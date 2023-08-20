يسدد المصريون فاتورة التليفون الأرضي كل ثلاثة أشهر لأصحاب التعاقدات القديمة، ووفرت الشركة المصرية للإتصالات رابط استعلام عن فاتورة التليفون الارضي وسدادها الكترونيًا دون الحاجة إلى الذهاب إلى أقرب سنترال تابع لشركة we ، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط استعلام عن فاتورة التليفون الارضي وطرق السداد .

رابط استعلام عن فاتورة التليفون الارضي

يستطيع الراغبون في اجراء استعلام عن فاتوره التليفون الارضي https://te.eg/wps/portal/te/Personal

ثم اختيار أيقونة دفع فاتورة التليفون الارضي ، ثم كتابة كود المنطقة ، ورقم التليفون ، واضغط على زر أظهر الفواتير فتظهر لك فاتورة التليفون الأرضي الأخيرة ، ويمكن لمعرفة فاتورة التليفون الأرضي الاتصال من الرقم الأرضي على الرقم المختصر 19777.

طرق سداد فاتورة التليفون الارضي

وفرت شركة we عدة منافذ لتسديد فاتورة التليفون الارضي دون الحاجة إلى الذهاب إلى أقرب سنترال ، وذلك من خلال البريد المصري، وشركة فوري، ومنافذ أمان ، وسداد ، وخدماتي ، وbee ومصاري، و الوحدات المتنقلة التابعة لشركة we، ومن خلال الخصم المباشر من الحساب البنكي فمن خلال زر السداد الالكتروني يمكنك دفع قيمة فاتورة التليفون الارضي من خلال رقم ادخال رقم الفيزا ورقم ccv الوجود على ظهر بطاقة الفيزا .

يذكر أن نظام سداد فاتورة التليفون الارضي بعد الاستهلام تقوم الشركة بالغاءه ليتحول إلى الدفع المسبق، وحوَّلت الشركة المصرية للاتصالات 2 مليون مشترك في التليفون الأرضي حتى الآن من نظام الفاتورة ربع السنوية إلى نظام الدفع المسبق، وتقوم الشركة بتحويل المشتركين تباعًا للعمل بنظام الدفع المسبق عبر رسالة نصية يتلقاها العميل على تليفونه المحمول المسجل تخبره بتحويله إلى النظام الجديد.