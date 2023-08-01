رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر أغسطس 2023.. يهتم الكثير من المواطنين مع بداية كل شهر بالبحث والاستعلام عن فاتورة الغاز وكيفية تسجيل قراءة عداد الغاز من خلال مؤشر البحث ” جوجل ”، وتحديدا رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر أغسطس 2023، وهو ما نرصده في التقرير التالي:

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر أغسطس 2023

أعلنت شركة بتروتريد عن توفير عدة وسائل لعملائها لتسجيل استهلاك الغاز الشهري أو دفع فواتيرهم الخاصة بوحداتهم السكنية.

وتشمل هذه الوسائل تطبيق "بتروميتر" الذي يقرأ عداد الغاز مباشرة عن طريق توجيه كاميرا الهاتف المحمول نحو واجهة العداد، وموقع الشركة الإلكتروني لتسجيل الاستهلاك الشهري، والفروع المعتمدة للشركة التي توفر خدمات قراءة العدادات ودفع الفواتير على مدار 24 ساعة، والرقم المختصر 17169، وخدمة الرد الصوتي التفاعلي عبر الرقم 5727، ومكاتب البريد المصري، وجميع وسائل شركات جمع المدفوعات الإلكترونية المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر أغسطس 2023.. خطوات تسجيل القراءة

يمكن تسجيل قراءة العداد لشهر أغسطس عام 2023م عن طريق الدخول إلى موقع بتروتريد الإلكتروني: https://www.petrotrade.com.eg/.

ثم تسجيل البيانات التالية: “فرع – شقة – عمارة – بلوك – قطاع – يومية – منطقة – محافظة”.

ثم الضغط علي خانة “عرض” لتسجيل القراءة وظهور الفاتورة المتوجب دفعها .

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر أغسطس 2023.. توجيه للعملاء

وفي ذات السياق، طلبت شركة بتروتريد البترولية من العملاء سرعة تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر أغسطس عام 2023 ميلاديًا، سواء عبر موقعها الإلكتروني أو عن طريق الوسائل المختلفة الموضحة أعلاه ، حيث يهدف ذلك إلى تحديد معدل استهلاك الغاز على مدار الشهر وحساب قيمة الفاتورة بدقة، تمكينًا لضمان دقة المحاسبة على الاستهلاك الفعلي للغاز.

طريقة تسجيل قراءة عداد الغاز من تطبيق بتروميتر

يمكن تسجيل قراءة عداد الغاز الخاص بمنزلك عن طريق تحميل تطبيق “بتروميتر” من متجر “جوجل بلاي” لمستخدمي هواتف الأندرويد ومتجر “آب ستور” لمستخدمي هواتف الآيفون.

بعد تحميل التطبيق، يمكنك تسجيل القراءة عن طريق التقاط صورة باستخدام كاميرا الهاتف لأرقام العداد الموجودة في الأيقونة السوداء.

بعد ذلك، يقوم البرنامج بتحويل الصورة إلى أرقام تعكس القراءة المعتمدة على العداد، وتتم تسجيلها تلقائيًا في قاعدة بيانات الشركة.