الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

برقم المشترك.. رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر أغسطس 2023

جريدة الدستور

يكثر البحث عن رابط استعلام عن فاتورة الكهرباء شهر أغسطس 2023 كي يتم دفع الفاتورة المستحقة لهذا الشهر من المواطنين المتعاملين وفق نظام العدادات القديمة للكهرباء.

استعلام عن فاتورة الكهرباء شهر أغسطس 2023

نعرض في التقرير التالي رابط استعلام عن فاتورة الكهرباء شهر أغسطس 2023 من الشركات الموزعة للكهرباء في مختلف محافظات الجمهورية.

تتيح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إمكانية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاعتماد على التحول الرقمي للتيسير على المواطنين من خلال الرابط التالي: من هنا.

بعد فتح الرابط يكون متاح الشركات الموزعة للكهرباء بحيث يتم اختيار الشركة الموزعة للكهرباء في منطقتك السكنية 

  • شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء
  • شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء
  • شركة الاسكندرية لتوزيع الكهـرباء
  • شركـة القنـاه لتوزيـع الكهـرباء
  • شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء
  • شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء
  • شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء
  • شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء
  • شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

بعد اختيار الشركة يتم الضغط عليها وتفتح صفحة جديدة توضح خطوات الاستعلام 

ويتم الاستعلام من خلال وضع رقم المشترك الموجود ع الفاتورة في الأعلى والضغط على كلمة استعلام 

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر أغسطس 2023

8 خطوات للاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أغسطس 2023

خطوات ترشيد استهلاك الكهرباء 

يصل حجم استهلاك الكهرباء في المنازل حوالي 40% من إجمالى استهلاك الطاقة الكهربائية على مستوى الجمهورية، ويتمثل استهلاك الطاقة الكهربائية في المنازل في الإنارة والأجهزة الكهربائية منها (التكييف –غسالة الملابس الاوتوماتيكية – الثلاجة الكهربائية – السخان الكهربائي وغيرها).

يساعد ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية سواء للانارة أو للاجهزة الكهربائية  في تحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية المستهلكة فى هذه الأجهزة.

من خلال تطبيق ترشيد استهلاك الكهرباء للإنارة يمكن خفض تكلفة الإضاءة في حدود 15% عن طريق إتباع الآتي 

  • الإكثار من استخدام الضوء الطبيعي نهارًا
  • إطفاء الإنارة في الأماكن غير المشغولة
  • الاحتفاظ بمعدات الإضاءة نظيفة
  • استبدال اللمبات العادية بلمبات الفلورسنت أو اللمبات الموفرة للطاقة.
  • استبدال الكابح المغناطيسي (الترانس المغناطيسي) للمبات الفلورسنت بكابح الكتروني لأنه يوفر 20-30% من استهلاك الكهرباء بالمقارنة بالكابح المغناطيسي.
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رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أغسطس 2023

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في بداية الشهر.. رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لجميع الشركات

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