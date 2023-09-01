الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2023

التليفون الأرضي
التليفون الأرضي

زادت عمليات البحث خلال الساعات القليلة الماضية عن رابط الاستعلام عن  فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2023.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2023

 

ويرصد “الدستور” في التقرير التالي كل ما تريد معرفته رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2023، وطرق دفع الفاتورة بالغرامة بعد انتهاء فترة السماح يوم ١٥ أغسطس الماضي.

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اخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر2023

 

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن اصدار فاتورة التليفون الأرضي  لشهر يوليو السبت  15 يوليو الماضي على أن يتم إتاحة سدادها لمدة شهر دون أي غرامة تأخير حتي يوم الإثنين 15 أغسطس.

 

بدأت الشركة تحويل خط العميل إلى استقبال فقط وإتاحة دفع الفاتورة بالإضافة لغرامة تأخير بقيمة ١٠ جنيهات كحد أدني أو ١.٥% كحد أقصي من قيمة الفاتورة عند السداد حتي يوم 15 سبتمبر 2023، بعدها يتم فصل الخدمة عن الخط وقطع الحرارة عن المشترك لحين سداد الفاتورة المستحقة عليه بالغرامة .

 

موعد سداد فاتورة التليفون الارضي ٢٠٢٣

 

فتحت المصرية للاتصالات جميع السنترالات على مستوي الجمهورية والبالغة ١٥٧١ سنترالا من الثامنة صباحا الي الثالثة والنصف عصرا بالإضافة إلي ١٢٠ مركز خدمة و١٥٠ نقطة بيع متنقلة وفي المترو ومحطات السكك الحديدية الكبري للتيسير على المواطنين دفع الفواتير بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية من خلال المحافظ الالكترونية لشركات الدفع والتحصيل الالكتروني .

 

وتصدر فاتورة التليفون الأرضي كل 3 أشهر بصفة دورية في شهر يناير 2023 وشهر أبريل 2023 وشهر يونيو 2023 وشهر أكتوبر 2023، وتعطي الشركة المصرية للاتصالات فترة سماح للدفع تصل لـ 30 يوما، ليكون آخر يوم للدفع هو منتصف الشهر الذي يليه، وتفرض الشركة المصرية للاتصالات غرامة مالية، وتقطع الحرارة عن خط التليفون الأرضي في حالة تأخر العملاء عن السداد بعد انتهاء فترة السماح.

 

 

استعلام عن فاتورة التليفون الارضي وطرق السداد

 

 

رابط الاستعلام عن موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023

 

استعلام فاتورة التليفون الأرضي

 

يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر تحميل تطبيق الشركة المصرية للاتصالات وإنشاء حساب عليه.

 

كما يمكن الاستعلام عن فاتورة شهر يوليو 2023 عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات، ثم إدخال كود المحافظة وإدخال رقم التليفون الأرضي في الخانات المخصصة لذلك.

 

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يونيو 2023: (من هنا).

تظهر لك قيمة المبالغ المستحقة والفواتير المطلوب سدادها.

طرق دفع فاتورة التليفون الارضي لشهر يوليو 2023

 

خطوات سداد فاتورة التليفون الأرضي 2023 عبر المنافذ الآتية 

 

- الموقع الإلكترونى للمصرية للاتصالات.

- جميع فروع WE.

- أحد منافذ الدفع الإلكتروني (فورى، سداد، مصاري، خدماتي، بي، ممكن)

- تطبيق My WE .

- مكاتب البريد في المحافظات.

وتعد الشركة المصرية للاتصالات من أوائل الشركات الحكومية التي طبقت الخطة الرقمية لخدمة المواطنين من جميع محافظات الجمهورية.

 

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