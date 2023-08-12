رابط مفتوح| الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط الإسكندرية 2023/2024

نقدم لكم رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط الإسكندرية 2023 / 2024، يتساءل أهالي محافظة الإسكندرية عن كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، نوضح لكم من خلال موقعنا فى السطور التالية تفاصيل الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط الإسكندرية 2023 / 2024.

أسعار شرائح الكهرباء

– الشريحة 1: تبدأ من صفر إلى 50 كيلووات 58 قرشًا.

– الشريحة 2: من 51 إلى 100 كيلووات سعرها 68 قرشًا.

– الشريحة 3: من صفر حتى 200 كيلووات سعرها 83 قرشًا.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط الإسكندرية 2023 / 2024

-خطوة 1: ادخل على الموقع الرسمي للشركة القابضة للكهرباء. https://www.eehc.gov.eg/eehcportal/

-خطوة 2: اكتب رقم الهاتف بعد اختيار الشركة التابع لها.

-خطوة 3: اضغط على علامة الاستعلام عن الفواتير.

-خطوة 4: ادخل رقم العداد واسم المشترك.

-خطوة 5: اضغط على استعلام وسوف تظهر أمامك.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط الإسكندرية 2023 / 2024

-1: يمكنك الاستعلام من خلال https://www.eehc.gov.eg/eehcportal/

-2: ادخل الرقم الآلي الخاص بك.

-3: سوف تظهر أمامك الفاتورة.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2023 / 2024

• شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.

• شركة القناة لتوزيع الكهرباء.

• شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.

• شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.

• شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.

• شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.

• شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

• شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.

• شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

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