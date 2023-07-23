اعرف خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط.. زادت عمليات البحث حول الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط، عبر محركات البحث عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة، حيثُ يبحث الملايين من المواطنين عن طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط.

ونرصد في التقرير التالي خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط:

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط

1- الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. https://www.eehc.gov.eg/eehc portal/ ".

2- اضغط على قسم الخدمات.

3- اضغط على خانة الاستعلام عن الفواتير المباشرة.

4- كتابة البيانات الخاصة به للتأكد منها الاسم بالكامل - المحافظة التابع لها العميل- الرقم القومي المكون من 14 رقما- رقم العداد المكون من 10 أرقام.

5- راجع البيانات جيدًا واضغط على زر الاستعلام.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالعنوان فقط

قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عبر هذا الرابط هنــــــــــــــــــــــــا. يقوم المتقدم بالضغط على قسم الخدمات. ثم قم بالضغط على خانة الاستعلام عن الفواتير المباشرة. ويقوم العميل بكتابة البيانات الخاصة به للتأكد منها "العنوان بالكامل - المحافظة التابع لها العميل - الرقم القومي المكون من 14 رقم - رقم العداد المكون من 10 أرقام". وأخيراً .. يقوم العميل بالضغط على زر الاستعلام.

كيفية حساب استهلاك الكهرباء

- الدخول على موقع وزارة الكهرباء .

- تتيح لك الشاشة حساب تقريبي لاستهلاك الكهرباء فى المنزل.

- اختيار عدد الأيام لحساب الاستهلاك.

- ادخل عدد الوحدات من كل جهاز.

- إدخال عدد ساعات الاستهلاك فى اليوم الواحد لهذه الوحدات.

- يظهر إجمالي الكيلووات المستخدمة لكل جهاز.

- في أسفل الصفحة يظهر إجمالي الاستهلاك لكل الأجهزة.

- تتيح الشاشة إضافة أجهزة أخرى غير المدونة بالأسفل مع إضافة الحمل الفعلي لها وعدد الوحدات وعدد ساعات الاستخدام.

خطوات لترشيد استهلاك الكهرباء

- عدم ضبط السخان عند درجات حرارة مرتفعة، إذ إنه هذا الأمر يتسبب في تقليل العمر الافتراضي ويزيد من استهلاك المياه والكهرباء.

- عدم تشغيل السخان الكهربائي طوال اليوم، لذلك يفضل تشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة لمدة نصف ساعة على الأقل.

- ضبط الترموستات عند درجة الحرارة ما بين 50- 60 درجة مئوية.