجيل القراءة الشهرية أو دفع فاتورة الغاز الخاصة بوحداتهم السكنية.

الطرق هي:

مكاتب البريد المصري. منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة في أنحاء الجمهورية (فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن). ماكينات الصرف الآلي لبنك مصر وبنك بلوم و بنك الأهلي المتحد. طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع وكلها متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة الرقم المختصر 17169 من أي موبايل أو تليفون أرضي. خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي موبايل على 5727 ومن أي خط أرضي على 09000727. مكتب من مراكز عملاء بتروتريد الخارجية المنتشرة بالنوادي الرياضية والكومباوندات والوزارات والمصالح الحكومية. فروع الشركة وتسجيل القراءة ودفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية. الفروع المميكنة، وتتيح خدمات قراءة الغاز ودفع الفواتير على مدار الـ24 ساعة وطوال أيام الأسبوع. تطبيق بتروميتر أحدث طريقة لتسجيل القراءة الشهرية لاستهلاك الغاز الطبيعي حيث يقوم التطبيق بقراءة عدَّاد الغاز المنزلي مباشرةً من خلال توجيه كاميرا الهاتف المحمول نحو واجهة قراءة عدَّاد الغاز ليتم ترجمتها وتسجيلها مُباشرةً على قاعدة البيانات بالشركة. الموقع الإلكتروني للشركة

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كانت قد افتتحت شركة بتروتريد مقر فرعها الجديد بالشروق بحضور، والذي يخدم ١٠٠ ألف عميل بمناطق بدر والشروق وطلائع الشروق ومدينتى وستيلا مصر الجديدة و العاصمة الإدارية.

قراءة الغاز من يوم 1 لـ20 سبتمبر

ويُقدِّم الفرع كافة الخدمات التي يحتاجها عملاء الشركة معتمدا على تقنيات التحول الرقمي التي اعتمدتها الشركة ضمن مشروعها بتروتريد الرقمية، فيمكن للعملاء من خلال الفرع الجديد دفع قيمة استهلاك وحداتهم و ذويهم على مستوى الجمهورية ، و كذلك تسجيل قراءات العداد ـ الميكانيكي ـ أو شحن كارت العداد مُسبق الدَّفع علاوة على خدمة الاستعلام و حل الشكاوى وتحديث البيانات.

وافتتح الدكتور وسيم وهدان، رئيس مجلس إدارة شركة بتروتريد، اليوم الخميس، فرعا جديدا للشركة بالشروق للتسهيل على المواطنين تسجيل قراءة عداد الغاز وشحن الكارت.