الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بعد افتتاحه بأيام.. إقبال كبير من المحامين على نادى جليم (صور)

النادي
النادي

شهد نادي محامي جليم بالإسكندرية، إقبالًا كبيرًا من المحامين من مختلف محافظات الجمهورية، بعد أيام قليلة من افتتاحه من قبل عبدالحليم علام، نقيب المحامين، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والمستشار سعد السعدني، رئيس نادي قضاة الإسكندرية، وأعضاء مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية، ولفيف من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

جاء إقبال السادة المحامين على نادي جليم، بسبب الموقع المتميز للنادي، الذي يطل على البحر مباشرة، ومستوى التصميمات الرائعة التي أنشئ عليها النادي، إلى جانب مساحة  النادي الكبيرة التي تسع آلافًا من السادة المحامين وأسرهم.

يفتح نادي المحامين بجليم، أبوابه لاستقبال المحامين، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، ويضم النادي بداخله كافتيريات ومطاعم فيهما جميع أنواع المأكولات والمشروبات، إلى جانب قاعة أفراح وحمام سباحة، ومنطقة ألعاب مخصصة للأطفال.


يستقبل نادي جليم المحامي وأسرته «الزوجة ـ الأبناء ـ الوالدين» مجانًا بموجب كارنيه العضوية، وإذا كان بصحبة المحامي أي مرافق أو ضيف، يتم دفع تذكرة بسعر 20 جنيهًا للمرافق كرسوم دخول من البوابة.

يتميز النادي بتنوع أسعار المأكولات والمشروبات لتكون مناسبة لجميع المحامين؛ حيث تبدأ الأسعار من 10 جنيهات كحد أدنى للفرد.

ويعتبر نادي المحامين بجليم، صرحًا عظيمًا أسس على شاطئ البحر الأبيض المتوسط،  بالشكل الذي يليق بالمحامين، وليكون النادي الأول على مستوى الجمهورية.

نادي محامي جليم المحامين محافظات الجمهورية سعد السعدني عبد الحليم علام

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