الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

يبدأ بأصحاب الحناطير.. برنامج لتدريب المتعاملين مع السياح بالأقصر

السياحة
السياحة

قالت مدير عام مكتب وزارة السياحة والآثار بالأقصر نعمة عطا إنه تم تدشين برنامج تدريبي لكافة المتعاملين مع السائحين بمحافظة الأقصر، وذلك بالتعاون مع محافظة ومكتبة الأقصر وكلية السياحة والفنادق بجامعة الأقصر، وعدد من الجهات المختلفة بالمحافظة، ويستهدف البرنامج التدريبي كافة المتعاملين مع السائحين وذلك بهدف تحسين التجربة السياحية.

وأوضحت نعمة - فى تصريح اليوم الأحد- أن ذلك يأتي في إطار خطة وزارة السياحة والآثار للارتقاء بالعنصر البشري المتعامل مع الزائرين من المصريين والسائحين في المحافظات السياحية، مشيرة إلى بدء البرنامج بتدريب أصحاب الحناطير كمرحلة أولى، حيث يتم استهداف 350 صاحب حنطور ثم يليها تدريب كل من أصحاب المراكب الشراعية وأصحاب التاكسي وأصحاب البازرات ثم الانتهاء بتدريب العاملين بالمنشآت الفندقية والشركات السياحية ليكون بذلك تم استكمال تدريب جميع العاملين والمتعاملين مع السائحين بمحافظة الأقصر.

وأشارت إلى أن البرنامج يهدف إلى الارتقاء بمستوى التعامل مع السائحين من قِبل جميع الفئات المتعاملة معه مما ينعكس على التجربة السياحية والتي تسعى الوزارة إلى العمل على تحسينها، والتي تعتمد في أحد أضلعها على العنصر البشري المتعامل مع السائح، نظرًا لأنه جزء لا يتجزأ من تلك التجربة.

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