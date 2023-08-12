رابط مفتوح| الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط الإسكندرية 2023/2024
نقدم لكم رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط الإسكندرية 2023 / 2024، يتساءل أهالي محافظة الإسكندرية عن كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، نوضح لكم من خلال موقعنا فى السطور التالية تفاصيل الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط الإسكندرية 2023 / 2024.
أسعار شرائح الكهرباء
– الشريحة 1: تبدأ من صفر إلى 50 كيلووات 58 قرشًا.
– الشريحة 2: من 51 إلى 100 كيلووات سعرها 68 قرشًا.
– الشريحة 3: من صفر حتى 200 كيلووات سعرها 83 قرشًا.
خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط الإسكندرية 2023 / 2024
-خطوة 1: ادخل على الموقع الرسمي للشركة القابضة للكهرباء. https://www.eehc.gov.eg/eehcportal/
-خطوة 2: اكتب رقم الهاتف بعد اختيار الشركة التابع لها.
-خطوة 3: اضغط على علامة الاستعلام عن الفواتير.
-خطوة 4: ادخل رقم العداد واسم المشترك.
-خطوة 5: اضغط على استعلام وسوف تظهر أمامك.
الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط الإسكندرية 2023 / 2024
-1: يمكنك الاستعلام من خلال https://www.eehc.gov.eg/eehcportal/
-2: ادخل الرقم الآلي الخاص بك.
-3: سوف تظهر أمامك الفاتورة.
الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2023 / 2024
• شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.
• شركة القناة لتوزيع الكهرباء.
• شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.
• شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.
• شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.
• شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.
• شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.
• شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.
• شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.
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