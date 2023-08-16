آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى لشهر أغسطس 2023

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر أغسطس 2023.. شركة بتروتريد قدّمت طرقًا متعددة لتسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي إلكترونيًا، ما جعلها تتصدّر قائمة الكلمات البحثية على محرك جوجل، وبفضل هذه الخدمة، يمكن للمستخدمين تفادي انتظار المحصّل والحصول على قراءة دقيقة للاستهلاك دون احتساب المتوسّط.

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر أغسطس 2023

تواصل شركات الغاز المختلفة التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، استقبال تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي لليوم الخامس على التوالي عن شهر أغسطس 2023 بدءًا من الثلاثاء الماضي وحتى يوم الأحد الموافق 20 أغسطس.

رابط وطرق تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر أغسطس 2023

تطبيق ”بتروميتر“ أحدث طريقة لتسجيل القراءة الشهرية لاستهلاك الغاز الطبيعي، حيث يقوم التطبيق بقراءة عداد الغاز المنزلي مباشرةً، من خلال توجيه كاميرا الهاتف المحمول نحو واجهة قراءة عدَّاد الغاز ليتم ترجمتها وتسجيلها مباشرة علي قاعدة البيانات بالشركة.

من خلال الموقع الإلكتروني للشركة (من هنا).

كما يمكن تسجيل القراءة فورياً على ماكينة الـ POS أثناء تحصيل الفاتورة في المناطق التي تتوفر بها الخدمة، كما يمكن استخدام تطبيقات محفظة فون كاش البنك الأهلي أو BM walt بنك مصر أو موبايل ماي فوري أو موبايل جوميا.

كما يمكن الدفع في مكاتب البريد أو منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة في أنحاء الجمهورية، وعبر ماكينات الصرف الآلي لبنك مصر وبنك بلوم و بنك الأهلي المتحد.

يمكن الاتصال برقم التليفون الأرضي لأي فرع أو استخدام الرقم المختصر 17169 من أي موبايل أو تليفون أرضي، كما يمكن استخدام خدمة الرد الصوتي التفاعلي على 5727 من أي موبايل أو 09000727 من أي خط أرضي.

وأخيراً، يمكن تسجيل القراءة والدفع في أقرب فرع من فروع الشركة والفروع المميكنة، أو التوجه إلى أحد مراكز عملاء بتروتريد الخارجية المنتشرة بالنوادي الرياضية والكومباوندات والوزارات والمصالح الحكومية.

يذكر أن وفرت شركة بتروتريد مؤخراً، خدمة جديدة لشحن عدادات الغاز الطبيعي مُسبقة الدفع عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة ، لتضاف إلى وسائل و طرق الشحن الأخرى كتطبيق بتروشحن و منافذ فوري و نقاط شحن الشركة المنتشرة في أنحاء الجمهورية.