آخر موعد لإدخال قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر أغسطس 2023

موعد لإدخال قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر أغسطس من أكثر الكلمات التي تزايد البحث حولها على محركات "جوجل" البحثية، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تقديم شركة بتروتريد طرقًا متنوعة لتسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي إلكترونيًا.

وتصدّر آخر موعد لإدخال قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر أغسطس قائمة الكلمات البحثية على محرك جوجل، من قبل المستخدمين الذين يحرصون على تفادي انتظار المحصل والحصول على قراءة دقيقة للاستهلاك دون احتساب المتوسّط.

آخر موعد لإدخال قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر أغسطس

تستمر شركات الغاز المختلفة التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، في استقبال تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي، في شهر أغسطس 2023 حتى يوم الأحد الموافق 20 أغسطس.

طريقة تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر أغسطس 2023

يمكن للمواطنين الاستعلام وتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر أغسطس 2023، من خلال الدخول على تطبيق "بتروميتر"، حيث يقرأ التطبيق عداد الغاز المنزلي مباشرةً من خلال توجيه كاميرا الهاتف المحمول نحو واجهة قراءة عدَّاد الغاز، ليتم ترجمتها وتسجيلها مباشرة على قاعدة البيانات بالشركة.

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر أغسطس 2023

كما يمكن تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر أغسطس 2023 من خلال الموقع الإلكتروني للشركة من خلال هذا الرابط هنـــــــــا.

كما يمكن تسجيل القراءة فوريًّا على ماكينة الـPOS أثناء تحصيل الفاتورة في المناطق التي تتوفر بها الخدمة، كما يمكن استخدام تطبيقات محفظة فون كاش البنك الأهلي أو BM walt بنك مصر أو موبايل ماي فوري أو موبايل جوميا.

طريقة دفع فواتير الغاز المنزلي

ويمكن الدفع في مكاتب البريد أو منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة في أنحاء الجمهورية، وعبر ماكينات الصرف الآلي لبنك مصر وبنك بلوم و بنك الأهلي المتحد.

يمكن الاتصال برقم التليفون الأرضي لأي فرع أو استخدام الرقم المختصر 17169 من أي موبايل أو تليفون أرضي، كما يمكن استخدام خدمة الرد الصوتي التفاعلي على 5727 من أي موبايل أو 09000727 من أي خط أرضي.

يمكن تسجيل القراءة والدفع في أقرب فرع من فروع الشركة والفروع المميكنة، أو التوجه إلى أحد مراكز عملاء بتروتريد الخارجية المنتشرة بالنوادي الرياضية والكومباوندات والوزارات والمصالح الحكومية.