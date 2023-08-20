الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

استعلام عن فاتورة التليفون الارضي وطرق السداد

فاتورة التليفون الارضي
فاتورة التليفون الارضي

يسدد المصريون فاتورة التليفون الأرضي كل ثلاثة أشهر لأصحاب التعاقدات القديمة، ووفرت الشركة المصرية للإتصالات رابط استعلام عن فاتورة التليفون الارضي وسدادها الكترونيًا دون الحاجة إلى الذهاب إلى أقرب سنترال تابع لشركة we ، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط استعلام عن فاتورة التليفون الارضي وطرق السداد .

رابط استعلام عن فاتورة التليفون الارضي 

يستطيع الراغبون في اجراء استعلام عن فاتوره التليفون الارضي https://te.eg/wps/portal/te/Personal

ثم اختيار أيقونة دفع فاتورة التليفون الارضي ، ثم كتابة كود المنطقة ، ورقم التليفون ، واضغط على زر أظهر الفواتير فتظهر لك فاتورة التليفون الأرضي الأخيرة ، ويمكن لمعرفة فاتورة التليفون الأرضي الاتصال من الرقم الأرضي على الرقم المختصر 19777.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أغسطس 2023

رابط مفتوح| الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط الإسكندرية 2023/2024

طرق سداد فاتورة التليفون الارضي 

وفرت شركة we عدة منافذ لتسديد فاتورة التليفون الارضي  دون الحاجة إلى الذهاب إلى أقرب سنترال ، وذلك من خلال البريد المصري، وشركة فوري، ومنافذ أمان ، وسداد ، وخدماتي ، وbee ومصاري، و الوحدات المتنقلة التابعة لشركة we، ومن خلال الخصم المباشر من الحساب البنكي فمن خلال زر السداد الالكتروني يمكنك دفع قيمة فاتورة التليفون الارضي من خلال رقم ادخال رقم الفيزا ورقم ccv الوجود على ظهر بطاقة الفيزا . 

يذكر أن  نظام  سداد فاتورة التليفون الارضي بعد الاستهلام تقوم الشركة بالغاءه ليتحول إلى الدفع المسبق، وحوَّلت الشركة المصرية للاتصالات 2 مليون مشترك في التليفون الأرضي حتى الآن من نظام الفاتورة ربع السنوية إلى نظام الدفع المسبق، وتقوم الشركة بتحويل المشتركين تباعًا للعمل بنظام الدفع المسبق عبر رسالة نصية يتلقاها العميل على تليفونه المحمول المسجل تخبره بتحويله إلى النظام الجديد.

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خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أغسطس 2023

فاتورة التليفون الأرضي شركة WE الشركة المصرية للاتصالات سداد فاتورة التليفون الأرضي استعلام عن فاتورة التليفون الارضي

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