تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بشركة بتروتريد 2023

تشهد الساعات الماضية، عمليات بحث كبيرة عن تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2023، كما يتساءل عدد كبير من المواطنين وعملاء شركات الغاز الطبيعي المختلفة عن رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر أغسطس 2023 لـ تسجيل قراءة عداد الغاز لعدم تعرضهم لأي غرامات أو مخالفات بسبب التأخر في تسجيل القراءة.

تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2023

الدستور تكشف في هذا التقرير، طريقة تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2023، في ظل مواصلة شركات الغاز المختلفة التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، استقبال تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي عن شهر أغسطس 2023 حتى يوم الأحد الموافق ٢٠ أغسطس.

ويجب علي العملاء إتباع التعليمات الآتية:

الدخول على رابط استعلام فاتورة الغاز بترويد www.petrotrade.com.eg اختيار استعلام قيمة الاستهلاك الشهري. كتابة أرقام العداد في الخانة الخاصة بها. تظهر أمامك قراءة العداد الخاصة بك.

الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد

يمكن استخدام رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي شركة بتروتريد لشهر أغسطس 2023 لمعرفة إجمالي قيمة الفاتورة الشهرية أو عن طريق الأرقام الساخنة التي أعدتها الشركة للطوارئ أو الرد على استفسارات المواطنين عن رقم 5727 أو رقم 09000727 أو رقم 1122 حيث تم رصد مجموعة مميزة من الموظفين للرد على تساؤلات العملاء.

فيما تعمل شركة بتروتريد على تنفيذ خطة وزارة البترول والثروة المعدنية، بشأن التحول الرقمي مع إتاحة جميع الوسائل الإلكترونية والمصرفية لتسهيل الإجراءات على المواطنين فى عملية تسجيل قراءات الغاز، وسداد الفواتير، وكذلك توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وجميع الشكاوى والمقترحات الخاصة بالعملاء.

وتواصل شركة الخدمات البترولية «بتروتريد»، إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي لشهر أغسطس وذلك بداية الشهر حتى 20 أبريل بشكل إلكتروني توفيراً لوقت المواطن ولتخفيف العبء عليه.