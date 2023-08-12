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رابط مفتوح| الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط الإسكندرية 2023/2024

جريدة الدستور

نقدم لكم رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط الإسكندرية 2023 / 2024، يتساءل أهالي محافظة الإسكندرية عن كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، نوضح لكم من خلال موقعنا فى السطور التالية تفاصيل الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط الإسكندرية 2023 / 2024.

 أسعار شرائح الكهرباء

– الشريحة 1: تبدأ من صفر إلى 50 كيلووات 58 قرشًا.
– الشريحة 2: من 51 إلى 100 كيلووات سعرها 68 قرشًا.
– الشريحة 3: من صفر حتى 200 كيلووات سعرها 83 قرشًا.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط الإسكندرية 2023 / 2024

-خطوة 1: ادخل على الموقع الرسمي للشركة القابضة للكهرباء. https://www.eehc.gov.eg/eehcportal/ 
-خطوة 2: اكتب رقم الهاتف بعد اختيار الشركة التابع لها.
-خطوة 3: اضغط على علامة الاستعلام عن الفواتير.
-خطوة 4: ادخل رقم العداد واسم المشترك.
-خطوة 5: اضغط على استعلام وسوف تظهر أمامك.

  الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط الإسكندرية 2023 / 2024

-1: يمكنك الاستعلام من خلال https://www.eehc.gov.eg/eehcportal/ 
-2: ادخل الرقم الآلي الخاص بك.
-3: سوف تظهر أمامك الفاتورة.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2023 / 2024

• شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.
• شركة القناة لتوزيع الكهرباء.
• شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.
• شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.
• شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.
• شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.
• شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.
• شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.
• شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

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خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أغسطس 2023

 

برقم المشترك.. رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر أغسطس 2023

 

 

في بداية الشهر.. رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لجميع الشركات

 

لينك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أغسطس 2023

 

اعرف خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط

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