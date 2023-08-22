الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

اتفاق بين هيئة "البحر الأحمر" و"بتروتريد" للعمل في 4 موانئ جديدة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أنهى الدكتور وسيم وهدان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بتروتريد، اتفاق مع اللواء مهندس أ.ح محمد عبد الرحيم حميد رئيس الهيئة لموانئ البحر الأحمر، للتعاون على تجميع وتدوير المخلفات البحرية بأربع موانئ أخرى ضمن نطاق هيئة موانئ البحر الأحمر وهم: “موانئ شرم الشيخ وميناء نويبع بمحافظة جنوب سيناء، وموانئ الغردقة وسفاجا بمحافظة البحر الأحمر”.

تم الاتفاق على إعادة تدوير المخلفات الصلبة والسائلة بجميع أنواعها بالموانئ المذكورة وتجديد وإعادة تطوير تشغيل وحدة استقبال المخلفات بميناء شرم الشيخ من خلال شركة بتروتريد، كما تم الاتفاق على انشاء وحدة استقبال مخلفات سائلة بميناء الزيتيات بالسويس بسعة ٤٠٠ طن طبقا للبرتوكول الموقع للشركة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بضرورة العمل على التخلص الآمن من المخلفات البترولية السائلة والزيوت البحرية المستعملة والحفاظ على البيئة البحرية.

وفي نهاية اللقاء كرمت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وهدان، تقديراً لمجهودات الشركة في تجميع وتدوير المخلفات البحرية من موانئ الزيتيات وبورتوفيق بالسويس.

الهيئة المصرية العامة للبترول البترول والثروة المعدنية البحر الاحمر اعادة تدوير المخلفات الهيئة المصرية العامة

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